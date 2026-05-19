/சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போக இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கு... அது எப்படி தெரியுமா?

CSK Playoff Qualification : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் மோசமான தோல்வியை சந்தித்தாலும், அடுத்து இருக்கும் ஒரு போட்டியில் வென்றால் பிளே ஆப் போவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Chennai Super Kings Playoff Qualification : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நேற்றிரவு (மே 18) கோடாணக்கோடி ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது. பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற கிடைத்த பெரிய வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் வராமல் வெளியேற உள்ளது.
தோனி ஓய்வை அறிவிப்பாரா, 2027 சீசனில் தொடர்ந்து விளையாடுவாரா, ருதுராஜ் மற்றும் பிளமிங் உள்ளிட்டோர் நீக்கப்படுவார்களா உள்ளிட்ட பல கேள்விகள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு எழுந்திருக்கும் அதேவேளையில், சிஎஸ்கே அணியால் இன்னும் பிளே ஆப் போவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் எழாமல் இல்லை.
நேற்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவி உள்ளது. அகமதாபாத் மைதானத்தில் குஜராத் அணியுடன் நாளை மறுநாள் (மே 21) விளையாடும் போட்டிதான் சிஎஸ்கேவின் கடைசி போட்டியாகும். இந்த போட்டியில், சிஎஸ்கே அதிக நெட் ரன்ரேட் வித்தியாசத்தில் வென்று, மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்வியை பொறுத்து அதன் பிளே ஆப் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
தற்போதைய சூழலில், ஆர்சிபி, குஜராத், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. ஆனால், யார் டாப் 2 இடங்களில் இடம்பெறுவார்கள் என்பதும் போக போக தான் தெரியும். மீதம் இருக்கும் ஒரு இடத்திற்கு சென்னை மட்டுமின்றி பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், கேகேஆர், டெல்லி உள்ளிட்ட 5 அணிகள் போட்டியிடுகின்றன.
இன்னும் 7 லீக் போட்டிகளே உள்ளன. சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போக வேண்டுமென்றால், சிஎஸ்கே அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வெல்வது மட்டுமின்றி மற்ற 4 அணிகளின் வெற்றி தோல்வியும் சாதகமாக அமைய வேண்டும். சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போக என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்க வேண்டும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
- லக்னோ அணியிடம் பஞ்சாப் தோற்க வேண்டும். இதனால், பஞ்சாப் 13 புள்ளிகளில் நிறைவடையும். லக்னோ ஏற்கெனவே தொடரில் இருந்து வெளியேறிவிட்டது.
- ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு தலா 2 போட்டிகள் உள்ளன. அந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் இரு அணிகளும் தோற்க வேண்டும். இதில் எது நடக்காவிட்டாலும் சிஎஸ்கே தொடரில் இருந்து வெளியேறிவிடும்.
|போட்டி
|ஜெயிக்க வேண்டிய அணி
|இதனால் சிஎஸ்கேவுக்கு என்ன பயன்?
|RR vs LSG (இன்று)
|LSG
|RR 12 புள்ளிகளில் நீடிக்கும்.
|KKR vs MI (நாளை)
|MI
|KKR 11 புள்ளிகளில் நீடிக்கும்.
|GT vs CSK (மே 21)
|CSK
|CSK அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் வெற்றிபெற வேண்டும்.
|SRH vs RCB (மே 22)
|SRH or RCB
|இதில் யார் ஜெயித்தாலும் சிஎஸ்கேவுக்கு பிரச்னை இல்லை.
|LSG vs PBKS (மே 23)
|LSG
|இதனால் PBKS 13 புள்ளிகளில் நிறைவு செய்யும்.
|MI vs RR (மே 24 - மதியம்)
|MI
|12 புள்ளிகளுடன் RR நிறைவு செய்யும்.
|KKR vs DC (மே 24 - இரவு)
|DC
|14 புள்ளிகளுடன் நிறைவு செய்யும்.
தற்போது, டெல்லி அணியும் 12 புள்ளிகளுடன் 7வது இடத்தில் உள்ளது. இன்னும் ஒரு போட்டியை விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் டெல்லி உள்ளது. டெல்லி - கொல்கத்தா அணிகள் மோத இருக்கும் சூழலில், டெல்லி வென்றால் 14 புள்ளிகளை பெறும். ஆனால், சிஎஸ்கேவை விட மோசமான ரன்ரேட்டில் தற்போது டெல்லி அணி இருக்கிறது.
இவையெல்லாம் நடந்து, சிஎஸ்கே வரும் 21ஆம் தேதி குஜராத்தை அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் வெல்ல வேண்டும். சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போகுமா, போகாத என்பது மே 24ஆம் தேதி அன்று கடைசி லீக் போட்டியில்தான் (DC vs KKR) தெரியவரும்.