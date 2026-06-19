/கத்தாரை 6-0 என நொறுக்கிய கனடா... ஆட்டம் முடிந்ததும் மைதானத்தில் மோதிய வீரர்கள்! வைரல் வீடியோ

2026 FIFA உலக கோப்பையின் குரூப் 'பி' பிரிவில் இருக்கும் கனடா மற்றும் கத்தார் அணிகளுக்கு இடையேயான லீக் போட்டி நடந்து முடிந்த பிறகு இரு நாட்டு வீரர்களும் மைதானத்திலேயே மோதிக்கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய கனடா அணி 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் கத்தாரை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. எனினும், இந்த வெற்றிக்கு பின் நடந்த கசப்பான சம்பவங்கள் தான் தற்போது அனைவராலும் பேசும்பொருளாக மாறி இருக்கிறது.
இப்போட்டியின் போது கத்தார் வீரர்களின் கடுமையான ஆட்டத்தால் கனடா அணி வீரர்கள் மிகுந்த அதிருப்தியில் இருந்தனர். ஆட்டம் முடிந்ததாக நடுவர் விசில் ஊதிய உடனேயே, இரு அணி வீரர்களும் ஒருவரையொருவர் தள்ளிவிட்டுக்கொண்டு கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். நிலைமை மோசமடைந்ததை அடுத்து, கனடா அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஜெஸ்ஸி மார்ஷ் மற்றும் கத்தார் அணியின் பயிற்சியாளர் ஜூலன் லோபெடெகி ஆகியோரும் இதில் தலையிட்டனர். இரு பயிற்சியாளர்களும் மைதானத்தில் நடந்த இந்த மோதல் குறித்து ஒருவருக்கொருவர் காரசாரமாக பேசிக்கொண்டனர்.
இப்போட்டியில் கத்தார் அணியின் ஆட்டம் மிகவும் அக்ரசிவ் ஆக இருந்ததால், அந்த அணியின் இரண்டு வீரர்களுக்கு ரெட் கார்டு காண்பிக்கப்பட்டு அவர்கள் மைதானத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். இதனால் கத்தார் அணி 9 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது.
Brawl between Canada and Qatar after the full time whistle pic.twitter.com/HpZJ37Gvho— Troll Football Media (@TrollFootball2) June 19, 2026
போட்டியின் முதல் பாதியில் அதாவது ஆட்டத்தின் 33 வது நிமிடத்தில் கனடாவின் தாஜோன் புக்கானனுக்கு எதிராக ஆபத்தான முறையில் விளையாடியதற்காக கத்தாரின் ஹோமம் அகமதுக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து இரண்டாம் பாதியின் தொடக்கத்தில், கத்தாரின் அசிம் மாடிபோ கனடாவின் மிட்பீல்டர் இஸ்மாயில் கோனே மீது மிகவும் மோசமான முறையில் டாக்கெட் செய்தார். இதில் இஸ்மாயில் கோனேயின் இடது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவர் உடனடியாக ஸ்ட்ரெச்சரில் மைதானத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். இந்த மோசமான ஃபவுலுக்காக அசிம் மாடிபோவுக்கு ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது.
இந்த அதிரடி வெற்ற மூலம் கனடா அணி உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்ததோடு, அடுத்த சுற்றுக்கான Knockout round வாய்ப்பையும் கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்துள்ளது.
கனடா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜொனாதன் டேவிட் இப்போட்டியில் 3 கோல்களை அடித்து ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தார். இதன் மூலம் இந்த உலகக் கோப்பையில் ஹாட்ரிக் அடித்த அர்ஜென்டினாவின் லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனையை அவர் சமன் செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.