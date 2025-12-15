English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுஷ் மாத்ரேவிற்கு பதிலாக சிஎஸ்கே டார்கெட் செய்யும் வீரர்! யார் தெரியுமா?

ஆயுஷ் மாத்ரேவிற்கு பதிலாக சிஎஸ்கே டார்கெட் செய்யும் வீரர்! யார் தெரியுமா?

Chennai Super Kings: 2026 ஐபிஎல் தோனியின் கடைசி சீசனாக இருக்கக்கூடும் என்பதால், கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் காய்களை நகர்த்தி வருகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:41 PM IST
  • ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்.
  • ஜடேஜா, சாம் கரன் அவுட்!
  • சிஎஸ்கே குறிவைக்கும் வீரர்கள் யார்?

ஆயுஷ் மாத்ரேவிற்கு பதிலாக சிஎஸ்கே டார்கெட் செய்யும் வீரர்! யார் தெரியுமா?

Chennai Super Kings: ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, 2026 சீசனுக்காக பெரிய மாற்றத்திற்கு தயாராகிவிட்டது. கடந்த 2025 சீசனில் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்தது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. வழக்கமாக அணியில் பெரிய மாற்றங்களை செய்யாத சிஎஸ்கே நிர்வாகம், இம்முறை பல அதிரடி முடிவுகளை எடுத்துள்ளது. தோனியின் கடைசி காலக்கட்டம் நெருங்கி வருவதால், அணியை அடுத்தக்கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க: 2026 ஐபிஎல் மினி ஏலம்: இந்த 5 வீரர்களுக்குதான் அதிக டிமெண்ட்.. CSK எந்த வீரரை எடுக்கும்?

முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?

சிஎஸ்கே அணி தனது நீண்டகால தூண்களாக இருந்த ஆல்ரவுண்டர்கள் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரன் ஆகியோரை அணியிலிருந்து விடுவித்து, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சனைத் தங்களது அணிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது. இது ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாகவும், அதே சமயம் ஜடேஜாவின் இழப்பு வருத்தமாகவும் அமைந்துள்ளது. எதிர்வரும் மினி ஏலத்திற்கு முன்பு சிஎஸ்கேவிடம் ரூ.43.40 கோடி கையிருப்பு உள்ளது. இது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது பெரிய தொகையாகும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தோனி, ஷிவம் துபே, நூர் அகமது, நேதன் எல்லிஸ் போன்ற வீரர்கள் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், ஆல்ரவுண்டர்கள் இல்லாதது அணியின் சமநிலையை பாதித்துள்ளது.

ஏலத்தில் சிஎஸ்கேவின் டார்கெட் யார்?

மிடில் ஆர்டர்: ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரன் இல்லாததால், தோனிக்கு துணையாக ஆட்டத்தை முடித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அதிரடி வீரர் தேவை.

டேவிட் மில்லர் (David Miller): தென்னாப்பிரிக்காவின் இடது கை ஆட்டக்காரரான இவர், அழுத்தமான நேரங்களில் ஆட்டத்தை மாற்றக்கூடியவர். சிஎஸ்கேவின் மிடில் ஆர்டருக்கு இவர் சரியான தேர்வாக இருப்பார்.

லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் (Liam Livingstone): அதிரடி பேட்டிங் மட்டுமின்றி, சுழற்பந்து வீச்சிலும் கை கொடுக்கக்கூடியவர் என்பதால் இவரும் சிஎஸ்கேவின் பட்டியலில் உள்ளார்.

சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள்

அஸ்வின் மற்றும் ஜடேஜா இல்லாதது சுழற்பந்து வீச்சில் பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஷ்ரேயஸ் கோபால் அணியில் இருந்தாலும், அவருக்கு துணையாக இன்னொருவர் தேவை. ராகுல் சஹார் (Rahul Chahar) அல்லது ரவி பிஷ்னோய் (Ravi Bishnoi) இந்த இரண்டு இளம் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவரை எடுக்க சிஎஸ்கே தீவிர முயற்சி செய்யும். வெளிநாட்டு வீரர்களில் வனிந்து ஹசரங்கா அல்லது மகேஷ் தீக்ஷனா பெயர்களும் பரிசீலனையில் உள்ளன.

வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள்: நேதன் எல்லிஸுக்கு துணையாக சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு ஏற்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர் தேவை. முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் அல்லது நவீன்-உல்-ஹக் போன்ற "ஸ்லோ பால்" வீசுவதில் வல்லவர்கள் குறிவைக்கப்படலாம். அல்லது பழைய வீரரான மதீஷா பதிரானாவை மீண்டும் ஏலத்தில் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.

இந்திய பேட்டிங் பலம்

ருதுராஜ் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் இருந்தாலும், பேட்டிங்கில் கூடுதல் பலம் சேர்க்க பிரித்வி ஷா அல்லது வெங்கடேஷ் ஐயர் போன்ற வீரர்களை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. வெங்கடேஷ் ஐயர் பந்துவீச்சிலும் உதவக்கூடியவர் என்பது கூடுதல் சிறப்பு. மொத்தத்தில், 2026 ஐபிஎல் ஏலம் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கமாக இருக்கப்போகிறது. தோனியின் கடைசி சீசனாக இது இருக்கக்கூடும் என்பதால், கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் காய்களை நகர்த்தி வருகிறது.

மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!

