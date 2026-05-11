English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • CSK செய்யும் பெரிய தவறு... இந்த 3 விஷயங்கள் முக்கியம் - பிளே ஆப் போக இதை செய்யணும்!

CSK செய்யும் பெரிய தவறு... இந்த 3 விஷயங்கள் முக்கியம் - பிளே ஆப் போக இதை செய்யணும்!

Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதன் பிளேயிங் லெவன் தேர்வில் பெரிய தவறை செய்கிறது. இது தொடர்ந்து பிளே ஆப் வாய்ப்பு பாதிக்கப்படும். எனவே, சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆப் செல்ல இதை மூன்று விஷயங்களை நிச்சயம் கவனிக்க வேண்டும்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 11, 2026, 08:19 PM IST
  • சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்னும் 3 போட்டிகள் உள்ளன.
  • சிஎஸ்கே அணி 6 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது.
  • சிஎஸ்கே அணி 12 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் உள்ளது.

Trending Photos

சினிமாவில் சாதிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
camera icon5
Film Institute
சினிமாவில் சாதிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
தங்கம் மட்டும் இல்லை! மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வைத்த 7 முக்கிய வேண்டுகோள்!
camera icon7
PM Modi
தங்கம் மட்டும் இல்லை! மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வைத்த 7 முக்கிய வேண்டுகோள்!
தமிழகத்தின் இளம் முதலமைச்சர்கள் யார் யார்? விஜய்க்கு எந்த இடம்? முழு பட்டியல்!
camera icon7
TN Young CM
தமிழகத்தின் இளம் முதலமைச்சர்கள் யார் யார்? விஜய்க்கு எந்த இடம்? முழு பட்டியல்!
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகராக கருப்பையா நியமனம்!
camera icon6
TVK
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகராக கருப்பையா நியமனம்!
CSK செய்யும் பெரிய தவறு... இந்த 3 விஷயங்கள் முக்கியம் - பிளே ஆப் போக இதை செய்யணும்!

Chennai Super Kings Latest News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போது மிரட்டலான பார்மில் உள்ளது. முதல்முறையாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் சிஎஸ்கே அணி வரிசையாக மூன்று போட்டிகளை வென்றிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போகுமா?

இதுவரை சிஎஸ்கே அணி 6 போட்டிகளில் வென்றிருக்கிறது. அதிலும் கடைசி 6 போட்டிகளில் 5 வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது. சிஎஸ்கே அணிக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு தற்போது பிரகாசமாக உள்ளது. இன்னும் மூன்று போட்டிகளில் 2இல் வென்றாலே பிளே ஆப் போகலாம் என்றாலும் அப்போது நெட் ரன்ரேட் பிரச்னையாக வந்து நிற்கும்.

மேலும் படிக்க | CSK அணியில் பைல்வான்... 8 சிக்ஸரை பறக்கவிட்ட கில்லாடி - யார் இந்த உர்வில் பட்டேல்?

சிஎஸ்கேவின் அடுத்த 3 போட்டிகள்

எனவே, சிஎஸ்கே அடுத்த மூன்று போட்டிகளையும் தொடர்ந்து வென்றுவிட்டால் பிளே ஆப் வாய்ப்பு நிச்சயமாகிவிடும். அடுத்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியுடன் (லக்னோ) மே 15ஆம் தேதி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் (சென்னை) மே 18ஆம் தேதி, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியுடன் (அகமதாபாத்) மே 21ஆம் தேதி மூன்று போட்டிகள் உள்ளன.

சிஎஸ்கேவின் வெற்றிக்கு காரணம்

இதில் எஸ்ஆர்ஹெச் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுடன் போட்டிப்போட்டுதான் சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆப் போக முடியும். அந்த இரண்டு அணிகளை வென்றுவிட்டால் நிச்சயம் பிளே ஆப் வாய்ப்பும் உறுதியாகும். சிஎஸ்கே அணியின் தொடர் வெற்றிக்கு காம்பினேஷன் முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளது.

சிஎஸ்கேவின் சரியான காம்பியனேஷன்

குறிப்பாக, முகேஷ் சௌத்ரி - அன்சுல் கம்போஜ் - அகேல் ஹொசைன் பவர்பிளேவிலும் மிடில் மற்றும் டெத் ஓவர்களுக்கு ஓவர்களில் ஜேமி ஓவர்டன் - நூர் அகமது - குர்ஜப்னீத் சிங் - அன்சுல் கம்போஜ் இருக்கிறார்கள். சஞ்சு - ருதுராஜ் - உர்வில் பட்டேல் - பிரெவிஸ் என முதல் நான்கு பேட்டர்கள் சிறப்பாக உள்ளது. 

ஓவர்டனும் சிறப்பான பார்மிலேயே இருக்கிறார். சிஎஸ்கேவுக்கு நம்பர் 5 மற்றும் நம்பர் 6 பேட்டிங்தான் சிக்கலாக இருக்கிறது. இந்த இரண்டு இடங்களில் தூபே, சர்பராஸ் கான், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்டோர் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். இதில் யார் மீது சிஎஸ்கே அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது என்பதே தெரியவில்லை.

மேலும் படிக்க | ஐபிஎல்லில் அதிர்ச்சி: இரண்டு அணிகள் வெளியேற்றம்... சிஎஸ்கேவுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

சிஎஸ்கே செய்த தவறு

உதாரணத்திற்கு, கடந்த லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே முதலில் பந்துவீசியது. அதில் தூபேவை சேர்க்காமல் 5 பௌலர்களுடன்தான் சிஎஸ்கே விளையாடியது. குர்ஜப்னீத் விளையாடவில்லை. இது சிஎஸ்கேவுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியது. 

சிவம் தூபேவும் கடைசி வரை பந்துவீசவில்லை. அப்படியென்றால் அவர் எதற்கு பந்துவீச்சு பிளேயிங் லெவனில்...? அவருக்கு பதில் குர்ஜப்னீத் சிங்கை விளையாடிவிட்டு இம்பாக்ட் வீரராக தூபேவை எடுத்திருக்கலாம். ஆனால், சிஎஸ்கே கூடுதல் பேட்டர் வேண்டும் என்பதால் பிளேயிங் லெவனில் தூபே, கார்த்திக் சர்மா இருந்தும் இம்பாக்ட் வீரராக பிரசாந்த் வீர் கூடுதல் பேட்டராக களமிறங்கினார். 

நேற்றைய போட்டியில் இது கை கொடுத்தாலும் குர்ஜப்னீத் சிங் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற வேண்டும். எனவே பேட்டிங் பிளேயிங் லெவனில் மேற்கூறிய நால்வரில் இருவர் மட்டுமே இடம்பெற முடியும். அதில் யார் என்பதை சிஎஸ்கே முடிவு எடுக்க வேண்டும். 

சிஎஸ்கே கவனிக்க வேண்டிய 3 விஷயங்கள்:

- கூடுதல் பேட்டிங்கிற்கு ஆசைப்படாமல், சரியான காம்பினேஷனை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

- வேகப்பந்துவீச்சில் குர்ஜப்னீத் சிங் நிச்சயம் இடம்பெற வேண்டும். இல்லையெனில் ஆகாஷ் மத்வால்.

- சிவம் தூபே, கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர் மற்றும் சர்பராஸ் கானில் யாராவது, இம்பாக்ட் வீரர் சேர்த்து 2 பேர் மட்டுமே விளையாட வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | யாருமே ஐபிஎல் பார்ப்பதில்லை? அப்படியே குறைந்த பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கை!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Chennai Super KingsCSKIPLIPL NewsIPL playoffs

Trending News