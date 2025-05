இனி மஞ்சள் ஜெர்ஸியில் சஞ்சு சாம்சன்? - இந்த ஸ்டார் வீரரை RR உடன் டிரேட் செய்யும் CSK?!

IPL CSK - RR Trading: ஐபிஎல் பிளே ஆப் ரேஸில் இருந்து வெளியேறிய 5 அணிகள் தற்போது அடுத்த சீசனுக்கு தயாராகி வருகின்றன. அதிலும் முதல் அணியாக வெளியேறிய சிஎஸ்கே (Chennai Super Kings) தற்போது அடுத்தாண்டிற்கான முதன்மையான பிளேயிங் லெவனை அமைப்பதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. ஆயுஷ் மாத்ரே, டிவால்ட் பிரேவிஸ், உர்வில் பட்டேல் என சிஎஸ்கேவில் புது ரத்தம் பாய்ச்சப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடர் முடிந்து அடுத்த சீசனுக்கான மினி ஏலம் (IPL 2026 Mini Auction) தொடங்குவதற்குள் சிஎஸ்கே - ராஜஸ்தான் அணிகள் இடையே பெரிய டிரேடிங் ஒன்று நடக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, 2024இல் எப்படி குஜராத் கேப்டனாக இருந்த ஹர்திக் பாண்டியாவை மும்பை மீண்டும் பெற்றதோ, அதேபோல் ராஜஸ்தானின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே டிரேடிங் மூலம் பெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

முன்னர், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (Rajasthan Royals) அணியில் தற்போதைய தலைமை பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட்டுக்கும், கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனுக்கும் இடையே பனிப்போர் நிலவுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவி வந்தன. ராஜஸ்தானின் தொடர் தோல்விகள், சஞ்சுவின் காயம் மற்றும் மோசமான பார்ம் இருவருக்குமான தூரத்தை அதிகப்படுத்தியிருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

சஞ்சு சாம்சனிடம் 2021ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் அணி கேப்டன்ஸியை ஒப்படைத்தது. இதில் 2022 மற்றும் 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் மட்டுமே பிளே ஆப் வரை ராஜஸ்தான் வந்தது. 2022இல் இறுதிப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் தோற்றது. 2021, 2023, 2025 ஆகிய ஆண்டுகளில் ராஜஸ்தான் பிளே ஆப் வரவில்லை எனலாம். இந்தாண்டு பல போட்டிகள் ரியான் பராக் தலைமையில் நடைபெற்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

சஞ்சு சாம்சனிடம் (Sanju Samson) இருந்து போதிய பலன்கள் கிடைக்கவில்லை என்பதாலும், டிராவிட் உடனான மோதல் காரணமாகவும் ராஜஸ்தான் சஞ்சு சாம்சனை, சிஎஸ்கேவின் நட்சத்திர வீரர் ஒருவருக்கு பதிலாக டிரேடிங் செய்துகொள்ள திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

X தளத்தில் @Crickfootboi11 என்ற பயனர் இன்று (மே 20) அதிகாலை 2.11 மணிக்கு போட்ட பதிவில், "அடுத்த சீசனில் தான் விளையாட உள்ள புதிய அணிக்கும் (சிஎஸ்கே), புதிய வழிகாட்டிக்கும் (தோனி) எதிராக இன்று கேப்டனாக ஒரு கடைசி போட்டி... கடந்த 2 சீசன்களில் 2 தோல்விகள் காரணமாக, அவர்கள் (சிஎஸ்கே) இறுதியாக அவரை (சஞ்சு சாம்சனை) எடுத்துள்ளனர். சிஎஸ்கேவுக்கு வரவேற்கிறோம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

சிஎஸ்கே சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக தனது தோனியை (MS Dhoni) தவிர்த்து வேறு நட்சத்திர வீரர் ஒருவரை ராஜஸ்தானுக்கு தாரைவார்க்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அப்படியிருக்க, ராஜஸ்தானில் ரூ.18 கோடியை பெறும் சஞ்சுவுக்கு பதில், சிஎஸ்கே தனது ரூ.18 கோடி வீரர்களான ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (Ruturaj Gaikwad) அல்லது ஜடேஜா ஆகிய இருவரில் ஒருவரை டிரேடிங் செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

