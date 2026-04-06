நூர் அகமதை தூக்குங்க... இந்த வீரரை சேர்த்தால் நிச்சயம் CSK-க்கு தொடர் வெற்றி தான்!

CSK Playing XI Changes: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஹாட்ரிக் தோல்விகளை சந்தித்தாலும் கூட, இன்னும் சிஎஸ்கே தொடர்ச்சியாக வெற்றிகளை குவிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதற்கு சிஎஸ்கே அதன் பிளேயிங் லெவனில் நூர் அகமதை நீக்க வேண்டும். ஏன் அவரை அதிரடியாக நீக்க வேண்டும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 6, 2026, 09:35 AM IST
  • சிஎஸ்கே 10வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
  • அடுத்த போட்டியில் பிரெவிஸ் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
  • தோனி எப்போது வருவார் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 மாற்றம்: 5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கடந்த சீசனில் இருந்து தொடர்ச்சியாக சொதப்பி வருகிறது. சிஎஸ்கேவில் பல்வேறு பலவீனங்கள் இருந்தாலும், பலம் சேர்க்கும் வீரர்கள் பலரும் வெளியில் இருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில், சரியான காம்பினேஷனை பெற சிஎஸ்கே சில அதிரடி முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும்.

சிஎஸ்கேவின் தொடர் தோல்விகள்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த சீசனில் மோசமான தோல்வியை சந்தித்தது. 14 போட்டிகளில் 4-ல் மட்டுமே சிஎஸ்கே வென்றிருந்தது. முதல்முறையாக ஒரு சீசனில் கடைசி இடத்தில் சிஎஸ்கே நிறைவுசெய்ததும் கடந்தாண்டுதான். இந்தாண்டு பல்வேறு மாற்றங்கள் உடன் சிஎஸ்கே களம் கண்டாலும், இன்னும் அந்த கடைசி இடத்தில் இருந்து மீண்டு மேலே வரவில்லை. 2026 சீசனில் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கே படுதோல்வியடைந்துள்ளது.

சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் (47 பந்துகள் மீதம்), பஞ்சாப் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் (8 பந்துகள் மீதம்), ஆர்சிபி அணி 43 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் வென்றன. இதனால், சிஎஸ்கேவின் நெட் ரன்ரேட் (-2.517) மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறது.

தோனி எப்போது வருவார்?

இன்னும் 11 போட்டிகள் சிஎஸ்கேவுக்கு இருக்கிறது. இந்த 11 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 7-8 போட்டிகளில் வென்றால் மட்டுமே அந்த அணியால் பிளே ஆப் செல்ல முடியும். இப்போதும் சிஎஸ்கேவில் சரியான பிளேயிங் லெவன் அமைந்துவிட்டால் நிச்சயம் தொடர் வெற்றிகளை குவிக்கலாம். காயத்தில் இருந்து பிரெவிஸ், தோனி வரும்போது அணி இன்னும் பலம் பெறும். ஆனால், தோனி எப்போது இணைவார் என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை.

அடுத்த போட்டியில் பிரெவிஸ்... 

டெவால்ட் பிரெவிஸை பொருத்தவரை, அவர் நிச்சயம் அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவார் என தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீவன் பிளமிங் நேற்று சின்னசாமி மைதானத்தில், வர்ணனையாளர்களிடம் பேசுகையில் தகவல் தெரிவித்தார். அடுத்த போட்டிக்கு இன்னும் 5 நாள்கள் இருப்பதால் அவர் காயத்தில் இருந்து குணமடைந்துவிடுவார் என நம்புகிறோம் என பிளமிங் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். 

ஏப். 11ஆம் தேதி நடைபெறும் அடுத்த போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இதில் டிவால்ட் பிரெவிஸ் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார். கார்த்திக் சர்மாவின் வாய்ப்பு பறிபோக அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆயுஷ் மாத்ரே அல்லது சர்பராஸ் கான் அல்லது பிரசாந்த் வீர் ஆகியோரில் ஒருவர் இம்பாக்ட் வீரராக இருப்பார்கள்.

அகேல் ஹொசைனை சேர்க்கணும்...

தற்போதைய நிலைமையில் பிரெவிஸை சேர்ப்பது மட்டுமின்றி மேலும் ஒரு மாற்றத்தை சிஎஸ்கே மேற்கொள்ளலாம். நூர் அகமதிற்கு பதில் அகீல் ஹொசைனை விளையாட வைக்கலாம். அகீல் ஹொசைன் பவர்பிளேவிலும், மிடில் ஓவரிலும் ஓரளவு கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீச முடியும், கடைசி கட்டத்தில் பேட்டிங்கிலும் கைக்கொடுப்பார். தூபே மற்றும் ஓவர்டனிடம் இருந்து குறைந்தபட்சம் 2 ஓவர்களை பெற்றால் கூட மிடில் ஓவரை கடத்திவிடலாம். பவர்பிளேவில் இவர் ஓரிரு ஓவர்களை போட்டால் அன்சுல் கம்போஜை டெத் ஓவர்களுக்கு முழுமையாகவும் பயன்படுத்தலாம். பிரசாந்த் வீருக்கு பதில் அகேல் ஹொசைனை விளையாடுவதை விட, நூர் அகமதை சில போட்டிகளுக்கு நீக்குவது சரியாக இருக்கும்.

ஏன் நூர் அகமதை நீக்கணும்?

நூர் அகமது அவரது பந்துவீச்சில் ஒரு சில மாற்றத்தை கொண்டுவராவிட்டால் அவர் தொடர்ச்சியாக ரன்களை வாரி வழங்குவதை நிறுத்த முடியாது. ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக 2 ஓவர்களில் 24 ரன்கள், பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக 4 ஓவர்களில் 38 ரன்கள், ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக 4 ஓவர்களில் 49 ரன்கள் என 10 ஓவர்களில் 111 ரன்களை கொடுத்து, ஒரு விக்கெட் கூட வீழ்த்தவில்லை. மிடில் ஓவர்களில் நூர் அகமது ரன்களையும் அதிகம் கொடுப்பதால்தான் அகீல் ஹொசைன் ஓரளவு நல்ல ஆப்ஷனாக தெரிகிறார். எனவே பழைய நூர் அகமதாக அவர் திரும்பும்வரை அவருக்கு சற்று ஓய்வளிக்க வேண்டும். 

CSK பேட்டிங் பிளேயிங் 11

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, சர்பராஸ் கான், டிவால்ட் பிரெவிஸ்/கார்த்திக் சர்மா, சிவம் தூபே, பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன், அகீல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், மேட் ஹென்றி.  இம்பாக்ட் வீரர்: கலீல் அகமது.

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

