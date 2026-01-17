CSK அணியின் பலம், பலவீனம் என்னென்ன...? பிளே ஆப் போக வாய்ப்பிருக்கா...!

Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் அணியாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் திகழ்கிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 2024 சீசனிலேயே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுவிட்டாலும், கடந்த சீசனில் காயம் காரணமாக தோனி கேப்டனாக செயல்பட்டார்.
2026 சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாக கம்பேக் கொடுக்கிறார். 2023இல் கோப்பையை வென்ற பிறகு அடுத்த இரண்டு சீசன்களில் பிளே ஆப் பக்கம் கூட வராத சிஎஸ்கே அணி பெரிய மாற்றங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.
அதுவும் ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக கடந்த சீசனில்தான் சிஎஸ்கே அணி கடைசி இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. இந்த மோசமான சாதனையை தகர்க்க பல வீரர்களை சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டு, இளம் வீரர்களை அள்ளிப் போட்டுக்கொண்டுள்ளது. அந்த வகையில், ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பலம் என்ன?, பலவீனங்கள் என்ன?, பிளேஆப் தகுதிபெற வாய்ப்புள்ளதா? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணியின் பலம்
சிஎஸ்கே அணியில் கடந்தாண்டு பேட்டிங் ஆர்டர் கடும் சொதப்பலாக இருந்தது. ஆனால் இந்தாண்டு பெரிய மாற்றத்துடன் பேட்டிங் ஆர்டர் காணப்படுகிறது. இளம் வீரர்களான ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் பட்டேல் ஆகியோரில் ஒருவர் நிச்சயம் ஓபனிங் வீரராக இருப்பார்கள். சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங்கில் களமிறங்குவார். நம்பர் 3இல் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விளையாடுவார். அடுத்து பிரெவிஸ், தூபே ஆகியோர் விளையாடுவார்கள். பேக்அப் வீரர்களாக மேத்யூ ஷார்ட், சர்பராஸ் கான் ஆகியோர் கூட நல்ல பார்மில் இருக்கிறார். எனவே, இந்த முறை சிஎஸ்கே பல போட்டிகளில் 200 ரன்களை தாண்ட வாய்ப்புள்ளது.
Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணியின் பலவீனம்
சிஎஸ்கே அணி இளம் வீரர்கள் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்திருப்பது நல்ல விஷயம் என்றாலும் அதுவே ஒரு பலவீனமாகவும் இருக்கிறது. சிஎஸ்கே பந்துவீச்சில் அனுபவ வீரர்கள் குறைவாக இருக்கிறார். இந்திய பௌலர்களில் கலீல் அகமது மட்டுமே அனுபவ வீரராக இருக்கிறார். அன்சுல் கம்போஜ், முகேஷ் சௌத்ரி, குர்ஜப்னீத் சிங், ராமகிருஷ்ணா கோஷ் என அனைவரும் ஐபிஎல் அனுபவம் குறைவான வீரர்கள், அழுத்தம் நிறைந்த போட்டிகளில் இவர்கள் இன்னும் அவர்களை நிரூபிக்கவில்லை.
வெளிநாட்டு வீரர்களில் நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி ஆகியோரில் ஒருவர் விளையாடுவார். ஆனால், ஜேமின் ஓவர்டன், ஜாக் போல்க்ஸ் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடமிருக்குமா என்பது தெரியவில்லை. அகேல் ஹொசைன் இந்திய சூழலில் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. எனவே பந்துவீச்சில் பெரியளவு அட்டாக் செய்யும் படை சிஎஸ்கேவிடம் இல்லை என்பதே பலவீனமாக கருதப்படுகிறது.
Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணிக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு இருக்கா?
சிஎஸ்கே அணி மினி ஏலத்தில் கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர் ஆகியோருக்கு தலா ரூ.14.20 கோடி கொடுத்திருக்கிறது. இவர்கள் இருவரின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. இவர்களுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இவர்கள் போல் இளம் வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடி, டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் சோபித்தால் மட்டுமே சிஎஸ்கே அணிக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு உறுதியாகும்.
