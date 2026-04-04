CSK தவறவிட்ட தங்கம்... MI வாங்கிய உதை... DC-க்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்

IPL 2026 Latest News: ஐபிஎல் 2026 தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 8 லீக் ஆட்டங்கள் நிறைவடைந்துவிட்டன. தற்போது குஜராத் டைட்டன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் 9வது லீக் ஆட்டத்தை அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் விளையாடி வருகின்றன.
ஹர்திக் பாண்டியா விளையாடவில்லை
இன்று இரண்டு போட்டிகள் திட்டமிடப்பட்டன. மாலை டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதின. டெல்லி அணி எவ்வித மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா விளையாடவில்லை.
அவருக்கு பதில் சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன்ஸியை கவனித்துக்கொண்டார். மும்பை அணி 3 மாற்றங்களை செய்தது. டிரென்ட் போல்ட், அல்லா கசன்பர், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோருக்கு பதில் தீபக் சஹார், மிட்செல் சான்ட்னர், கார்பின் போஷ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டனர். டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
மும்பை சுமார் பேட்டிங்
பலமான பேட்டிங் வரிசை கொண்ட மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு இன்று சிறப்பான பேட்டிங் அமையவில்லை. 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டை இழந்து 162 ரன்களையே அடித்தது. மும்பை அணி சார்பில் சூர்யகுமார் 51, ரோஹித் சர்மா 35 ரன்களை அடித்தனர். இவர்களின் பார்ட்னர்ஷிப் 40 பந்துகளில் 53 ரன்களை சேர்த்தது. இருப்பினும் இது பெரியளவுக்கு கைக்கொடுக்கவில்லை. டெல்லி அணி பந்துவீச்சாளர்கள் கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீசினர். முகேஷ் குமார் 2, லுங்கி இங்கிடி, அக்சர் பட்டேல், விப்ராஜ் நிகம், நடராஜன் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.
மும்பையை உதைத்து தள்ளிய ரிஸ்வி
163 என்ற இலக்கை டெல்லி அணி 11 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து அடித்துவிட்டது. கேஎல் ராகுல் 1, நிதிஷ் ராணா 0 என மோசமான தொடக்கம் கிடைத்தாலும் பதும் நிசங்கா - சமீர் ரிஸ்வி ஜோடி தொடர் விக்கெட்டுகளுக்கு பிரேக் போட்டு ரன் வேகத்தை அதிகப்படுத்தியது.
நிசங்கா 44 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மில்லர் உடன் ஜோடி சேர்ந்தார் ரிஸ்வி. பும்ராவை தவிர சான்ட்னர், போஷ், ஷர்துல் தாக்கூர், மார்க்கண்டே, தீபக் சஹார் என அனைத்து பந்துவீச்சாளர்களையும் புரட்டி எடுத்தார். ரிஸ்வி 51 பந்துகளுக்கு 7 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் உடன் 90 ரன்கள் எடுத்து இறுதிக்கட்டத்தில் ஆட்டமிழந்தார். அவரே ஆட்டநாயகன் விருதையும் தட்டிச்சென்றார்.
தொடர்ந்து மிரட்டும் ரிஸ்வி
சமீர் ரிஸ்வி, இந்த சீசனில் லக்னோ அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் 70* ரன்களை அடித்து, அந்த ஆட்டத்தையும் வென்று கொடுத்தார். தற்போது 90 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனின் கடைசி லீக் போட்டியில் டெல்லி அணி பஞ்சாப் அணியை எதிர்கொண்டது. அந்த போட்டியில் டெல்லி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. அந்த போட்டியிலும் சேஸ்ஸிங்கில் ரிஸ்வி 25 பந்துகளில் 58 ரன்களை அடித்து நாட்-அவுட்டாக இருந்தார். போட்டியை வென்றாலும் அந்த போட்டியோடு டெல்லி தொடரைவிட்டு வெளியேறியது வேறு கதை.
அப்படியிருக்க, ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை ரிஸ்வி கடந்த 3 இன்னிங்ஸில் மட்டும் 218 ரன்களை அடித்திருக்கிறார், இன்றுதான் ஆட்டமிழந்துள்ளார். சமீபத்தில் நடந்த உத்தர பிரதேச பிரீமியர் லீக்கில் சமீர் ரிஸ்வி கான்பூர் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அணிக்காக 10 போட்டிகளில் விளையாடி 491 ரன்களை குவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரை வெறும் ரூ.95 லட்சத்திற்கு டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி எடுத்தது.
சிஎஸ்கே தவறவிட்ட தங்கம்
அதேநேரத்தில் இவரை 2024 மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே ரூ.8.40 கோடிக்கு எடுத்திருந்தது. இவர் அந்த சீசனில் சொதப்பினாலும் கூட, அடுத்த மெகா ஏலத்தில் டெல்லியுடன் இவருக்காக போட்டியிட்டது. ஆனால், சிஎஸ்கே ரூ.90 லட்சத்துடன் பின்வாங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 2 போட்டிகளாக ரிஸ்வியின் ஆட்டத்தை பார்க்கும் ரசிகர்கள், சிஎஸ்கே இந்த தங்கத்தை தவறவிட்டுவிட்டதே என வருத்தப்படுகின்றனர்.
