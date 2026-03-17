CSK அணியின் பிரச்சனையே தோனிதான்.. பலம், பலவீனம் என்ன? கோப்பையை வெல்லுமா?

Chennai Super Kings Latest News: 19 வது ஐபிஎல் சீசன் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி கோலாகலமாக பெங்களூருவில் தொடங்க இருக்கிறது. 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான 10 அணி வீரர்களும் தங்களது முகாமில் தங்கி தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இத்தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளன. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 6 வது முறையாக கோப்பையை வெல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் உள்ளன.
சிஎஸ்கே வரலாற்றில் மோசமான சீசன்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி (CSK) கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் மிகவும் மோசமாக விளையாடியது. 14 லீக் போட்டிகளில் விளையாடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 10 போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்து தொடரை விட்டு முதல் அணியாக வெளியேறியது. இது சிஎஸ்கே அணியின் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு மோசமான சீசனாக அமைந்தது. இந்த மோசமான செயல்பாடு ரசிகர்களை அதிருப்தி அடைய செய்தது.
6 வது முறையாக கோப்பையை கைப்பற்றுமா சிஎஸ்கே?
இதன் காரணமாக தற்போது சென்னை அணி நிர்வாகம் அணியில் பல மாற்றங்களை செய்து 2026 ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றாக வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் இருக்கின்றனர். அதேசமயம் அந்த அணியின் மூத்த வீரர் எம். எஸ். தோனி இந்த ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெற இருப்பதால், சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை வென்ற கையோடு அவரை வழி அனுப்ப வேண்டும் என ரசிகர்கள் எண்ணுகின்றனர். அந்த நோக்கம் அணி நிர்வாக்கத்திற்கும் இருக்கிறது.
புது முக வீரர்களுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
2026 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை அணி பல மாற்றங்களை செய்துள்ளது. பிரபல வீரர் சஞ்சு சாம்சனை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து டிரேட் செய்தது. இளம் வீரர்களான பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, சர்ஃபராஸ் கான் போன்றோரை அணிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது. தனது ஃபீல்டிங் கோட்ச்சை மாற்றி இருக்கிறது. இப்படி இம்முறை புது முக வீரர்களுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி களமிறங்க தயாராகி உள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பலம் என்ன? பலவீனம் என்ன என்பதை தற்போது பார்க்கலாம்.
சிஎஸ்கே பலம், பலவீனம் என்ன?
பலம்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களம் இறங்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அனுபவமும், இளம் வீரர்களையும் கொண்ட அணியாக விளங்குகிறது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக சஞ்சு சாம்சன், ஆயூஸ் மாத்ரே உள்ளனர். சஞ்சு சாம்சன் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறார். டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த அவர், சென்னை அணிக்கு பெரிய அளவில் உதவுவார்.
இவர்களை தொடர்ந்து ருதுராஜ், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே ஆகியோர் மிடில் ஆர்டரில் அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர். இதையடுத்து சுழற்பந்து வீச்சில் நூர் அகமதுடன் பிரசாந்த் வீர் பலம் சேர்கிறார். மேலும், வேகப்பந்து வீச்சில் மேட் ஹென்ரி, கலீல் அகமது ஆகியோர் உள்ளனர். நியூசிலாந்து அணியின் சிறந்த வீரர் மேட் ஹென்ரி என்பதால், இந்த ஐபிஎல்லில் அவர் முக்கிய பங்கு வகிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கலீல் அகமது கடந்த ஐபிஎல்லில் சீசனில் 14 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். குறிப்பாக இவர் பவர் ப்ளேவில் சிறப்பாக பந்து வீசுவது அணிக்கு விரைவில் விக்கெட்களை கைப்பற்ற உதவுகிறது.
பலவீனம்: முதல் பலவீனமே தோனிதான். காரணம், தோனி கீழ் வரிசையில் பேட்டிங் செய்வது. தோனி அணியின் பிளேயிங் 11ல் இருப்பதால், கார்த்திக் சர்மா போன்றோருக்கு இடம் கிடக்காமல் போகிறது. அதேசமயம், கடந்த சீசனில் 8வது இடத்தில் களமிறங்கிய தோனி வெறும் 7, 8 பந்துகளையே எதிர்கொண்டார். மேலும், தோனியை மேல் வரிசையில் களமிறக்கவும் வழியில்லை. இதுவே சிஎஸ்கே அணியின் பிராதான பிரச்சனையாக உள்ளது. இரண்டாவதாக கலீல் அகமத்தை தவிர்த்து ஒரு நல்ல இந்திய பந்து வீச்சாளர் இல்லை. கலீல் அகமதுமே கடந்த சீசனில் இம்பேக்ட் வீரராக களமிறங்கினார். அதனால் இம்முறையும் அவரையே இம்பேக்ட் வீரராக சிஎஸ்கே பயன்படுத்தும் என தெரிகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன், ஆயூஸ் மாத்ரே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, எம். எஸ். தோனி, பிரசாந்த் வீர், நூர் அகமது, அகில் ஹொசைன், நாதன் எல்லீஸ், மேட் ஹென்ரி. இம்பேக்ட் வீரர்: கலீல் அகமது.
