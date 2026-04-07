தொடர்ச்சியான 3 தோல்விகள்! சிஎஸ்கே நிர்வாகம் எடுத்த அதிரடி முடிவு!

ஐபிஎல் 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பயணம் இதுவரை பெரும் ஏமாற்றமாகவே அமைந்துள்ளது. இந்த சீசனில் இதுவரை விளையாடிய 3 போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கே அணி தொடர்ச்சியாக ஹாட்ரிக் தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. இதன் காரணமாக புள்ளி பட்டியலில் மிக மோசமான நெட் ரன் ரேட்டுடன் சென்னை அணி கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் ஆகியோரின் உத்திகள் கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு மாபெரும் ஆறுதல் தரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான அப்டேட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
அணிக்கு திரும்பும் தல தோனி
சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி நடப்பு சீசனின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட கெண்டைக்கால் தசைப்பிடிப்பு காயம் காரணமாக முதல் 3 போட்டிகளிலும் விளையாடவில்லை. 44 வயதான தோனியின் இழப்பு, சென்னை அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் மற்றும் ஃபீல்டிங்கில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதை கடந்த சில போட்டிகளின் முடிவுகள் வெளிப்படையாகவே காட்டுகின்றன. இந்நிலையில், தோனியின் காயம் தற்போது பெருமளவு குணமடைந்துள்ளதாகவும், அவர் மீண்டும் களமிறங்குவதற்கான முக்கியமான உடற்தகுதி தேர்வில் அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
வலைப்பயிற்சியில் அதிரடி காட்டும் தோனி!
காயத்தால் வெளியூர் போட்டிகளுக்கு அணியுடன் பயணிக்காத தோனி, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திலேயே தங்கி தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாக அவர் வலைப்பயிற்சியில் வலியில்லாமல் மிக சிறப்பாக பேட்டிங் செய்வதாகவும், ரேஞ்ச்-ஹிட்டிங் எனப்படும் அதிரடி ஷாட்களை எளிதாக பறக்கவிடுவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த உடற்தகுதி தேர்வில் அவர் முழுமையாக தேர்ச்சி பெற்றால், சிஎஸ்கே விளையாடவுள்ள அடுத்த போட்டியில் அவர் நேரடியாக பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டெவால்ட் பிரேவிஸ் ரீ-என்ட்ரி
தோனியை தொடர்ந்து சென்னை அணிக்குக் கிடைத்துள்ள மற்றொரு டபுள் பூஸ்ட் தென்னாப்பிரிக்க இளம் அதிரடி வீரர் டெவால்ட் பிரேவிஸின் வருகை ஆகும். சிஎஸ்கே அணியின் பயிற்சி முகாமின் போது விலாப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அவரும் இதுவரை எந்த போட்டியிலும் களமிறங்கவில்லை. எனினும், தற்போது அவரது காயம் குணமடைந்து வருவதால் அவரும் தோனியுடன் இணைந்து உடற்தகுதி தேர்வில் பங்கேற்க உள்ளார்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பிறகு பேட்டியளித்த சிஎஸ்கே தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், "எங்கள் அடுத்த போட்டிக்கு இன்னும் 5 நாட்கள் இடைவெளி உள்ளது. இந்த நாட்களை பயன்படுத்தி பிரேவிஸ் முழு உடல் தகுதியை எட்டிவிடுவார் என நம்புகிறோம். அவர் அணிக்கு திரும்புவது எங்களுக்கு மிகப் பெரிய பலமாக அமையும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியுடன் பலப்பரீட்சை
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது 4-வது லீக் போட்டியில், வருகிற ஏப்ரல் 11ம் தேதி சனிக்கிழமை டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த வாழ்வா-சாவா போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி கட்டாயம் வெற்றிபெற்று புள்ளி பட்டியலில் தனது கணக்கை தொடங்க வேண்டிய மாபெரும் நெருக்கடியில் உள்ளது.
சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில், தோனி மற்றும் பிரேவிஸ் ஆகிய இருவரும் உடற்தகுதி பெற்று அணிக்கு திரும்பினால், அது சிஎஸ்கே அணியின் மிடில் ஆர்டரை வலுப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, தொடர் தோல்விகளால் துவண்டு போயிருக்கும் ஒட்டுமொத்த அணிக்கும் புதிய உத்வேகத்தை கொடுக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. சேப்பாக்கத்தில் தல தோனியின் தரிசனத்தை காண மஞ்சள் படை ரசிகர்கள் இப்போதே ஆவலுடன் காத்திருக்கத் தொடங்கிவிட்டனர்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐபிஎல் 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்பராஸ் கான், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் காம்போஜ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் பட்டேல், ஆயுஷ் மத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், அமன் கான், பிரசாந்த் வீர், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
