  • CSK-ல் தோனியை தூக்குவதே மேல்... கப் அடிக்க சூப்பர் வழி - Ex RCB வீரர் சொன்ன டிப்ஸ்

CSK-ல் தோனியை தூக்குவதே மேல்... கப் அடிக்க சூப்பர் வழி - Ex RCB வீரர் சொன்ன டிப்ஸ்

MS Dhoni, CSK: வரும் ஐபிஎல் 2026 சீசனில் நட்சத்திர வீரர் எம்எஸ் தோனிக்கு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் என்ன இடம் சரியாக இருக்கும்...? அவர் இருந்தால் சிஎஸ்கே அணிக்கு பலமா?, இல்லாவிட்டால் பலமா?. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 17, 2026, 09:07 PM IST
  • எம்எஸ் தோனிக்கு இது கடைசி சீசன் என கூறப்படுகிறது.
  • தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் உள்ளது.
  • தோனியின் தேவை குறைந்துவிட்டதா?

CSK-ல் தோனியை தூக்குவதே மேல்... கப் அடிக்க சூப்பர் வழி - Ex RCB வீரர் சொன்ன டிப்ஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தோனியின் பங்கு: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை மட்டும் முதற்கட்டமாக வெளியிடப்பட்டது.

விரைவில் முழு அட்டவணை

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் நடைபெற இருப்பதாலும், தேர்தல் தேதி அறிவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாலும் இரண்டு கட்டமாக அட்டவணையை வெளியிட முடிவு எடுக்கப்பட்டது. தற்போது தேர்தல் அட்டவணை வெளியாகிவிட்ட நிலையில், இன்னும் ஓரிரு நாள்களில் முழுமையான அட்டவணை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெறியுடன் காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, அகமதாபாத், லக்னோ, முலான்பூர், ஜெய்ப்பூர், தரம்சாலா (PBKS), ராய்ப்பூர் (RCB), விசாகப்பட்டினம் (DC), கௌகாத்தி (RR)  உள்ளிட்ட 14 நகரங்களில் 2026 ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் 10 நாள்களே இருப்பதால் ரசிகர்களும் வெறித்தனமாக ஐபிஎல் தொடருக்காக காத்திருக்கின்றனர். அதிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.

தொடர்ந்து சொதப்பிய சிஎஸ்கே 

2024ல் நடந்தது என்ன?: 5 முறை சாம்பியன் அணியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கடைசி இரண்டு ஆண்டுகளாக கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. 2024ஆம் ஆண்டில் கேப்டன்ஸி ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கைகளுக்கு மாறியது. அதில் சிஎஸ்கே ஓரளவு சிறப்பாக செயல்பட்டாலும், 5வது இடத்தையே பிடித்தது, பிளேஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறவில்லை. 

2025ல் நடந்தது என்ன?: 2025 சீசனிலும் ருதுராஜ் கைகளில்தான் கேப்டன்ஸி இருந்தது. ஆனால் தொடரின் தொடக்கத்திலேயே அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுவிட்டது. இதனால், கேப்டன்ஸி மீண்டும் தோனியின் கைகளுக்கு போனது. இருப்பினும் தோனியாலும் கடந்த சீசன் சிஎஸ்கே அணியை கரையேற்ற முடியவில்லை. வெறும் 4 வெற்றியை மட்டும் பெற்று, 10 தோல்விகளை பெற்று ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக கடைசி இடத்தில் சிஎஸ்கே நிறைவுசெய்தது. தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறையும் சிஎஸ்கே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறாமல் இருந்த வரலாறும் இல்லை.

மொத்தமாக மாறிய சிஎஸ்கே

சஞ்சு சாம்சனால் அடித்த ஜாக்பாட்: தொடர் தோல்விகள் காரணமாக சிஎஸ்கே அணி, 2026 சீசனுக்கு மொத்தமாக மாற திட்டமிட்டது. அதிலும் குறிப்பாக, ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரணை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு கொடுத்துவிட்டு, சஞ்சு சாம்சனை பெற்றுக்கொண்டது. இதன்மூலம், ஓபனிங் பேட்டர், தோனிக்கு பிறகான விக்கெட் கீப்பர், நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட வீரர் என அனைத்து தேவைகளையும் சஞ்சு சாம்சனை வைத்தே சிஎஸ்கே பூர்த்தி செய்துவிட்டது. 

சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்ட வீரர்கள்: அதேபோல் ராகுல் திரிபாதி, வன்ஷ் பேடி, ஆன்ட்ரே சித்தார்த், டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, தீபக் ஹூடா, விஜய் சங்கர், ஷேக் ரஷீத், கமலேஷ் நாகர்கோட்டி, மதீஷா பதிரானா ஆகியோரையும் 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன் சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டது. 

சிஎஸ்கே எடுத்த வீரர்கள்: கார்த்திக் சர்மா (ரூ.14.20 கோடி), பிரசாந்த் வீர் (ரூ.14.20 கோடி), ராகுல் சஹார் (ரூ.5.20 கோடி), மேட் ஹென்றி (ரூ.2 கோடி), அகேல் ஹொசைன் (ரூ.2 கோடி), மேத்யூ ஷார்ட் (ரூ. 1.50 கோடி), ஸாக் போல்க்ஸ் (ரூ.75 லட்சம்), சர்பராஸ் கான் (ரூ.75 லட்சம்), அமான் கான் (ரூ.75 லட்சம்) என 9 வீரர்கள் தட்டித்தூக்கியது.

தோனி தான் முதல் பிரச்னை 

பேட்டிங் வரிசையும் சரி, வேகப்பந்துவீச்சு படையும் சரி, சுழற்பந்துவீச்சு படையும் சரி, இளம் வீரர்கள் - அனுபவ வீரர்கள் என அனைத்தும் இந்த முறை சிஎஸ்கே அணிக்கு பலமாகவே உள்ளது. ஆனால், பிரச்னையாக இருப்பது ஒருவர்தான். அவர் வேறு யாருமில்லை, சிஎஸ்கே அணிக்கு 5 கோப்பைகளை வென்றுகொடுத்து, சிஎஸ்கேவுக்கு இவ்வளவு பெரிய உயரத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த மகேந்திர சிங் தோனிதான்.

தோனிக்கு இதுதான் கடைசி சீசன் என்பது 99% உறுதியாகிவிட்டது. சிஎஸ்கே இந்த முறை கோப்பையை வென்றாலும் சரி, தவறவிட்டாலும் சரி, தோனி ஐபிஎல் தொடருக்கு டாட்டா காட்டுவது என முடிவாகிவிட்டது. இந்தச் சூழலில், தோனி பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றால் உர்வில் பட்டேல், சர்பராஸ் கான், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்ட வீரர்கள் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்க முடியாமல் போகும். சஞ்சு சாம்சன் இருப்பதால் விக்கெட் கீப்பர் தேவையில்லை. பினிஷர் ரோலுக்கும் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா இருக்கிறார்கள். எனவே, தோனிதான் காம்பினேஷனில் பிரச்னையை ஏற்படுத்துகிறார் என கூறப்படுகிறது.

பிராண்டை தாங்கிப் பிடிக்கும் தோனி

இந்நிலையில், இதற்கு ஏபி டிவில்லியர்ஸ் முக்கிய தீர்வை வழங்கி உள்ளார். சிஎஸ்கேவில் தோனியின் இடம் குறித்து பேசிய அவர், "இது மிகவும் சிக்கலானது, நேரடியாக சொல்ல முடியாதது. பிராண்ட் என்பது பல ஆண்டுகளாக கட்டமைக்கப்படுகிறது. சிஎஸ்கே இந்த சாம்ராஜ்யத்தை, பல ஆண்டுகளாக தோனியின் என்ற ஆளுமையைக் கொண்டுதான் கட்டியெழுப்பியிருக்கிறது. சிஎஸ்கே என்று சொன்னாலே தோனிதான் உடனடியாக நினைவுக்கு வருவார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிராண்டை முடிந்தவரை வலுவாக வைத்திருந்தபதே அவரின் பங்காக இருந்து வருகிறது என்று நான் உணர்கிறேன்.

தோனி இந்த இடத்தில் பேட்டிங் செய்யணும்

அதனால்தான் கடந்த சீசனை போன்று, தோனி நம்பர் 8 அல்லது நம்பர் 9 இடத்தில் களமிறங்குவது சிறப்பாக செயல்படாமல் போக அதிக வாய்ப்புள்ளது, அது சரியாகவும் தோன்றவில்லை. பேட்டிங்கில் அவரால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் அவர் கேப்டனாக இல்லாதபட்சத்தில், கீழ் வரிசையில் பேட்டிங் செய்வது சரியாக இருக்காது. அவருக்கு தற்போதைய அணியில் ஒரு இடம் இருக்கிறது. ஆனால் அவர் கீழ் வரிசையில் வராமல், பேட்டிங் ஆர்டரில் மேலே விளையாட வேண்டும். குறைந்தபட்சம் நம்பர் 6, சில நேரங்களில்ல நம்பர் 4 அல்லது நம்பர் 5 இடத்திலும் பேட்டிங் செய்ய வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.

தோனியை தூக்குவதே மேல்...

தொடர்ந்து, "தோனியால் அவர் நம்பர் 4, 5, 6 இடத்தில் விளையாட முடியாவிட்டால், அவரை அணியில் இருந்து நீக்குவதே மேல்" என பெரிய குண்டை டிவில்லியர்ஸ் போட்டுள்ளார். இதற்கு அவர் மேலும் கொடுத்த விளக்கம், "பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங்கில் சிறந்த, ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் வேறு யாராவது அந்த இடத்தில் விளையாடலாம். தோனி ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து வீரர்களுக்கு அட்வைஸ் சொல்லலாம்" என்றார்.  

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

