/CSK கழட்டிவிட வேண்டிய 3 வீரர்கள்... 2027 சீசனில் பெரிய மாற்றம் தேவை

Chennai Super Kings : சிஎஸ்கே அணியின் பிளே ஆப் கனவு ஏறத்தாழ சுக்குநூறாக நொறுங்கிவிட்ட நிலையில், அடுத்த 2027 சீசன் குறித்து சிந்திக்க வேண்டியதன் அவசியம் அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில், 2027 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு சிஎஸ்கே கண்டிப்பாக கழட்டிவிட வேண்டிய 3 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Chennai Super Kings Latest News : ஐபிஎல் 2026 சீசனின் லீக் சுற்று அதன் கடைசி கட்டத்தை எடுத்திருக்கிறது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜராத் டைட்டன்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டன. இன்னும் ஒரே ஒரு இடத்திற்கு மட்டுமே போட்டி இருக்கிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வரும் மே 21ஆம் தேதி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை அகமதாபாத் நகரில் சந்திக்க இருக்கிறது. சிஎஸ்கே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவாக உள்ளது.
சிஎஸ்கே அணிக்கு எந்தளவிற்கு குறைவான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதோ, அதே அளவிற்குதான் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதேநேரத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு பிளே ஆப் செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்புகள் இருந்தபோதிலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு எதிரான தோல்விகள் அந்த அணியின் பிளே ஆப் கனவை பறித்துவிட்டன.
ஆனால், சிஎஸ்கே அணிக்கு இது சுமாரான சீசனாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டாம். ஏராளமான முக்கிய வீரர்கள் காயத்தில் சிக்கி வெளியேறியதும் அணியின் காம்பினேஷனை கடுமையாக பாதித்தது.
அந்த வகையில், சிஎஸ்கேவின் சீசன் ஏறத்தாழ முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. எனவே அடுத்த சீசன் நோக்கி சிஎஸ்கே இப்போதே யோசித்தாக வேண்டும் என்ற குரல்கள் இப்போதே ஒலிக்கத் தொடங்கிவிட்டன. அதிலும் குறிப்பாக, ருதுராஜ் கேப்டன்ஸியை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதும், பிளமிங்கை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்பதும் ரசிகர்களின் முழு முதற்கோரிக்கையாகவே உள்ளன.
இவை ஒருபுறம் இருக்க, இன்னும் பலமான அணியை கட்டுமைக்கவும், 2027 மினி ஏலத்தில் சிறப்பான வீரர்களை கொக்கிப் போட்டு தூக்கவும் சிஎஸ்கே சில துணிச்சலான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். அந்த வகையில், 2027 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு சிஎஸ்கே கழட்டிவிட வேண்டிய மூன்று வீரர்கள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
சிஎஸ்கே அணி இவரை ரூ.5.20 கோடிக்கு எடுத்தது. நடப்பு சீசனில் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மட்டுமே சிஎஸ்கே அவரை களமிறக்கியது. இம்பாக்ட் வீரராக வந்த அவர் 4 ஓவர்களை வீசி 46 ரன்களை வாரி வழங்கினார், விக்கெட் ஏதும் எடுக்கவில்லை.
சிஎஸ்கே அணி நடப்பு சீசனில் நூர் அகமது - அகேல் ஹொசைன் என இரட்டை வெளிநாட்டு ஸ்பின்னர்களை வைத்து களமாடியது. அடுத்த சீசனிலும் அவர்கள்தான் பிராதன பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார்கள். இவர்களுக்கு ஷ்ரேயாஸ் கோபால் நல்ல பேக்-அப்பாக இருக்கிறார், இருப்பார். எனவே, ராகுல் சஹாரை கழட்டிவிட்டால், மினி ஏலத்திற்கு சிஎஸ்கே அணியின் பர்ஸ் தொகை கணிசமாக உயரும்.
இவரை ரூ.75 லட்சத்திற்கே சிஎஸ்கே அணி எடுத்தது. இவரை விடுவித்தாலும் பெரிய தொகை சிஎஸ்கேவின் பர்ஸ் தொகைக்கு சேராது என்றாலும் இவரை விடுவிப்பதால் வெளிநாட்டு வீரருக்கான ஸ்லாட் கிடைக்கும். மேட் ஹென்றி, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன் ஆகியோரில் ஒருவர் நிச்சயம் கழட்டிவிடப்படலாம். அவர்களுடன் ஸாக் போல்கஸையும் விடுவித்தால் வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரை சிஎஸ்கே எடுக்கும் நிலை உருவாகும். 2027 மினி ஏல நேரத்தில் கிடைக்கும் நல்ல வீரரை சிஎஸ்கே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
2026 சீசன்தான் தோனியின் கடைசி சீசனாக இருக்கும் என பேசப்பட்டது. ஆனால், நடப்பு சீசனில் கெண்டைக்கால் காயத்தால் தோனி அவதிப்பட்டார். அடுத்து உடற்தகுதிபெற்றாலும், அணியின் காம்பினேஷன் சீர்குலைய வேண்டாம் என்பதற்காக இதுவரை தோனி களமிறங்கவில்லை. தனது கடைசி போட்டியை சேப்பாக்கத்தில்தான் விளையாடுவேன் என தோனி முன்னர் கூறியிருந்தார். அதுவும் இந்த முறை நடக்காததால் அவர் 2027 சீசனில் விளையாடுவார் என கூறப்படுகிறது, விளையாட வேண்டும் என்பதும் ரசிகர்கள் சிலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
ஆனால், சிஎஸ்கே அணியில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மிடில் ஆர்டர் பிரச்னை தோனியால் ஏற்பட்டதுதான். தோனிக்கு மாற்று வீரர் என்பது கிடையவே கிடையாது. இருந்தாலும், மிடில் ஆர்டரில் ஒரு பினிஷருக்கான தேவை அதிகம் உள்ளது. கடைசி கட்டத்தில் சிக்ஸர்களை பறக்கவிடும் வல்லமைபடைத்தவர்கள் சிஎஸ்கே அணிக்கு தேவை.
அடுத்த சீசனில் தோனிக்கு 45 வயதாகிவிடும். இன்னும் அவரையே பினிஷிங்கிற்கு நம்பாமல், இளம் வீரர்களை அந்த இடத்திற்கு பொறுப்புடன் விளையாட தயார்படுத்த வேண்டும். எனவே, தோனி ஓய்வு பெற்று, சிஎஸ்கேவின் பயிற்சிக் குழுவில் இடம்பெறுவதே நல்லது. தோனியை விடுவித்தால் ரூ.4 கோடி 2027 மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கேவின் பர்ஸில் நீடிக்கும். சிஎஸ்கேவால் தோனியை விடுவிக்க முடியாது என்பதால், தோனியே தன்னை விடுவித்துக்கொள்ள வேண்டும்.