புள்ளி பட்டியலில் 4வது இடத்தில் சிஎஸ்கே? இதை செய்தால் மட்டும் போதும்!

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் அடுத்தடுத்து 3 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்தது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 14, 2026, 08:27 AM IST
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 19வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 22வது லீக் ஆட்டத்தில் இன்று பலம் வாய்ந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆட்டம் இரு அணி ரசிகர்களிடையேயும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் அடுத்தடுத்து 3 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்தது. ஆனால், கடந்த போட்டியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை எதிர்கொண்ட சென்னை, 212 ரன்கள் குவித்து 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. அந்த வெற்றியின் உத்வேகத்துடன் இன்று சொந்த மண்ணில் களம் காண்கிறது சிஎஸ்கே.

மறுபுறம் அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. நடப்பு தொடரில் இதுவரை விளையாடிய போட்டிகளில் ஒரு வெற்றியை கூட பதிவு செய்யாமல் தவித்து வரும் கொல்கத்தா, இன்றைய போட்டியில் கட்டாயம் வென்று புள்ளி பட்டியலில் கணக்கை தொடங்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி 20 போட்டிகளில் வெற்றி வாகை சூடியுள்ளது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 11 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை. புள்ளிவிவரங்களின் படி சிஎஸ்கே அணியின் கையே ஓங்கியுள்ளது. சேப்பாக்கம் ஆடுகளம் பொதுவாகவே சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு அதிக அளவில் கைகொடுக்கும். பந்து சற்று மெதுவாக வரும் என்பதால் பேட்ஸ்மேன்கள் நிதானமாக விளையாட வேண்டியது அவசியம். இருப்பினும், இந்த ஆண்டு சேப்பாக்கம் ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கும் மிகச் சிறப்பாகவே ஒத்துழைக்கிறது. நடப்பு சீசனில் இங்கு நடந்த முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 209 மற்றும் 212 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளன. 

முன்னேறி வரும் சிஎஸ்கே!

விளையாடிய நான்கு போட்டிகளில் ஒன்றில் மட்டும் வெற்றி பெற்று, தற்போது புள்ளி பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, இன்று கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை எதிர்த்து விளையாட உள்ளது. இன்றைய போட்டியில் சென்னை அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 18ம் தேதி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விளையாட உள்ளது. இந்த சீசனில் கொல்கத்தா மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஆகிய அணிகள் மோசமாகவே விளையாடி வருகின்றன. எனவே, இந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. அப்படி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் நான்காவது அல்லது ஐந்தாவது இடத்தைப் பிடிப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் மோசமாக தோல்வியடைந்ததால், சிஎஸ்கே அணியின் ரன் ரேட் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது. அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் சிறப்பான வெற்றியைப் பெறும் பட்சத்தில், நல்ல ரன் ரேட்டுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் மேலே செல்வதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.

உத்ததேச பிளேயிங் 11

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஷிவம் துபே, சர்ஃபராஸ் கான், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது, குர்ஜப்னீத் சிங். 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரிங்கு சிங், ரோவ்மன் பவல், ரமன்தீப் சிங், சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி / அனுகுல் ராய், நவ்தீப் சைனி, கார்த்திக் தியாகி. 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்!

1. ஐபிஎல் புள்ளிப் பட்டியலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போது எந்த இடத்தில் உள்ளது?
நடப்பு சீசனில் இதுவரை நான்கு போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சிஎஸ்கே அணி, அதில் ஒன்றில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று புள்ளிப் பட்டியலில் 9-வது இடத்தில் பின்தங்கியுள்ளது.

2. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அடுத்து எந்தெந்த அணிகளை எதிர்கொள்ள உள்ளது?
இன்று நடைபெறும் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணியை எதிர்கொள்ளும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், அதனைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் 18-ஆம் தேதி நடைபெறும் அடுத்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) அணியுடன் விளையாட உள்ளது. 

3. அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் சிஎஸ்கே வெற்றி பெற்றால் புள்ளிப் பட்டியலில் எந்த இடத்திற்கு முன்னேறும்?
கொல்கத்தா மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு எதிரான அடுத்த இரண்டு போட்டிகளிலும் சென்னை அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், மொத்தம் 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் 4-வது அல்லது 5-வது இடத்தைப் பிடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

