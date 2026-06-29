/Canada vs South Africa: கனடா வரலாற்று வெற்றி.. கண்ணீருடன் வெளியேறிய தென்னாப்பிரிக்கா!

பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த 11 ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 29) தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் கனடா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதின. கனடா அணி தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி வந்தது. ஆனால் தென்னாப்பிரிக்கா அணி வீரர்கள் அரண் போல் நின்று தடுத்து ஆடினர். குறிப்பாக அந்த அணியின் கோல் கீப்பர் ரான்வென் வில்லியம்ஸ் கனடா அணி அடித்த பல கோல்களை தடுத்து அபாரமாக செயல்பட்டார். இதனால் ஆட்டம் மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்றது.
ஆட்டத்தின் முதல் பாதியிலும் சரி இரண்டாவது பாதிலும் சரி இரு அணிகளும் ஒரு கோல் கூட அடிக்கவில்லை. ஆட்டத்தின் 90 நிமிடங்களும் முடிவடைந்த பின்னர் வழங்கப்பட்ட 5 நிமிட கூடுதல் நேரத்தில் கனடா அணி கேப்டன் ஸ்டீபன் யுஸ்டாக்கியோ ஒரு கோல் அடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை கனடா அணி வீழ்த்தி வரலாற்று வெற்றியை பெற்றது. அதேசமயம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக கனடா அணி ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. லீக் சுற்றை கடந்து முன்னேறியதே அந்த நாட்டின் மிகச்சிறந்த உலகக் கோப்பை சாதனையாக இருக்கும் நிலையில், தற்போது அவர்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது.
மற்றொரு பக்கம், ஆட்டத்தின் இறுதி வினாடி வரை மிகச் சிறந்த முறையில் தற்காத்து விளையாடி, கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பின் தோல்வியைத் தழுவிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, உலகக்கோப்பை தொடரிலிருந்து மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் கண்ணீர்மல்க விடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து வரவிருக்கும் அடுத்த சுற்றில், நெதர்லாந்து - மொராக்கோ அணிகளுக்கு இடையே நடக்கும் ஆட்டத்தில் வெல்லும் அணியுடன் கனடா மோதவுள்ளது.
உலகக் கோப்பையின் இன்றைய மற்றொரு விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் பிரேசில் அணி, ஆசியாவின் பலத்த போட்டியாளரான ஜப்பான் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 10.30 மணிக்கு ஹூஸ்டன் மைதானத்தில் இப்போட்டி தொடங்குகிறது.