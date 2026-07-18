/FIFA WC : சாம்பியன் அணிக்கு ஸ்பெஷல் பரிசும் காத்திருக்கு... ரூ.481 கோடியும் இருக்கு!

FIFA World Cup 2026, Winner Rings : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் அதன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது. ஒரே ஒரு உலகக் கோப்பைக்காக 48 அணிகளுடன் தொடங்கிய இந்த தொடர் தற்போது 2 அணிகள் என வந்து நிற்கிறது.
இந்திய நேரப்படி ஜூலை 20ஆம் தேதி (திங்கள்) நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நியூ ஜெர்ஸி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் இறுதிப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே பிபா உலகக் கோப்பையை தட்டித்தூக்கும்.
மூன்று முறை உலகச் சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணியும், 2010 உலகச் சாம்பியன் ஸ்பெயின் அணியும் இறுதிப்போட்டியில் மோதுகின்றன. 39 வயதான கால்பந்து ஜாம்பவான் மெஸ்ஸிக்கு 2வது உலகக் கோப்பை, அதுவும் தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் என ஒட்டுமொத்த கால்பந்து உலகமே காத்திருக்கிறது.
அந்த வகையில் 96 ஆண்டுகால பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல்முறையாக சாம்பியன்ஷிப்பை வெல்லும் அணிக்கு ஸ்பெஷல் பரிசு வழங்கப்பட இருக்கிறது. பிபா 50 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (ரூ.481 கோடி) முதல் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த முறை வெற்றிக்கான மோதிரமும் வழங்கப்பட இருக்கிறது.
அதாவது, வட அமெரிக்க விளையாட்டு உலகில் 19வது நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இறுந்து வெற்றியாளர்களுக்கு மோதிரத்தை பரிசாக வழங்குவது பாரம்பரியமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இறுதிப்போட்டி அமெரிக்காவில் நடைபெற இருப்பதால் அதே பாரம்பரியம் கால்பந்துக்கும் பின்பற்றப்பட இருக்கிறது. பிபா அமைப்பும் தற்போது அதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
உலகக் கோப்பையை வெல்பவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கம் வழக்கம்போல் வழங்கப்படும். கேப்டன் மற்றும் பயிற்சியாளருக்கு மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது. இறுதிப்போட்டி முடிந்த சிறிது நேரத்திலேயே வெற்றி பெற்ற அணியின் கேப்டன் மற்றும் பயிற்சியாளருக்கு தற்காலிக மோதிரங்கள் வழங்கப்டும்.
பின்னர் வெற்றிபெற்ற அணிக்கு 30 பிரத்யேக மோதிரங்கள் வழங்கப்படும். ஒருபக்கம் உலகக் கோப்பையும், மறுபக்கம் வெற்றி பெற்ற அணியின் அடையாளத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் உருவாக்கப்படும் என பிபா தெரிவித்துள்ளது.
மொத்தமாக பிபா உலகக் கோப்பை தொடருக்காக 2,206 மோதிரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக எண்ணிடப்பட்டு பிரத்யேகமான டிசைநில், அதன் நம்பகத்தன்மை சான்றிதழுடன் வழங்கப்பட இருக்கிறது. வெற்றி பெற்ற அணிக்கு போக மீதம் இருக்கும் 1,996 மோதிரங்கள் பொதுமக்களுக்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்படும். அந்த மோதிரங்களின் விலை எவ்வளவு என்பதை பிபா தெரிவிக்கவில்லை.
இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்தான் கோப்பையை வழங்க உள்ளார். நியூயார்க் நகரில் நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியை டொனால்ட் டிரம்ப் நேரில் கண்டுகளிப்பார். 4வது கோப்பையை அர்ஜென்டினா தட்டித்தூக்குமா அல்லது 2வது கோப்பையை ஸ்பெயின் தட்டித்தூக்குமா என்பது பெரும் கேள்வியாக உள்ளது. அர்ஜென்டினா கேப்டன் மெஸ்ஸி மற்றும் ஸ்பெயின் நட்சத்திர வீரர் லமின் யமால் ஆகியோர் மீது கால்பந்து ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை வைத்துள்ளனர். இருவரும் பார்சிலோனா அணியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.