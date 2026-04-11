CSK-ல் டெவால்ட் பிரெவிஸ்... பிரசாந்த் வீர் vs கார்த்திக் சர்மா - யாரை நீக்க அதிக வாய்ப்பு?

IPL 2026, CSK vs DC: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, அக்சர் பட்டேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இன்று (ஏப். 11) சந்திக்கிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு என மூன்று அணிகளுடனும் சிஎஸ்கே தோல்வியடைந்தது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வீழ்த்திய டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் 1 ரன்னில் தோல்வியடைந்தது.
சிஎஸ்கே vs டெல்லி நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - டெல்லி அணி மொத்தம் 31 போட்டிகளில் மோதி உள்ளன. இதில் சிஎஸ்கே அணி 19 போட்டிகளிலும், டெல்லி அணி 12 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளன. இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதியதில் சிஎஸ்கேவின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் 223 மற்றும் குறைந்த ஸ்கோர் 110 ஆகும். டெல்லி அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் 198 மற்றும் குறைந்த ஸ்கோர் 83 ஆகும்.
2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து இரு அணிகளும் மொத்தம் 8 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதி உள்ளன. இதில் சிஎஸ்கே 4 போட்டிகளிலும், டெல்லி அணி 4 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளன. இருப்பினும் கடந்த இரண்டு சீசன்களாக டெல்லி அணியே வென்றுள்ளது. கடந்தாண்டும் சேப்பாக்கத்தில் நடந்த சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி அணி 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
சிஎஸ்கே பேட்டிங் ஆர்டர்
இந்நிலையில், சிஎஸ்கே ஹாட்ரிக் தோல்வியில் இருந்து மீள்வதற்கு பிளேயிங் 11-ல் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அதிரடி வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ் சிஎஸ்கே அணியில் இணைகிறார். இவர் சிஎஸ்கே அணியின் மிடில் ஆர்டரில் நிலைத்தன்மையை கொண்டு வருகிறார். இதனால், சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஓபனிங்கில் அதிரடியாக விளையாடலாம். ஆயுஷ் மாத்ரேவும் நம்பர் 3இல் தொடர்வார். மிடில் ஆர்டரில் சர்பராஸ் - பிரெவிஸ் - தூபே ஆகியோர் தொடர்வார்கள். உர்வில் பட்டேலுக்கு வரும் போட்டியில் இடமில்லை. தோனி வருவது இன்னும் உறுதியாகவில்லை.
டெவால்ட் பிரெவிஸ் யாருக்கு பதில்?
பேட்டிங் ஒருபுறம் இருக்க பந்துவீச்சில் அன்சுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோர் இருப்பார்கள். மேட் ஹென்றிக்கு பதில் அகேல் ஹொசைன் விளையாட வேண்டும் என பல முன்னாள் வீரர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். இது நடைபெறுமா என்பது தெரியவில்லை. இந்தச் சூழலில், பிரெவிஸ் வருகையால், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரில் ஒருவர் மட்டுமே பிளேயிங் லெவனில் விளையாட முடியும். அது யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
பிரசாந்த் வீர் vs கார்த்திக் சர்மா
இந்நிலையில், அஸ்வின் இதுகுறித்து அவரது யூ-ட்யூப் சேனலில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். சென்னை - டெல்லி போட்டி குறித்து அவர் பேசுகையில், கார்த்திக் சர்மாவுக்கு தற்போதைக்கு சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் விளையாட இடமில்லை என்றார். பிரசாந்த் வீர், கடந்த ஆர்சிபி போட்டியில் கார்த்திக் சர்மாவை விட சிறப்பாக விளையாடியிருந்தார் என்பதை தாண்டி சிஎஸ்கே அணிக்கு தூபேவை தவிர்த்து வேறு இடதுகை பேட்டர்கள் இல்லை. எனவே, தற்சமயத்திற்கு கார்த்திக் சர்மாவுக்கு பதில் பிரசாந்த் வீர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார் என்றார்.
அஸ்வினின் CSK பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, டிவால்ட் பிரெவிஸ், சர்பராஸ் கான், ஷிவம் தூபே, பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது. இம்பாக்ட் வீரர்: நூர் அகமது.
மேலும் படிக்க | CSK-ல் செய்ய வேண்டிய 2 பெரிய மாற்றங்கள்... பவர்பிளே ரொம்ப முக்கியம் - பாலாஜியின் கணிப்பு!
மேலும் படிக்க | CSK பிளெமிங் பின்தங்கி உள்ளார்.. தோனி இல்லாமல் அவரால் ஒன்று செய்ய முடியாது! சடகோபன் ரமேஷ்
மேலும் படிக்க | டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி? வெளியான முக்கிய தகவல்!
