ராஜஸ்தான் போட்டியை தோற்றாலும்.. சிஎஸ்கே அணிக்கு நடந்த நல்ல விஷயம்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களது முதல் போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. இந்த தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பலமான பேட்டிங் வரிசையை வைத்துள்ளது என்று பலரும் தெரிவித்தனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 31, 2026, 11:39 AM IST
ஐபிஎல் 2026 திருவிழா கடந்த மார்ச் 28ம் தேதி முதல் தொடங்கி பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, மும்பை இந்தியன்ஸ் போன்ற அணிகள் தங்களது முதல் போட்டியிலேயே வெற்றியை பெற்றிருந்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களது முதல் போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. இந்த தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பலமான பேட்டிங் வரிசையை வைத்துள்ளது என்று பலரும் தெரிவித்தனர். ஆனால், தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக மோசமாக விளையாடி வெறும் 127 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகியுள்ளனர். இந்த எளிய இலக்கை ராஜஸ்தான் அணி 13 ஓவரிலேயே சேஸிங் செய்ததால், சென்னை அணி தற்போது புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த மோசமான தோல்வியிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஒரு நல்ல விஷயமும் நடந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: சூர்யவன்ஷியின் மிரட்டல் அடி: சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அபார வெற்றி

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டிங்

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பு மழை பெய்ததால் ஆடுகளம் சற்று ஈரப்பதமாக இருந்தது. இது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பவுலர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சியளித்தனர். இருவரும் வேகப்பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர். அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுஷ் மத்ரே எதிர்பாராத விதமாக முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய மத்தேயு ஷார்ட் இரண்டு ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்பு களமிறங்கிய சர்பராஸ் கான் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா சிறிது நேரம் தாக்குப்பிடித்தனர். இருப்பினும் அவர்களாலும் பெரிய ரன்களை அடிக்க முடியவில்லை. சிவம் துபே முதல் பந்தில் சிக்ஸ் அடித்தாலும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இப்படி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறியதால், ஒரு கட்டத்தில் சிஎஸ்கே 100 ரன்களை தாண்டுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது.

ஜேமி ஓவர்டனின் சிறப்பான பேட்டிங்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இந்த முறை ஆல்-ரவுண்டராக யார் இருப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. காரணம், சிவம் துபேயின் பவுலிங் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. டி20 போட்டிகளிலும் அவர் விக்கெட்டுகளை எடுத்தாலும் ரன்களை வாரி வழங்கினார். இதனால் பிராவோ போன்ற ஒருவரின் இடத்தை யார் நிரப்பப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அந்த எதிர்பார்ப்பை இங்கிலாந்தின் ஜேமி ஓவர்டன் பூர்த்தி செய்துள்ளார். அவர் 36 பந்துகளில் இரண்டு சிக்ஸர்கள் மற்றும் இரண்டு பவுண்டரிகள் உட்பட 43 ரன்கள் அடித்தார். இவர் அடித்த ரன்களால் தான் சென்னை அணி 127 என்ற இலக்கையாவது நிர்ணயிக்க முடிந்தது. அவர் மட்டும் இல்லை என்றால் சென்னை அணி 100 ரன்களுக்குள்ளேயே சுருண்டிருக்கும். அது சென்னை அணிக்கு இன்னும் மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும். 

இந்த சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஜேமி ஓவர்டன் ஆடும் லெவனில் இடம்பெறுவாரா மாட்டாரா என்ற சந்தேகம் நிலவியது. ஆனால், தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடிய அவரது சிறப்பான பேட்டிங், அணியில் அவரது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. பேட்டிங் மட்டுமின்றி பவுலிங்கிலும் ஓவர்டன் கைகொடுப்பார் என்று நம்பப்படுகிறது. அவர் 140 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பந்துவீசக்கூடியவர் என்பதால், தேவையான நேரத்தில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை அணியின் அடுத்த போட்டி

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான படுதோல்விக்கு பிறகு, சென்னை அணி அடுத்ததாக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது. இந்த போட்டி வரும் ஏப்ரல் 3ம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த முறை சேப்பாக்கம் ஆடுகளம் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், சென்னை அணியின் முதல் வெற்றி இங்கிருந்து தொடங்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று ரசிகர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். மறுபுறம் கடந்த முறை இறுதிப்போட்டி வரை சென்ற பஞ்சாப் அணி எப்படி விளையாடும் என்பதையும் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். தற்போது புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று டாப் 4 இடங்களுக்குள் முன்னேறும் என்று ரசிகர்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐபிஎல் 2026

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்பராஸ் கான், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் காம்போஜ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் பட்டேல், ஆயுஷ் மத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், அமன் கான், பிரசாந்த் வீர், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.

மேலும் படிக்க: IPL 2026: தொடர்ந்து சொதப்பும் அபிஷேக் சர்மா.. தவறை சுட்டிக்காட்டிய அஸ்வின்! முழு விவரம்

