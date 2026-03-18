சென்னை அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும்? யார் உள்ளே? யார் வெளியே?

ஐபிஎல் 2026 சீசன் இன்னும் பத்து நாட்களில் தொடங்க உள்ளது. இதற்காக ஒவ்வொரு அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக சென்னையில் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த சீசனில், இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய தோல்விகளை சந்தித்தது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். கேப்டன் ருதுராஜ் கைகுவாட் காயம் காரணமாக முதல் ஐந்து போட்டியில் மட்டுமே விளையாடினார். அதன் பிறகு வேறு வழியில்லாமல் மீண்டும் தோனி கேப்டன்சியை ஏற்கன வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ஆனாலும் மற்ற வீரர்களின் மோசமான செயல்பாட்டால் புள்ளி பட்டியலில் பத்தாவது இடத்தை பிடித்தது சிஎஸ்கே. இந்த ஆண்டு பல்வேறு இளம் வீரர்களை அணியில் எடுத்துள்ளனர். இதன் காரணமாக ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | சென்னை அணியில் உள்ள 3 முக்கிய பிரச்சனை! கோப்பை செல்வது கஷ்டம் தான்!
சென்னை அணி செய்த தவறுகள்!
ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் சென்னை அணி செய்த தவறுகளை தற்போது திருத்தி உள்ளனர். ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கரன் ஆகிய இருவரையும் ராஜஸ்தான் அணிக்கு ட்ரேட் செய்துள்ளனர். அதே சமயம் அஸ்வின் ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். மேலும் கடந்த சீசன் முழுவதும் மோசமாக பந்து வீசிய பத்திரனாவை வெளியேற்றி உள்ளனர். கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மினி ஏலத்தில் முதல் முறையாக பல்வேறு இளம் வீரர்களை அணியில் எடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில் அணியில் பல்வேறு அதிரடியான வீரர்கள் உள்ளதால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக இருக்கப்போவது இந்த பிளேயிங் 11 தான். சென்னை அணியின் உத்ததேச பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சஞ்சு சாம்சன் ஓப்பனிங்!
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனை டிரேடு மூலம் வாங்கியுள்ளது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் பல்வேறு இடங்களில் சஞ்சு சாம்சன் களமிறங்கி வந்தாலும், சென்னை அணியில் அவர் ஓப்பனிங் வீரராக களம் இறங்கி உள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார். அவரது பார்ம் சென்னை அணிக்கு கைகொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவருடன் இணைந்து ஆயுஷ் மாத்ரே தொடக்க வீரராக களம் இறங்குவார். அணியில் உர்வில் படேல் இருந்தாலும் ஆயுஸ் மாத்ரேக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ருதுராஜ் கைகுவாட் மற்றும் டிவால்ட் பிரவீஸ்!
கடந்த சீசனில் ருதுராஜ் கைகுவாட் மூன்றாவது இடத்தில் களமிறங்கினார். அதே போல இந்த சீசனிலும் மூன்றாவது இடத்தில் தான் களம் இறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரை தொடர்ந்து டிவால்ட் பிரவீஸ் 4வது இடத்தில் களம் இறங்குவார். இவர்களது அதிரடியான பேட்டிங் அணிக்கு பெரிதளவில் கை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டி20 உலக கோப்பையிலும் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார்.
மிடில் ஆர்டர் மற்றும் ஆல் ரவுண்டர்கள்
சென்னை அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் சிவம் துபே ஐந்தாவது இடத்தில் களம் இறங்குவார். இவரது ஸ்பின் ஹிட்டிங் அணிக்கு பக்க பலமாக இருந்து வருகிறது. அவரை தொடர்ந்து சென்னை அணியால் ஏலத்தில் 14.20க்கு வாங்கப்பட்ட பிரசாந்த் வீர் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜடேஜா அணியில் இல்லாத நிலையில் அவரது இடத்தை பிரசாந்த் வீர் நிரப்ப உள்ளார். மேலும் கார்த்திக் ஷர்மாவும் பினிஷர் ரோலில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தோனி எங்கு விளையாடுவார்?
சஞ்சு சாம்சங் விக்கெட் கீப்பராக இந்த சீசனில் விளையாடுவார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் தோனி அணியில் இடம் பெறுவார் என்ற கருத்தும் நிலவி வருகிறது. ஆனாலும் அவர் ஒரு இம்பாக்ட் வீரராக களம் இறங்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த முடிவுகள் போட்டி தொடங்கும் நாளுக்கு முன்பு எடுக்கப்படும்.
பந்துவீச்சு!
கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கேவின் பந்து வீச்சு மோசமாக இருந்தாலும், நூர் அகமது சிறப்பாக பந்து வீசினார். இந்த முறையும் அவர் அணிக்கு கை கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் பவர் பிளேயில் விக்கெட்களை எடுக்கும் கலீல் அகமதும் அணிக்கு முக்கியமான பந்து வீச்சாளராக இருந்து வருகிறார். கடந்த சீசனில் 15 விக்கெட்களை வீழ்த்தி சிறப்பாக பந்து வீசியிருந்தார்.
யார் யாருக்கு இடமில்லை?
தொடர்ந்து உள்ளூர் போட்டிகளால் சிறப்பாக விளையாடிய வரும் சர்ப்ராஸ் கானை சென்னை அணி 75 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் வாங்கியது. ஆனாலும் அவரை பிளேயிங் 11ல் விளையாட வைப்பது கடினமான ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது. சிஎஸ்கேவின் டாப் மற்றும் மிடில் ஏற்கனவே நிரம்பியுள்ளதால் இவரை அணிக்குள் கொண்டு வருவது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இவர்களை தாண்டி கார்த்திக் ஷர்மா, அன்சுல் கம்போஜ், உர்வில் படேல், ராகுல் சஹார் போன்ற இந்திய வீரர்களும் பட்டியலில் உள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | இந்த ஆண்டும் CSK கோப்பை ஜெயிக்காது? பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கும் வாய்ப்பில்லை! அதிர்ச்சி
