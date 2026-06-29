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Canada vs South Africa: கனடா வரலாற்று வெற்றி.. கண்ணீருடன் வெளியேறிய தென்னாப்பிரிக்கா!

Canada vs South Africa: 2026 பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் போட்டியில் கனடா அணி தென்னாப்பிரிக்கா அணியை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:30 AM IST
Canada vs South Africa: கனடா வரலாற்று வெற்றி.. கண்ணீருடன் வெளியேறிய தென்னாப்பிரிக்கா!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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