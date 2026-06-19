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கத்தாரை 6-0 என நொறுக்கிய கனடா... ஆட்டம் முடிந்ததும் மைதானத்தில் மோதிய வீரர்கள்! வைரல் வீடியோ

உலகக் கோப்பை குரூப் B போட்டியில் கத்தாரை 6-0 என வீழ்த்திய கனடா, ஜொனாதன் டேவிடின் ஹாட்ரிக் சாதனையுடன் வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்த நிலையில், போட்டிக்குப் பிறகு இரு அணி வீரர்களும் மைதானத்தில் மோதிக்கொண்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 19, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:52 PM IST
கத்தாரை 6-0 என நொறுக்கிய கனடா... ஆட்டம் முடிந்ததும் மைதானத்தில் மோதிய வீரர்கள்! வைரல் வீடியோ
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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கத்தாரை 6-0 என நொறுக்கிய கனடா... ஆட்டம் முடிந்ததும் மைதானத்தில் மோதிய வீரர்கள்!
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