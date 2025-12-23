English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • CSK அணியின் 2026 பிளான் இதுதான்... இந்த 4 முக்கிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது!

CSK அணியின் 2026 பிளான் இதுதான்... இந்த 4 முக்கிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது!

Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இந்த 4 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் 2026 சீசனில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 23, 2025, 07:11 AM IST
  • 4 முக்கிய வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
  • அதற்கான காரணங்களையும் விரிவாக காணலாம்.
  • இந்த 4 முக்கிய வீரர்களில் தோனி ஒருவரில்லை.

Trending Photos

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: நாளை அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை - அரசு ஊழியர்களுக்குக் குஷியான செய்தி கிடைக்குமா?
camera icon10
Old Pension Scheme
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: நாளை அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை - அரசு ஊழியர்களுக்குக் குஷியான செய்தி கிடைக்குமா?
இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
camera icon8
Team India
இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Visa Free countries
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
CSK அணியின் 2026 பிளான் இதுதான்... இந்த 4 முக்கிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது!

IPL 2026, Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, மோசமான 2025 சீசனுக்கு பின் தற்போது பலம்பெற்று 2026 சீசனில் களமிறங்க உள்ளது. ஜடேஜா, சாம் கர்ரண், மதீஷா பதிரானா, ரவிசந்திரன் அஸ்வின், டெவான் கான்வே என தோனியின் படைவீரர்கள் பலரும் அணியில் இருந்து கழட்டிவிடப்பட்டுள்ளார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே காம்பினேஷன்

சஞ்சு சாம்சனை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து பெற்றிருப்பதன் மூலம் டாப் ஆர்டரை பலமாக்கி உள்ளனர். இப்போது டாப் ஆர்டரில் உர்வில் பட்டேல் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது. ஆயுஷ் மாத்ரே அல்லது உர்வில் பட்டேல் இருவரில் ஒருவர் மட்டுமே பிளேயிங் லெவனில் அதுவும் ஓபனிங்கில் விளையாட முடியும்.

மிடில் ஆர்டர் ஏற்கெனவே செட்டாகிவிட்டது. தற்போது ஏலத்தில் தலா ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோர் பின்வரிசை பேட்டர்களாக களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. தோனி ஒருவேளை குறைந்த போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடுகிறார் என்றால் கார்த்திக் சர்மா மீதம் உள்ள போட்டிகளில் விளையாடுவார்.

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு படை

வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டராக நம்பர் 8இல் ஜேமி ஓவர்டனை விளையாட வைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது, இவருக்கு ஜாக் ஃபௌல்க்ஸ் பேக்-அப்பாக இருப்பார். ஒருவேளை, பிரசாந்த் வீர் தேவைப்படாவிட்டால் பின்வரிசையில் வேறு பேட்டரை விளையாட வைத்துவிட்டு, நம்பர் 8இல் அகேல் ஹொசைனை விளையாடலாம். அகேல் ஹொசைன் இரண்டாம் ஆப்ஷன்தான். நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார்கள். கலீல் அகமதிற்கு பேக்-அப் குர்ஜப்னீத் சிங். மேட் ஹென்றி அல்லது நேதன் எல்லீஸ் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும், டெத் ஓவர்களில் சிறப்பாக வீசுபவர் என்பதால் எல்லீஸுக்கு வாய்ப்பு உறுதி.

Chennai Super Kings: இந்த 4 முக்கிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது

சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் ஒரளவுக்கு இதுவாக இருக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட பேட்டிங் உடன் கூடிய 6 பந்துவீச்சு ஆப்ஷன் இந்த ஸ்குவாடுக்கு கிடைக்கும். இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கேவின் இந்த 4 முக்கிய வீரர்கள், 2026 ஐபிஎல் சீசனில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடும் வாய்ப்பை பெற மாட்டார்கள் என சமூக வலைதள கிரிக்கெட் ஆர்வலர்களால் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் யார் யார்? அதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு காணலாம். 

Chennai Super Kings: சர்பராஸ் கான்

இவரை ரூ.75 லட்சத்திற்கு சிஎஸ்கே எடுத்திருக்கிறது. மிடில் ஆர்டரில் இந்திய வீரர்களுக்கான பேக்-அப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் உர்வில் பட்டேல், தோனியே ஆகியோரே பேட்டிங் வரிசையில் இடத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கையில் இவருக்கு இடம் கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான். அதுவும் இவர் பேட்டர் மட்டுமே என்பதால் அவசர காலகட்டத்தில் நம்பர் 6இல் இறக்கலாம். ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பும் மிக மிக குறைவு.

Chennai Super Kings: மேத்யூ ஷார்ட்

இவரை ரூ.1.50 கோடிக்கு அவரது அடிப்படைத் தொகையிலேயே சிஎஸ்கே எடுத்தது. தற்போதைய பிளேயிங் லெவனை பார்த்தால் பிரெவிஸ் மட்டுமே  அணி வெளிநாட்டு பேட்டராக இருப்பார். மேத்யூ ஷார்ட் பெரும்பாலான போட்டிகளில் டாப் ஆர்டரில் இறங்கி விளாசக்கூடியவர்கள். ஆனால் டாப் ஆர்டரிலேயே எக்கச்சக்க வீரர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரெவிஸ் தொடர்ந்து சொதப்பினாலும் கூட சிஎஸ்கே அவரை தொடர்ந்து விளையாட வைக்கும். இதனால், ஷார்ட் சிஎஸ்கே ஜெர்ஸி அணியில் களமிறங்க 2026 சீசனில் வாய்ப்பில்லை.

Chennai Super Kings: ராகுல் சஹார்

இவரை ரூ.5.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே மினி ஏலத்தில் எடுத்தது. லெக் ஸ்பின்னர் அணியில் தேவை என்றாலும் சிஎஸ்கேவின் தற்போதைய காம்பினேஷனில் இவர் தேவையில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும். பிரசாந்த் வீர், நூர் அகமது ஆகியோர் நிச்சயம் 8 ஓவர்கள் வீசுவார்கள் என்றால் ராகுல் சஹாருக்கான வாய்ப்பு குறைவு. இவரது பார்மும் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுக்கு இல்லை இம்பாக்ட் ஆப்ஷனில் இவரை வைத்துக்கொள்ளலாம் என்றாலும், சுழற்பந்துவீச்சுக்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் தராத ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இவரை பிளேயிங் லெவனில் எடுக்கும் வாய்ப்பு குறைவாகும்.

Chennai Super Kings: ஷ்ரேயாஸ் கோபால்

இவர் கடந்த சீசனிலேயே அணியில் இருந்தார். உள்நாட்டு தொடர்களில் சிறப்பாக பங்காற்றி வந்தாலும் சிஎஸ்கேவில் கடந்த சீசனில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை, வரும் 2026 சீசனிலும் கிடைக்கவாய்ப்பில்லை. சிஎஸ்கே லெக் ஸ்பின்னரை பிளேயிங் லெவனில் விளையாடாது என்பதே பலரின் கருத்தாக இருக்கிறது. அசாதாரண கட்டங்களில் இவர் விளையாடலாம். ஆனால் அதேநேரத்தில் ராகுல் சஹாரா, ஷ்ரேயாஸ் கோபாலா என கேட்டால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஷ்ரேயாஸை தேர்வு செய்யலாம். பேட்டிங்கிலும் ஓரளவு கைக்கொடுப்பார். இருப்பினும், 2021இல் கிருஷ்ணப்பா கௌதமுக்கு என்ன நடந்ததோ, அதுதான் ராகுல் சஹார் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் கோபால் நிலையாகும். லெக் ஸ்பின்னரான கிருஷ்ணப்பா கௌதம் ரூ.9.5 கோடிக்கு சிஎஸ்கே அணியால் எடுக்கப்பட்டு ஒருமுறை கூட விளையாடவில்லை.

மேலும் படிக்க | CSK-வின் பிளேயிங் 12... லிஸ்ட் போட்ட அஸ்வின் - தோனி இருக்காரா இல்லையா?

மேலும் படிக்க | தோனி ஓய்வு.. சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியது ஏன்? CSK பிளான் இதுதான்!

மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே அணியில் 35 வயதிற்கு மேல் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

CSKIPL 2026Chennai Super KingsIPLMS Dhoni

Trending News