English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • CSK அணியின் பலம், பலவீனம் என்னென்ன...? பிளே ஆப் போக வாய்ப்பிருக்கா...!

CSK அணியின் பலம், பலவீனம் என்னென்ன...? பிளே ஆப் போக வாய்ப்பிருக்கா...!

Chennai Super Kings: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பலம், பலவீனம் என்னென்ன?; சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற வாய்ப்புள்ளதா? என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 17, 2026, 01:31 PM IST
  • சிஎஸ்கே அணி கடைசியாக 2023இல் கோப்பையை வென்றது.
  • கடந்த இரண்டு சீசன்களாக சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போகவில்லை.
  • சிஎஸ்கே கடந்த சீசனில் 10வது இடத்தில் முடித்தது.

Trending Photos

பொங்கல் 2026 : சினிமா பிரபலங்களின் வீட்டில் பொங்கல் எப்படி பொங்குச்சு? இதோ வைரல் போட்டோக்கள்..
camera icon10
Pongal 2026
பொங்கல் 2026 : சினிமா பிரபலங்களின் வீட்டில் பொங்கல் எப்படி பொங்குச்சு? இதோ வைரல் போட்டோக்கள்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
camera icon8
Mohammed Siraj
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
WPL 2026: அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு RCB பெண்கள்!
camera icon7
WPL 2026
WPL 2026: அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு RCB பெண்கள்!
CSK அணியின் பலம், பலவீனம் என்னென்ன...? பிளே ஆப் போக வாய்ப்பிருக்கா...!

Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் அணியாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் திகழ்கிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 2024 சீசனிலேயே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுவிட்டாலும், கடந்த சீசனில் காயம் காரணமாக தோனி கேப்டனாக செயல்பட்டார். 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாக கம்பேக் கொடுக்கிறார். 2023இல் கோப்பையை வென்ற பிறகு அடுத்த இரண்டு சீசன்களில் பிளே ஆப் பக்கம் கூட வராத சிஎஸ்கே அணி பெரிய மாற்றங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. 

அதுவும் ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக கடந்த சீசனில்தான் சிஎஸ்கே அணி கடைசி இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. இந்த மோசமான சாதனையை தகர்க்க பல வீரர்களை சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டு, இளம் வீரர்களை அள்ளிப் போட்டுக்கொண்டுள்ளது. அந்த வகையில், ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பலம் என்ன?, பலவீனங்கள் என்ன?, பிளேஆப் தகுதிபெற வாய்ப்புள்ளதா? என்பதை இங்கு காணலாம். 

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணியின் பலம்

சிஎஸ்கே அணியில் கடந்தாண்டு பேட்டிங் ஆர்டர் கடும் சொதப்பலாக இருந்தது. ஆனால் இந்தாண்டு பெரிய மாற்றத்துடன் பேட்டிங் ஆர்டர் காணப்படுகிறது. இளம் வீரர்களான ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் பட்டேல் ஆகியோரில் ஒருவர் நிச்சயம் ஓபனிங் வீரராக இருப்பார்கள். சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங்கில் களமிறங்குவார். நம்பர் 3இல் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விளையாடுவார். அடுத்து பிரெவிஸ், தூபே ஆகியோர் விளையாடுவார்கள். பேக்அப் வீரர்களாக மேத்யூ ஷார்ட், சர்பராஸ் கான் ஆகியோர் கூட நல்ல பார்மில் இருக்கிறார். எனவே, இந்த முறை சிஎஸ்கே பல போட்டிகளில் 200 ரன்களை தாண்ட வாய்ப்புள்ளது. 

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணியின் பலவீனம்

சிஎஸ்கே அணி இளம் வீரர்கள் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்திருப்பது நல்ல விஷயம் என்றாலும் அதுவே ஒரு பலவீனமாகவும் இருக்கிறது. சிஎஸ்கே பந்துவீச்சில் அனுபவ வீரர்கள் குறைவாக இருக்கிறார். இந்திய பௌலர்களில் கலீல் அகமது மட்டுமே அனுபவ வீரராக இருக்கிறார். அன்சுல் கம்போஜ், முகேஷ் சௌத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங், ராமகிருஷ்ணா கோஷ் என அனைவரும் ஐபிஎல் அனுபவம் குறைவான வீரர்கள், அழுத்தம் நிறைந்த போட்டிகளில் இவர்கள் இன்னும் அவர்களை நிரூபிக்கவில்லை.

வெளிநாட்டு வீரர்களில் நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி ஆகியோரில் ஒருவர் விளையாடுவார். ஆனால், ஜேமின் ஓவர்டன், ஜாக் போல்க்ஸ் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடமிருக்குமா என்பது தெரியவில்லை. அகேல் ஹொசைன் இந்திய சூழலில் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. எனவே பந்துவீச்சில் பெரியளவு அட்டாக் செய்யும் படை சிஎஸ்கேவிடம் இல்லை என்பதே பலவீனமாக கருதப்படுகிறது. 

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணிக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு இருக்கா?

சிஎஸ்கே அணி மினி ஏலத்தில் கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர் ஆகியோருக்கு தலா ரூ.14.20 கோடி கொடுத்திருக்கிறது. இவர்கள் இருவரின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. இவர்களுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இவர்கள் போல் இளம் வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடி, டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் சோபித்தால் மட்டுமே சிஎஸ்கே அணிக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு உறுதியாகும்.

மேலும் படிக்க | CSK அணிக்கு பெரிய தலைவலி... இந்த முக்கிய வீரரை கழட்டிவிடுவாரா ருதுராஜ் கெய்க்வாட்?

மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே சஞ்சு சாம்சனை வாங்க காரணம்? இப்படி ஒரு மாஸ்டர் பிளானா?

மேலும் படிக்க | செம ஃபார்மில் CSK வீரர்கள்.. இதுவரை விஜய் ஹசாரே டிராபியில் கலக்கியவர்கள் யார் யார்? முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

CSKIPL 2026Chennai Super KingsSWOT AnalysisRuturaj Gaikwad

Trending News