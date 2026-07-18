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FIFA WC : சாம்பியன் அணிக்கு ஸ்பெஷல் பரிசும் காத்திருக்கு... ரூ.481 கோடியும் இருக்கு!

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு பரிசுத் தொகை மட்டுமின்றி பிரத்யேக பரிசும் வழங்கப்பட இருக்கிறது. இதுகுறித்த முழு விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:37 PM IST
FIFA WC : சாம்பியன் அணிக்கு ஸ்பெஷல் பரிசும் காத்திருக்கு... ரூ.481 கோடியும் இருக்கு!
Image Credit: FIFA WC Ring (Image Source : X)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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