ஏப்ரல் 27 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! சந்திர பெயர்ச்சியால் குவியப்போகும் செல்வம்

2026 ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி நிகழும் மோனிகி ஏகாதசி மற்றும் சந்திர பெயர்ச்சியானது கடகம், சிம்மம், கன்னி மற்றும் தனுசு ஆகிய 4 ராசிகளுக்கு பெரும் அதிர்ஷ்டத்தை தரப்போகிறது. மகாவிஷ்ணு மோகினி அவதாரம் எடுத்த இந்த புனிதமான நாளில், சந்திரன் சூரியனின் நட்சத்திரமான உத்திர-க்கு இடமாற்ற்ம் அடைகிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் இதுவரை முடியாமல் நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவடைவதுடன் பொருளாதார ரீதியாகவும் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
கடகம் (Cancer)
சந்திரனின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி கடக ராசியினரின் வாழ்வில் மிக சிறந்த மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என நம்பப்படுகிறது. வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய மற்றும் உயரிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். உங்களின் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். எதிர்பாராத பண வரவிற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. நேர்மறையான சிந்தனைகள் மேலோங்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருப்பதால் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரியன். இந்த சூழலில், சந்திரன் சூரியனின் நட்சத்திற்குள் நுழவது பெரும் நன்மைகளை தருகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த அல்லது மற்றவர்களுக்கு கடனாக கொடுத்த பணம் மீண்டும் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். புதிய திட்டங்கள் அல்லது தொழில்களை தொடங்க இது மிகவும் உகந்த நேரமாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனத்தை செலுத்துவார்கள். தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தன்னம்பிக்கை உயரும்.
கன்னி (Virgo)
சந்திரனின் நட்சத்திர மாற்றம் கன்னி ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு பொருத்தமான வேலை அமையும். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புகழும் கொளரவமும் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டிருந்த வேலைகள் அல்லது சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் இந்த காலத்தில் முடிவுக்கு வரும். மேலும், நிதி நிலை சீராக இருக்கும், சேமிப்பு உயரும்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசியினருக்கு சந்திர பெயர்ச்சி மன அமைதியையும் வளர்ச்சியையும் தர உள்ளது. இந்த நேரத்தில் பொருளாதார நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். வருமானம் அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், வீண் செலவுகளும் குறையும். குடும்பத்தினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி ஒற்றுமை பலப்படும். வேலை இடத்தில் உங்களுக்கு திறமைக்கு மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகள் கிடைக்கும். ஆண்மீக பயணங்கள் மற்றும் வழிபாடுகளின் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
