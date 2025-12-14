English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கேமரூன் கிரீனை KKR பக்கம் தள்ளிவிட்டு... CSK இந்த வீரரை எடுக்கணும் - பெஸ்ட் ஆப்ஷன்!

கேமரூன் கிரீனை KKR பக்கம் தள்ளிவிட்டு... CSK இந்த வீரரை எடுக்கணும் - பெஸ்ட் ஆப்ஷன்!

Chennai Super Kings: வரும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டரை எடுக்க வேண்டும், ஆனால் அதற்கு முன் கேம்ரூன் கிரீனை அதிக விலைக்கு கேகேஆர் அணியிடம் தள்ளிவிட வேண்டும். சிஎஸ்கேவின் வியூகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 14, 2025, 09:45 PM IST
  • சிஎஸ்கேவுக்கு ஆல்-ரவுண்டர்கள் தேவை இருக்கிறது.
  • கேகேஆர் அணிக்கும் அதே தேவை இருக்கிறது.
  • இந்த அணிகளிடம் தான் அதிக தொகையும் இருக்கிறது.

கேமரூன் கிரீனை KKR பக்கம் தள்ளிவிட்டு... CSK இந்த வீரரை எடுக்கணும் - பெஸ்ட் ஆப்ஷன்!

IPL 2026, Chennai Super Kings Auction Strategy: வரும் செவ்வாய்கிழமை (டிசம்பர் 16) அன்று நடைபெற இருக்கும் ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதுதான் தற்போதைய கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் கேள்வியாக உள்ளது. கேகேஆர் ரூ.64.3 கோடியுடனும், சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடனும் ஏலத்திற்கு வரும் நிலையில், அதிக தேவை இருந்தும் குறைவான வீரர்களே இருப்பதால்தான் இந்த கேள்வி எழுகிறது.

Chennai Super Kings: கேம்ரூன் கிரீனுக்கு இருக்கும் டிமாண்ட்

அதாவது, ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல் (ஓய்வு), கிளென் மேக்ஸ்வெல், மொயின் அலி ஆகியோர் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் இல்லாததால் கேம்ரூன் கிரீன், லியாம் லிவிங்ஸ்டன், டேவிட் மில்லர், ஜேசன் ஹோல்டர், அகேல் ஹொசைன் உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கு அதிக தொகை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அணிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதுவும் கேம்ரூன் கிரீன் குறைந்தபட்சம் ரூ.20 கோடி வரை ஏலம் போவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Chennai Super Kings: கேம்ரூன் கிரீனை எடுத்தால் பெரிய அடி 

சிஎஸ்கே மற்றும் கேகேஆர் மட்டுமே இவருக்கு இந்தளவிற்கு ஏலம் போகும். கேம்ரூன் அணி ஏலம்விடும்போது ஒரு அணி, மற்றொரு அணியை குறைந்த தொகையில் எடுக்கவிடாது. நிச்சயம் விலையை ஏற்றிவிட நினைக்கும். ஏனென்றால், கேம்ரூன் கிரீனை எடுக்க அணியின் பர்ஸில் ஆரம்பத்திலேயே பெரிய அடி விழுந்துவிடும். கேம்ரூன் கிரீன் பேட்டர்களின் முதல் செட்டிலேயே வந்துவிடுகிறார்.

CSK vs KKR: கேம்ரூன் கிரீன் யாருக்கு தேவை?

கேகேஆர் அணியை பொருத்தவரை வெங்கடேஷ் ஐயர் இல்லாத காரணத்தால் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் தேவை. மேலும், ரஸ்ஸல் இல்லாத நிலையில் பந்துவீச்சுக்காகவும் கேம்ரூன் கிரீனை எடுக்கலாம். கேம்ரூன் கிரீனை எடுத்துவிட்டால் வெங்கடேஷ் ஐயரை அதிக தொகைக்கு சென்று கேகேஆர் எடுக்கவும் வேண்டாம். ஈடன் கார்டன்ஸ் போன்ற சிறிய மைதானங்களில் கேம்ரூன் கிரீன் சிக்ஸர்களை குவிக்கலாம்.

சிஎஸ்கே அணியை பொருத்தவரை, டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் செட்டிலாகிவிட்டது. சிஎஸ்கேவுக்கு வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் தேவை என்றாலும் அவர் பின்வரிசையில் களமிறங்க கூடியவராக இருந்தால் நலம். கேம்ரூன் கிரீன் டி20ஐயில் டாப் ஆர்டரில் விளையாடக்கூடியவர். தற்போது டாப் ஆர்டரில் உர்வில் பட்டேலுக்கே இடமில்லாத நிலையில், கேம்ரூன் கிரீனை எடுத்துவிட்டால் தூபே அல்லது பிரெவிஸ் நம்பர் 6இல் விளையாட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். கிரீன் தேவை என்றாலும் ரூ.20 கோடி அளவுக்கு கொடுத்து எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் கேகேஆர் அளவுக்கு சிஎஸ்கேவுக்கு இல்லை.

Chennai Super Kings: கேம்ரூன் கிரீனை KKR பக்கம் தள்ளிவிட வேண்டும்

இதனால், சிஎஸ்கே நிச்சயம் கேம்ரூன் கிரீனுக்கு விலை ஏற்றிவிட்டு, கேகேஆர் பக்கம் தள்ளிவிட வேண்டும். குறைந்தது ரூ.21 கோடி, அதிகபட்சம் ரூ.25 கோடி வரை சிஎஸ்கே ஏலம் கேட்கலாம். சரி கேம்ரூன் கிரீனை கேகேஆர் பக்கம் தள்ளிவிட்டு, சிஎஸ்கே யாரை எடுக்க வேண்டும் என நீங்கள் கேட்பது எனக்கும் கேட்கிறது. அவர் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரரும் கூட... சிஎஸ்கேவில் விளையாட பத்து பொருத்தமும் அவருக்கு பக்காவாக இருக்கிறது... அதுவும் பிராவோவின் இடத்தை நேரடியாக அவர் நிரப்புவார். அது வேறு யாருமில்லை, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் ஜேசன் ஹோல்டர்தான். கேம்ரூன் கிரீனை போல் ஜேசன் ஹோல்டர் இளம் வீரரோ, அதிக திறன் வாய்ந்த வீரரோ இல்லை. ஆனால், தற்போதைய சூழலில் சிஎஸ்கே தேவையை நிரப்பக் கூடியவராக இருக்கிறார்.

Chennai Super Kings: ஜேசன் ஹோல்டரை ஏன் CSK எடுக்கணும்? 

ஜேசன் ஹோல்டர் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் பல லீக் தொடர்களில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார். 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 88 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருக்கிறார். அவரது எகானமி ரேட் 8.46 ஆக உள்ளது, அதாவது சராசரியாக ஒரு ஓவருக்கு 8 ரன்கள் கொடுத்திருக்கிறார். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 15.4 ஆக உள்ளது, அதாவது 15 பந்துகளில் ஒரு விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். பந்துவீச்சில் மட்டுமின்றி பேட்டிங்கிலும் கலக்கியிருக்கிறார். 158.44 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 797 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். அதில் 58 சிக்ஸர்கள் அடக்கம். இப்போது சொல்லுங்கள் ஜேசன் ஹோல்டரை சிஎஸ்கே எடுக்கலாமா...? வேண்டாமா...?. கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும் என நீங்கள் சொல்வது எனக்கும் கேட்கிறது. அதற்குதான் கேகேஆர் அணியின் பக்கம் கேம்ரூன் கிரீனை தள்ளிவிட வேண்டும். ஆனால் அது மட்டும்போதாது.

Chennai Super Kings: ஜேசன் ஹோல்டருக்கும் போட்டி ஜாஸ்தி

ஏனென்றால் ஜேசன் ஹோல்டர் ஏலத்திற்கு வரும்போது 11 செட்கள் நிறைவடைந்து, குறைந்தபட்சம் 78 வீரர்கள் ஏலம்விடப்பட்டிருப்பார்கள். இதில் கேகேஆர் மட்டுமல்ல, சிஎஸ்கேவும் பல வீரர்களை எடுத்திருக்கும். ஆனாலும் சிஎஸ்கே இவருக்காக பணத்தை ஒதுக்கிவைக்கும். கேகேஆர் அணியை சமாளித்துவிட்டாலும், இன்னொரு அணியாக ராஜஸ்தானும் ஜேசன் ஹோல்டருக்கு விலை ஏற்றிவிட போட்டியிடும். காரணம் அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு வெளிநாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே தேவை, அதுவும் ஆல்-ரவுண்டர்தான் அவர்களுக்கு தேவை. அவர்களுக்கு கையில் ரூ.16.5 கோடி இருக்கிறது. 

எனவே, குறைந்தபட்சம் ரூ.10 கோடி - ரூ.12 கோடி வரை ராஜஸ்தான் போட்டியிடும். அவர்களுக்கு ஏற்கெனவே ஸ்குவாட் செட்டாகிவிட்டது. முதல் ஆல்-ரவுண்டர் செட்டில் பல வீரர்கள் அதிக தொகைக்கு போக வாய்ப்புள்ளது. எனவே அவர்கள் இரண்டாவது ஆல்-ரவுண்டர் செட்டில் வரும் ஜேசன் ஹோல்டர் மீதும் நிச்சயம் கண் வைத்திருப்பார்கள். அதற்காக பணமும் ஒதுக்குவார்கள். எனவே, ஹோல்டரை மனதில் வைத்துக்கொண்டு சிஎஸ்கே செயல்பட வேண்டும். கண்டிப்பாக, ரூ.13 கோடி - ரூ.15 கோடிக்குள் ஹோல்டர் கிடைத்துவிடுவார்.

Chennai Super Kings: ஹோல்டரை வைத்து CSK 2 ஓட்டையை அடைக்கலாம்!

கிரீனுக்கு ரூ.20 கோடி - ரூ.25 கோடி கிடைப்பதற்கு பதில் ஹோல்டரை ரூ.15 கோடிக்கும், இன்னொரு இந்திய ஹிட்டரை (உதாரணத்திற்கு பிரசாந்த் வீர்) ரூ.5 கோடி - 7 கோடிக்கு எடுத்துவிட்டால் இரண்டு ஓட்டைகளை சிஎஸ்கே அடைத்துவிடலாம். ஹோல்டரையும், இன்னொரு வீரரையும் பின்வரிசையில் விளையாட வைத்தால் தோனியுடன் சேர்த்து மூன்று பினிஷர்கள் அணியில் இருப்பார்கள். இதில் பந்துவீச்சு ஆப்ஷனும் கிடைத்துவிடுகிறது. பிரெவிஸ் - ஹோல்டர் - நூர் அகமது - எல்லிஸ் ஆகியோர் பிரதான பிளேயிங் லெவனில் இருப்பார்கள். இன்னும் சில வெளிநாட்டு வீரர்களை பேக்-அப்பாக எடுத்துவைத்துக்கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | மினி ஏலத்தில் சர்பராஸ் கான்... CSK உள்பட 3 அணிகள் குறிவைக்கும்!

மேலும் படிக்க | இந்த ஒரு வீரரை சிஎஸ்கே நிச்சயம் ஏலத்தில் எடுப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 2026 ஐபிஎல் மினி ஏலம்: இந்த 5 வீரர்களுக்குதான் அதிக டிமெண்ட்.. CSK எந்த வீரரை எடுக்கும்?

IPL 2026IPL 2026 Mini AuctionCSKChennai Super KingsJason Holder

