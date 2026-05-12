/CSK-வில் இந்த 3 வீரர்களுக்கு இனி நோ சான்ஸ்... தோனி கம்பேக் எப்போது?

Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 11 போட்டிகளில் விளையாடிவிட்டது. ஆனால் தோனி இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. அந்த வகையில், தோனியை போன்று இந்த சீசனில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாத, விளையாட வாய்ப்பில்லாத 3 வீரர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
Chennai Super Kings Latest News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஆரம்பத்தில் மிகச் சுமாராகவே இந்த சீசனை தொடங்கியது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் 2025 சீசனில் சிஎஸ்கே 5வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. கடந்தாண்டில் ருதுராஜ் சில போட்டிகளிலும், தோனி பல போட்டிகளிலும் கேப்டனாக செயல்பட்டார், இருப்பினும் சிஎஸ்கே முதல்முறையாக கடைசி இடத்தில் நிறைவு செய்தது.
இந்த சீசனிலும் முதல் மூன்று போட்டிகளில் தொடர் தோல்விகளை சிஎஸ்கே சந்தித்ததது. ஆனால் அடுத்தடுத்து சேப்பாக்கத்தில் டெல்லி, கேகேஆர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றிகளை ருசித்தது. இருப்பினும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளிடம் சிஎஸ்கே தோல்வியடைந்துள்ளது.
ஆனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை 2 முறையும், டெல்லி மற்றும் லக்னோவை அடுத்தடுத்து வென்றும் தற்போது நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறது. இன்னும் லக்னோ, குஜராத், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுடன் தலா ஒரு போட்டி இருப்பதால், இதில் 2இல் கட்டாயம் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளே ஆப் போக முடியும்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இந்த முறை தோனி விளையாடவே இல்லை. 11 போட்டிகளில் சிஎஸ்கே விளையாடிவிட்டது, காயமடைந்து பின்னர் உடற்தகுதியும் பெற்றுவிட்ட தோனி இப்போது வரை பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறவில்லை. இம்பாக்ட் வீரர் லிஸ்டில் கூட இல்லை. அணியின் காம்பினேஷன் சிறப்பாக இருப்பதால் அதை சீர்குலைக்க வேண்டாம் என்ற நோக்கில் தோனி விளையாடவில்லை என கூறப்படுகிறது.
அதேநேரத்தில் இதுதான் தோனியின் கடைசி சீசன் என கூறப்படும் நிலையில், இன்னும் ஒரே ஒரு போட்டி மட்டுமே சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. தனது கடைசி போட்டியை சென்னை மண்ணில்தான் விளையாடுவேன் என தோனி கூறியிருக்கிறார். அப்படியிருக்க, வரும் மே 18ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது எனலாம். அதற்கு பின் அவர் விளையாட வாய்ப்பில்லை.
இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கே அணியில் இதுவரை விளையாடாத மற்றும் இனி விளையாட வாய்ப்பில்லாத இந்த மூன்று வீரர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
சிஎஸ்கேவின் ஒரே லெக் ஸ்பின்னர் இவர்தான். ஆனால், நூர் அகமது மற்றும் அகேல் ஹொசைன் பிரதான ஸ்பின்னர்களாக வலம் வருவதால் இந்திய சுழற்பந்துவீச்சாளரான ஷ்ரேயாஸ் கோபாலுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரிலும், ரஞ்சி கோப்பை தொடரிலும் கர்நாடக அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தவர் ஷ்ரேயாஸ் கோபால். இருந்தாலும் சிஎஸ்கே அணி காம்பினேஷன் செட்டாகிவிட்டது என்பதால் இவரை இனியும் எடுக்க வாய்ப்பில்லை.
நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக விலகியதும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்கள் அனைவரும் பெரும் வருத்தமடைந்தனர். டெத் ஓவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்ற கேள்வி வந்தது... அந்தச் சூழலில், ஸ்பென்சர் ஜான்சனை மாற்று வீரராக சிஎஸ்கே எடுத்தது. ஆனால் அவரும் தாமதமாகவே அணியில் இணைந்தார்.
அவர் வருவதற்குள் அணியின் காம்பினேஷன் செட்டாகிவிட்டது. தற்போது முகேஷ் சௌத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங் ஆகிய இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களே இருப்பாதலும், வெளிநாட்டு வீரர்கள் காம்பினேஷன் செட்டாகிவிட்டதாலும் இனி ஸ்பென்சர் ஜான்சனுக்கு வாய்ப்பே இல்லை.
மேட் ஹென்றி ஆரம்பத்தில் சொதப்பியது சிஎஸ்கேவுக்கு பின்னடைவாக அமைந்தது. மேட் ஹென்றிக்கு பேக்அப்பாக சிஎஸ்கே ஏலத்தில் எடுத்த வீரர் இவர்தான். வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக பார்க்கப்பட்டாலும் இவருக்கு போதிய அனுபவமில்லை.
கடந்த ஜனவரியில் இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடரில் நியூசிலாந்து அணி சார்பில் விளையாடிய இவர் பெரியளவில் சோபிக்கவில்லை. அவரின் பந்துவீச்சும் சிறப்பாக இல்லை. அதேபோல், ஓவர்டன் சிறப்பாக விளையாடுவதால் ஜோக் ஃபோல்க் இந்த சீசனில் இனியும் விளையாடவே மாட்டார்.