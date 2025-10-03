English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மினி ஏலத்திற்கு வரும் பதும் நிஷங்க... காத்திருக்கும் CSK - போட்டிப்போடும் இந்த 2 அணிகள்

IPL 2026 Mini Auction: வரும் 2026 ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் இலங்கை வீரர் பதும் நிஷங்கவிற்கு சிஎஸ்கே மற்றும் இந்த 2 அணிகள் கடுமையாக போட்டியிடும். அந்த அணிகள் குறித்து இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 3, 2025, 04:26 PM IST
  • பதும் நிஷங்க இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியதில்லை.
  • பதும் நிஷங்க தற்போது முரட்டு பார்மில் உள்ளார்.
  • பதும் நிஷங்க வயது 27.

Trending Photos

உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Rich Celebrity
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Eps Pension
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
மினி ஏலத்திற்கு வரும் பதும் நிஷங்க... காத்திருக்கும் CSK - போட்டிப்போடும் இந்த 2 அணிகள்

IPL 2026 Mini Auction, Pathum Nissanka: ஐபிஎல் 2026 (IPL 2026) சீசனையொட்டி வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் இரண்டு மாதங்களே இருக்கும், 10 ஐபிஎல் அணிகளின் முகாமும் பரபரப்பான சூழலில் இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL 2026 Mini Auction: கவனிக்கப்படும் முக்கிய வீரர்கள் 

ஒரு ஐபிஎல் அணியில் அதிகபட்சம் 25 வீரர்கள் இருக்கலாம். அதில் அதிகபட்சம் 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள் இருக்கலாம். கடந்த மெகா ஏலத்தில் ஒரு அணிக்கு மொத்தம் ரூ.120 கோடி பர்ஸ் தொகையாக அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இந்த மினி ஏலத்தில் பர்ஸ் தொகை ரூ.125 கோடியாக உயர்த்தப்படும் என கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், அணிகளுக்கு இடையில் டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தையும் போய்கொண்டிருக்கிறது.

இன்னும் சில வாரங்களில் அணிகள் யார் யார் தக்கவைக்கிறார்கள்? எந்தெந்த வீரர்களை மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கிறார்கள்? என்ற பட்டியல் உறுதியாகிவிடும். அதன்பின்னரே, எந்தெந்த அணிகள் யார் யாரை குறிவைக்கும் என்பதை துல்லியமாக சொல்ல முடியும். இருப்பினும் கேம்ரூன் கிரீன், பேர்ஸ்டோவ், மிட்செல் ஓவன் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு வீரர்கள் பலரும் கடந்த முறை மெகா ஏலத்தில் எடுக்கப்படவில்லை. இவர்கள் மினி ஏலத்தில் வர இருக்கிறார்கள். இவர்களை எந்த அணி எடுக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பும் அனைவரிடத்திலும் இருக்கிறது.

IPL 2026 Mini Auction: மினி ஏலத்தில் வரும் பதும் நிஷங்க

அந்த வகையில், இலங்கை ஓபனர் பதும் நிஷங்க (Pathum Nissanka) தற்போது ஐபிஎல் அணிகளின் கவனத்தை குவித்துள்ளார். நடந்து முடிந்த ஆசிய கோப்பை தொடர் இலங்கை அணிக்கு மோசமானதாக அமைந்தாலும், பதும் நிஷங்கவிற்கு சிறப்பானதாகவே அமைந்தது. 6 இன்னிங்ஸில் 261 ரன்களை குவித்திருந்தார், பதும் நிஷங்க. 74 டி20ஐ போட்டிகளில் 2,211 ரன்களையும், 144 டி20 போட்டிகளில் 3,933 ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.

IPL 2026 Mini Auction: முட்டிமோதும் இந்த 3 அணிகள்

27 வயதான நிஷங்க தற்போது முரட்டு ஃபார்மில் இருக்கும் நிலையில், தரமான வெளிநாட்டு ஓபனர்களை தேடும் ஐபிஎல் அணிகள் வரும் மினி ஏலத்தில் இவர் மீது அதிகம் முதலீடு செய்யும் என எதிர்பார்க்கலாம். அந்த வகையில், பதும் நிஷங்கவை ஏலத்தில் எடுக்க இந்த 3 அணிகளுக்குள் தான் அதிகம் போட்டி இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம். 

IPL 2026 Mini Auction: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

கேகேஆர் அணியில் (KKR) இப்போது ஓபனிங் ஓட்டை பெரிதாக இருக்கிறது. குவின்டன் டி காக் மற்றும் குர்பாஸ் அகமது ஆகியோரில் ஒருவரை கேகேஆர் கழட்டிவிட நினைக்கும். சுனில் நரைன் அவர்களுக்கு ஓபனராக தொடர்ந்தால், பில் சால்ட் போன்ற அதிரடி வலது கை பேட்டரை கேகேஆர் குறிவைக்கும். எனவே கேகேஆர் அணிக்கு பதும் நிஷங்க சரியான தேர்வாக இருப்பார். கேகேஆர் அணியும் இவரை எடுக்க அதிகம் முயற்சிக்கும். 

IPL 2026 Mini Auction: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்

பிரேசர் மெக்கர்க், பாப் டூ பிளெசிஸ் என வெளிநாட்டு ஓபனர்கள் இருந்தாலும் தொடர்ச்சியான பங்களிப்பை அளிக்கக்கூடியவரை டெல்லி அணி (DC) நிச்சயம் தேடும். கேஎல் ராகுல் அடுத்த சீசனில் ஓபனராக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கலாம். எனவே பதும் நிஷங்க - ராகுல் ஜோடி அமைந்தால் டெல்லி அணிக்கு பெரிய பலமாக அமையும். அந்த வகையில், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் பதும் நிஷங்கவிற்கு குறிவைக்கும். 

IPL 2026 Mini Auction: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

சிஎஸ்கே அணியிலும் (CSK) ஓபனிங் பிரச்னை இருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே. கான்வே அல்லது ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோரில் ஒருவரை விடுவித்துவிட்டு சிஎஸ்கே பதும் நிஷங்கவிற்கு முழு வீச்சில் இறங்கும். எனவே, ஏலத்தில் சிஎஸ்கே உடன் கேகேஆர் மற்றும் டெல்லி அணியும் கடுமையாக போட்டியிடும். நிஷங்க எதிர்பார்த்ததை போல் பல கோடிகளை அள்ளுவாரா அல்லது கவனிக்கப்படாமல் போவாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இதுவரை அவர் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியதே இல்லை. 

மேலும் படிக்க: "தோனி இந்த விஷயத்தை செய்யவே மாட்டார்".. என்ன தெரியுமா? போட்டுடைத்த வீரர்!

மேலும் படிக்க: JSK டூ CSK: மினி ஏலத்தில் இந்த 4 SA20 வீரர்களை டார்கெட் செய்யும் சிஎஸ்கே

மேலும் படிக்க: சன்ரைசர்ஸ் அணி கழட்டிவிடும் 4 வீரர்கள்! சிஎஸ்கே வைத்திருக்கும் டார்கெட்!
 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CSKChennai Super KingsIPL 2026Pathum NissankaIPL 2026 Mini Auction

Trending News