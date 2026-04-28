சிஎஸ்கே அணியில் மற்றொரு இளம் புயல்! யார் இந்த ஆயுஷ் வர்தக்?

இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிக பெரிய சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. அதில் முக்கியமானது காயம் தான். சென்னை அணியில் தொடர் காயங்கள் மற்றும் முக்கிய வீரர்களின் ஃபார்ம் இல்லாமை காரணமாக சிஎஸ்கே அணி தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த திணறி வருகிறது. இதுவரை விளையாடியுள்ள 8 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ள சிஎஸ்கே, பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற மீதமுள்ள 6 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில், அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு, மும்பையை சேர்ந்த இளம் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் ஆயுஷ் வர்தக் என்பவரை Mid-season trials-க்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் அவசரமாக அழைத்துள்ளது.
AYUSH VARTAK HAS BEEN CALLED FOR MID SEASON TRIALS BY CHENNAI SUPER KINGS
• He is being considered as a replacement of Ayush Mhatre
• He smashed 26 sixes in the 2025 Men's State A trophy , the second highest in India
• CK Nayudu Trophy : Scored 770 runs in just 7 matches… pic.twitter.com/wOeSYVFkuG
— Hot cricket club (@SportsTectician) April 27, 2026
யார் இந்த ஆயுஷ் வர்தக்?
மும்பையை சேர்ந்த 21 வயதான ஆயுஷ் வர்தக், உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தவர் ஆவார். வலது கை பேட்ஸ்மேனான இவர், சிறப்பான முறையில் மிடியம் பேஸ் பந்துவீசக்கூடிய திறமையும் கொண்டவர். மும்பையின் புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் பயிற்சியாளரான தினேஷ் லாட் என்பவரிடமே ஆயுஷ் வர்தக் தனது கிரிக்கெட் பயிற்சியை பெற்றுள்ளார். இந்திய அணியின் கேப்டன் ரோகித் சர்மா மற்றும் சிஎஸ்கே அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் ஷர்துல் தாக்கூர் ஆகியோரை உருவாக்கிய அதே பயிற்சியாளர்தான் இவருக்கும் பயிற்சி அளித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், ஆயுஷ் வர்தக் மும்பையின் அண்டர்-23 அணியின் கேப்டனாகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். மும்பை கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் இவரை மும்பை கிரிக்கெட்டின் அடுத்த பெரிய ஸ்டார் என்றே வர்ணிக்கின்றனர். சமீபத்தில் நடைபெற்ற உள்ளூர் தொடர்களிலும், கிளப் போட்டிகளிலும் இவருடைய மிரட்டலான பேட்டிங் மற்றும் துல்லியமான பந்துவீச்சு சிஎஸ்கே நிர்வாகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
Ayush Vartak has been called for CSK trials
• Highest wicket-taker in Cooch Behar Trophy
• 363 runs in 6 ing (avg 72, SR 170) in state U23
• 132-run knock, 26 sixes
• Gun fielder
IG, Proper all-round packagtwitter.com/TCJCE6Tgsb
— Abhinav MSDiaav_hariom) April 27, 2026
சிஎஸ்கே-வுக்கு ஏன் புதிய வீரர் தேவை?
இந்த சீசனின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே சிஎஸ்கே அணியில் காயங்கள் ஒரு பெரிய தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது. சமீபத்தில் ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது ஆகியோர் காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல சிவம் துபே போன்ற அதிரடி வீரர்களும் இதுவரை ஃபார்முக்கு வராதது அணிக்கு மிக பெரிய சுமையாக மாறியுள்ளது. எனவே, மிடில்-ஆர்டரை பலப்படுத்தவும், பந்துவீச்சில் கூடுதல் தேர்வுகளை உருவாக்கவும் ஆயுஷ் வர்தக் போன்ற ஒரு இளம் அதிரடி வீரர் அணிக்கு தேவை என எம்.எஸ். தோனி மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் ஆகியோர் கருதுகின்றனர். ஆயுஷ் வர்தக்கின் வருகை, சிஎஸ்கே அணியின் மந்தமான பேட்டிங் வரிசைக்கு புத்துயிர் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டிரையல்ஸுக்காக சேப்பாக்கம் வரும் ஆயுஷ்
மும்பையில் இருந்து புறப்பட்டுள்ள ஆயுஷ் வர்தக், தற்போது சென்னை அணியில் இணைந்துள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இன்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் அவருக்கு சிறப்பு டிரையல்ஸ் நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது. இதில் அவரது பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு திறனை பயிற்சியாளர் குழு நேரடியாக கண்காணித்து மதிப்பிடும். அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் இதுகுறித்து கூறுகையில், "நாங்கள் அவரை டிரையல்ஸுக்காக மட்டுமே அழைத்துள்ளோம். அவரது திறமை எங்கள் ஸ்கவுட்டிங் குழுவை ஈர்த்துள்ளது. அணியில் யாருக்கும் மாற்று வீரராக அவர் இதுவரை ஒப்பந்தம் செய்யப்படவில்லை. டிரையல்ஸில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டால், அணி நிர்வாகம் மற்றும் கேப்டனின் ஆலோசனையின் பேரில் அவரை அணியில் இணைப்பது குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்," என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
