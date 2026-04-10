CSK-ல் செய்ய வேண்டிய 2 பெரிய மாற்றங்கள்... பவர்பிளே ரொம்ப முக்கியம் - பாலாஜியின் கணிப்பு!

CSK Playing 11 Prediction: வரும் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் என்னென்ன மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என லட்சுமிபதி பாலாஜி தெரிவித்த பரிந்துரைகள் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 10, 2026, 02:16 AM IST
  • பிளேயிங் லெவனில் 2 மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும்.
  • மேட் ஹென்றி அல்லது ஓவர்டனில் ஒருவரே விளையாட வேண்டும்.
  • பவர்பிளேவில் ஸ்பின்னர் வேண்டும்.

Chennai Super Kings Playing 11 Prediction: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 முறை சாம்பியன் என்றாலும், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கடுமையாக திணறி வருகிறது. 2024இல் 5வது இடத்தோடு நிறைவு செய்து, 2025இல் 10வது இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் சிஎஸ்கே கடைசி இடத்தில் முடித்தது இதுதான் முதல்முறையாகும்.

சிஎஸ்கே vs டெல்லி மோதல்

2026 சீசன் தொடங்கி 3 போட்டிகளில் சிஎஸ்கே தொடர்ச்சியாக தோல்வியடைந்துள்ளது. சிஎஸ்கே அதிரடி வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ் மற்றும் நட்சத்திர வீரர் தோனி ஆகியோர் அணியில் இடம்பெறாததால் அணியில் பெரும் ஓட்டை இருக்கிறது. வரும் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி சிஎஸ்கே - டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் மோதும் போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.

வலுவான டெல்லி அணி

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி வலுவான நிலையில் உள்ளது. பேட்டிங், பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் சிறப்பான வீரர்கள் உள்ளனர். முதல் இரண்டு போட்டியையும் சிறப்பாக சேஸ்ஸிங் செய்த டெல்லி அணி, குஜராத் அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் 1 ரன்னில் தோல்வியை தழுவியது. டெல்லி அணி இன்னும் முதல் பேட்டிங்கே செய்யவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரெவிஸ் விளையாடுவார்...

மறுபக்கம் சென்னை அணியில் பந்துவீச்சில் பெரிய ஓட்டையும், பேட்டிங்கில் சிறு சிறு பிரச்னையும் இருக்கிறது. இந்நிலையில் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரரும், 2018 - 2021 சீசன்வரை சிஎஸ்கே அணி பயிற்சி குழுவில் இருந்த லட்சுமிபதி பாலாஜி சிஎஸ்கே வெற்றிபெற, அதன் பிளேயிங் லெவனில் என்னென்ன மாற்றங்களை செய்யலாம்? என்பதை அவர் விளக்கி உள்ளார். மேலும் சிஎஸ்கே மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியடைந்தாலும், மீதம் உள்ள 11 போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கே வெற்றிபெறலாம் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். மேலும், டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரெவிஸ் விளையாடுவது உறுதியாகி உள்ளது; தோனி விளையாடுவாரா என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. 

சிஎஸ்கேவின் டாப் ஆர்டர்

சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் ஓபனிங்கில் களமிறங்கலாம் என பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். அதாவது அவர்கள் நிச்சயம் ஓரிரு போட்டிகளில் பார்முக்கு வந்துவிடுவார்கள் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். நம்பர் 3 இடத்தில் ஆயுஷ் மாத்ரே களமிறங்குவார். மேலும் அடுத்து பிரெவிஸ் களமிறங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார். இதனால், முதல் 4 பேட்டர்களில் இரண்டு வீரர்களால் சிறப்பாக ரன்களை குவிக்க முடியும், பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்களையும் வளர்க்க முடியும்.

அகேல் ஹொசைன் கண்டிப்பாக விளையாடணும்

மேலும் இம்பாக்ட் வீரரா பேட்டரை பிளேயிங் லெவனில் வைக்காமல் பௌலரை வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அதேபோல், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி எப்படி சுழற்பந்துவீச்சாளருடன் பந்துவீச்சை தொடங்குகிறதோ அதேபோல் சிஎஸ்கேவும் செய்ய வேண்டும் என அவர் தெரிவித்தார். இதனால், அகேல் ஹொசைனை சிஎஸ்கே விளையாட வேண்டும் என்றார். பிளேயிங் லெவனில் நான்கு வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை வைத்திருப்பது சரியான காம்பினேஷன் இல்லை. எனவே, மேட் ஹென்றி, ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோரில் ஒருவரே விளையாட வேண்டும். அந்த இடத்தில் அகேல் ஹொசைன் விளையாட வேண்டும் என்றார். சர்பராஸ் கான் பிளேயிங் லெவனில் இருக்க வேண்டும் என பாலாஜி தெரிவித்தார்.

லட்சுமிபதி பாலாஜியின் கணிப்பு

சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, டிவால்ட் பிரெவிஸ், ஷிவம் தூபே, சர்பராஸ் கான், பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ். இம்பாக்ட் வீரர்: கலீல் அகமது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

CSKChennai Super KingsIPLLaxmipathi BalajiCsk Playing 11

