மும்பையை வீழ்த்த தோனியின் புதிய வியூகம்! பிளேயிங் 11ல் அதிரடி மாற்றம்!

முன்னாள் மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரரான ஆகாஷ் மத்வாலை 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வாங்கியுள்ளது. இன்றைய போட்டியில் அவர் விளையாட வாய்ப்பு உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 2, 2026, 01:15 PM IST
நடப்பு 2026 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் முன்னாள் சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, வீரர்களின் காயத்தால் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இந்த நிலையில், காயமடைந்து தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகிய இளம் பேட்ஸ்மேன் ஆயுஷ் மத்ரேவுக்கு பதிலாக, வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகாஷ் மத்வாலை மாற்று வீரராக சென்னை அணி நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்தியாவின் U-19 உலகக்கோப்பை வென்ற அணியின் கேப்டனான ஆயுஷ் மத்ரே, இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணிக்காக தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தார். அவர் விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 2 அரைசதங்கள் விளாசி அணியின் பேட்டிங் வரிசைக்கு வலு சேர்த்தார். ஆனால், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது துரதிர்ஷ்டவசமாக அவருக்கு இடது காலில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. காயம் தீவிரமாக இருந்ததால், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் மீதமுள்ள அனைத்து போட்டிகளிலிருந்தும் அவர் விலக நேரிட்டது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்தது.

டெத் பௌலிங்கை சரிசெய்யும் வியூகம்

ஆயுஷ் மத்ரே ஒரு பேட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும், சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அவருக்கு பதிலாக ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளரை தேர்வு செய்துள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. நடப்பு சீசனில் சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பது டெத் ஓவர் பந்துவீச்சுதான். மேட் ஹென்றி, முகேஷ் சௌத்ரி போன்ற பந்துவீச்சாளர்கள் இருந்தாலும், கடைசி கட்ட ஓவர்களில் ரன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அனுபவமிக்க டெத் ஓவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணியில் இல்லை என்ற விமர்சனம் இருந்து வந்தது. மேலும், கலீல் அகமது போன்ற வீரர்களும் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருவதால், பந்துவீச்சு துறையை வலுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே இருந்தது. இந்த சூழ்நிலையில்தான், முன்னாள் மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரரான ஆகாஷ் மத்வாலை 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வாங்கியுள்ளது. 

யார் இந்த ஆகாஷ் மத்வால்?

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த வலது கை வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஆகாஷ் மத்வால், ஐபிஎல் தொடரில் நல்ல அனுபவம் கொண்டவர். 2023 மற்றும் 2024 சீசன்களில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவும், 2025 சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காகவும் இவர் விளையாடியுள்ளார். குறிப்பாக, 2023ம் ஆண்டு மும்பை அணிக்காக விளையாடியபோது, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான எலிமினேட்டர் போட்டியில் வெறும் 5 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வரலாற்று சாதனை படைத்தார். அந்த சீசனில் மட்டும் 8 போட்டிகளில் விளையாடி 14 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி முத்திரை பதித்தார். இவர், சிஎஸ்கே அணியின் டெத் பௌலிங் பிரச்சனைக்கு சரியான தீர்வாக இருப்பார் என நம்பப்படுகிறது. 

இன்று களமிறங்குவாரா?

ஐபிஎல் தொடரின் மிகப்பெரிய போட்டியான எல் கிளாசிகோ என அழைக்கப்படும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான 44வது லீக் போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது. காயங்களால் தத்தளித்து வரும் சிஎஸ்கே அணி, இந்த போட்டியில் ஆகாஷ் மத்வாலை பிளேயிங் 11ல் சேர்க்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. தனது முன்னாள் அணிக்கு எதிராகவே மத்வால் சிறப்பாக செயல்பட்டு, சிஎஸ்கே அணியின் பிளே-ஆஃப் நம்பிக்கையை உயிர்ப்பிப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

சென்னை அணி

ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சர்பராஸ் கான், எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், பிரசாந்த் வீர், ராமகிருஷ்ணா கோஷ், அமன் கான், மேத்யூ ஷார்ட், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், நூர் அகமது, அகீல் ஹொசைன், ராகுல் சாஹர், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், மேட் ஹென்றி, நாதன் எல்லிஸ், கலீல் அகமது, முகேஷ் சௌத்ரி, அன்ஷுல் காம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஆகாஷ் மத்வால்.

