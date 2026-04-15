சிஎஸ்கே தொடர்ந்து 2வது வெற்றி! ஆனாலும் கொண்டாட வேண்டாம்! ஏன் தெரியுமா?

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணியின் மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்பட்ட தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் இந்த சீசனில் இதுவரை தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:58 AM IST
ஐபிஎல் வரலாற்றில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிகளில் ஒன்றான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், தற்போது நடப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில் தொடர் தோல்விகளால் தத்தளித்து வருகிறது. தோனியின் இரா முடிவுக்கு வந்த பிறகு, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான இந்த புதிய சிஎஸ்கே அணி தனது அடையாளத்தை நிலைநிறுத்த முடியாமல் திணறுவது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சீசனின் தொடக்கமே சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரும் அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, ராஜஸ்தான் என இந்த அணிகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் அடுத்தடுத்து தோல்வியை தழுவிய சிஎஸ்கே, புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. அணியின் நெட் ரன் ரேட்டும் மைனஸ் 2.517 ஆக பாதாளத்திற்கு சென்றது. இந்த தொடர் தோல்விகள், அணியின் தலைமைத்துவம் மற்றும் வீரர்களின் மனநிலை குறித்து பல கேள்விகளை எழுப்பியது. 

மேலும் படிக்க | புள்ளி பட்டியலில் 4வது இடத்தில் சிஎஸ்கே? இதை செய்தால் மட்டும் போதும்!

முக்கிய பிரச்சினைகள் என்னென்ன?

சிஎஸ்கே அணியின் மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்பட்ட தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் இந்த சீசனில் இதுவரை தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. குறிப்பாக கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் அனுபவ வீரர் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடி ரன் குவிக்க தவறியது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. இதனால், ஆயுஷ் மாத்ரே, சர்ஃபராஸ் கான் போன்ற இளம் நடுத்தர வரிசை பேட்ஸ்மேன்கள் மீது அதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் சுட்டிக்காட்டியபடி, சிஎஸ்கே அணியின் தற்போதைய மிகப் பெரிய பலவீனம் அதன் பந்துவீச்சு தான். பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களை வாரி வழங்குவதால், ஒவ்வொரு போட்டியிலும் பேட்ஸ்மேன்கள் 225-230 ரன்கள் அடித்தால் மட்டுமே அணியால் வெற்றி பெற முடியும் என்ற இக்கட்டான சூழல் நிலவுவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார். 

பல ஆண்டுகளாக எம்.எஸ். தோனியின் வியூகங்களாலும், களத்தில் அவர் எடுக்கும் அமைதியான முடிவுகளாலும் வெற்றிகளை குவித்து வந்த சிஎஸ்கே, இப்போது தோனியின் முழுமையான தலைமை இல்லாமல் தடுமாறுகிறது. புதிய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இன்னும் தனது தனி முத்திரையை பதிக்க தவறியுள்ளார். நெருக்கடியான நேரங்களில் எடுக்கப்படும் தவறான உத்திகள் அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. 

மீண்டு வந்த சிஎஸ்கே!

இத்தனை விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும், சாம்பியன் அணிக்கே உரிய பாணியில் சிஎஸ்கே தனது கம்பேக்கை கொடுத்துள்ளது. சொந்த மண்ணான சேப்பாக்கத்தில் நேற்று ஏப்ரல் 14 நடைபெற்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் சிஎஸ்கே அணி தனது பழைய ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே 20 ஓவர்களில் 192/5 என்ற சிறப்பான ஸ்கோரை குவித்தது. இதனையடுத்து களமிறங்கிய கொல்கத்தா அணியை, சிஎஸ்கே சுழற்பந்து வீச்சாளர் நூர் அகமது தனது அபாரமான பந்துவீச்சால் நிலைகுலைய செய்தார். அவருக்கு துணையாக அன்ஷுல் கம்போஜ் செயல்பட, கொல்கத்தா அணி 20 ஓவர்களில் 160/7 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த வெற்றி சிஎஸ்கே அணிக்கும், அதன் ரசிகர்களுக்கும் ஒரு மிக பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. பேட்டிங்கில் டிவால்ட் பிரெவிஸ் மற்றும் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகியோர் தங்களது ஃபார்மை மீட்டெடுத்திருப்பது அணிக்கு புதிய நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது.

முன்னாள் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் அனில் கும்ப்ளே கூறியது போல, சிஎஸ்கே இன்னும் தங்களது பலவீனங்களை விரைவாக சரிசெய்து கொள்ள வேண்டும். மீதமுள்ள போட்டிகளில் மூத்த வீரர்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே, இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணியால் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும். தற்போது 3 தோல்விகளுக்கு பிறகு டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா ஆகிய அணிகளுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றுள்ள சென்னை அடுத்த ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது.

முக்கிய கேள்விகளும்.. அதற்கான பதில்களும்:

1. ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சிஎஸ்கே அணியின் ஆரம்பகால சறுக்கலுக்கு என்ன காரணம்?

இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் போன்ற தொடக்க வீரர்களின் பேட்டிங் ஃபார்மின்மை, பந்துவீச்சில் உள்ள பலவீனம் மற்றும் நெருக்கடியான நேரங்களில் சரியான உத்திகளைக் கையாளத் தவறியது ஆகியவை தொடர் தோல்விகளுக்கு முக்கியக் காரணங்களாகப் பார்க்கப்பட்டன.

2. முன்னாள் வீரர்கள் சிஎஸ்கே அணி குறித்து வைக்கும் முக்கிய விமர்சனம் என்ன?

சுனில் கவாஸ்கர் போன்ற கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள், சிஎஸ்கே அணியின் பந்துவீச்சு மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதாகவும், வெற்றி பெற ஒவ்வொரு போட்டியிலும் பேட்ஸ்மேன்கள் 225 ரன்களுக்கு மேல் அடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாகவும் விமர்சித்துள்ளனர்.

3. தொடர் தோல்விகளுக்கு பிறகு சிஎஸ்கே எந்த அணிக்கு எதிராக மீண்டும் வெற்றியை பதிவு செய்தது?

தொடர்ந்து 3 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த சிஎஸ்கே, நேற்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று கம்பேக் கொடுத்துள்ளது.

