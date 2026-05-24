/கேப்டன்சி மற்றும் பயிற்சியாளர் மாற்றம்? சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அதிரடி?

ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து சிஎஸ்கே வெளியேற்றம்: கேப்டன்சி மற்றும் பயிற்சியாளர் மாற்றங்கள் குறித்து எழும் அடுக்கடுக்கான கேள்விகள்! முழு விவரம்!
ஐபிஎல் தொடரில் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், இந்த ஐபிஎல் தொடரின் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறாமல் லீக் சுற்றோடு வெளியேறியிருப்பது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தோனியின் சகாப்தத்திற்கு பிறகு, அணியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய வியூகங்கள் இந்த சீசனில் எதிர்பார்த்த பலனை தரவில்லை. இதன் காரணமாக, அணியின் தலைமை பொறுப்பு மற்றும் பயிற்சியாளர் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் அதிரடி மாற்றங்கள் தேவை என்ற விவாதங்கள் தற்போது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் சூடுபிடித்துள்ளன.
தோனியிடமிருந்து கேப்டன் பதவியை பெற்றுக்கொண்ட இளம் வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பேட்டிங்கில் சிறப்பான பங்களிப்பை தந்தபோதிலும், இக்கட்டான தருணங்களில் அணியை வழிநடத்துவதில் பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டார். குறிப்பாக, பந்துவீச்சாளர்களை கையாளுவது, ஃபீல்டிங் வியூகங்களை வகுப்பது மற்றும் இக்கட்டான பிரஷர் சூழ்நிலைகளில் தனித்துவமான முடிவுகளை எடுப்பதில் ருதுராஜிடம் போதிய முதிர்ச்சி இல்லை என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. தோனி அடுத்த சீசனில் விளையாடுவது சந்தேகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மட்டுமே முழுமையான கேப்டனாக செயல்பட முடியுமா அல்லது அணி நிர்வாகம் அனுபவம் வாய்ந்த வேறொரு வீரரை கேப்டனாக நியமிக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி வலுத்துள்ளது.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருக்கும் ஸ்டீபன் பிளெமிங்கின் பயிற்சி முறை கடந்த சில ஆண்டுகளாக எடுபடவில்லை என்றே தோன்றுகிறது. டி20 கிரிக்கெட் நவீனமடைந்து, அதிரடி ஆட்டத்தை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து வரும் வேளையில், சிஎஸ்கே இன்னும் தங்களின் பழைய பாணியை நம்பி கொண்டிருப்பது பலவீனமாக பார்க்கப்படுகிறது. இம்பாக்ட் பிளேயர் விதியை சரியாக பயன்படுத்த தவறியது மற்றும் பவர்பிளே ஓவர்களில் மந்தமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது என பயிற்சியாளர் குழுவின் திட்டமிடலில் பல ஓட்டைகள் தெரிந்தன. இதனால் பயிற்சியாளர் குழுவிலும் புதிய ரத்தத்தை பாய்ச்ச வேண்டிய கட்டாயம் நிர்வாகத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
தோல்வி குறித்து பேசியுள்ள சிஎஸ்கே நிர்வாக தரப்பு, இந்த சீசனின் தவறுகளை விரிவாக ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது. கேப்டன்சி மாற்றத்தை பொறுத்தவரை ருதுராஜுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுக்கப்படலாம் என்றும், ஆனால் துணை கேப்டனாக ஒரு வலுவான சீனியர் வீரரை நியமிக்க ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிகிறது. அதே நேரத்தில், பயிற்சியாளர் குழுவில் சில அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இனி வரும் காலங்களில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது பழைய பெருமைகளை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டுமானால், காலத்திற்கு ஏற்றவாறு தங்களின் சிந்தனைகளையும், ஆட்ட அணுகுமுறையையும் மாற்றிக் கொள்வது அவசியமாகும்.
|ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
|இக்கட்டான பிரஷர் சூழல்களில் தனித்து முடிவெடுக்கத் திணறியது
|பிளெமிங்
|நவீன அதிரடி டி20 கிரிக்கெட்டிற்கு ஏற்ப மாறாத பழைய வியூகங்கள்
|அணியின் கட்டமைப்பு
|மிடில் ஆர்டரில் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர்கள் மற்றும் மேட்ச் வின்னர்கள் இல்லாதது
|நவீன டி20
|எதிர்காலத்தை மனதில் கொண்டு, அடுத்த 3-5 ஆண்டுகளுக்கான புதிய தலைவர்களை உருவாக்குவது