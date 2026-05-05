சென்னை vs டெல்லி! சிஎஸ்கே அணியில் அதிரடியான 2 மாற்றங்கள்!

CSK vs DC: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை இன்று எதிர்கொள்கிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 5, 2026, 09:58 AM IST
  ஐபிஎல் 2026 தொடர்!
  டெல்லி - சிஎஸ்கே மோதல்.
  தோனி விளையாடுவாரா?

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இந்த ஆட்டம் இரு அணிகளுக்கும் மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இரு அணிகளும் தலா 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் அடுத்தடுத்த இடங்களில் நீடிப்பதால், ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு செல்ல இந்த வெற்றி இருவருக்கும் அத்தியாவசியமானது. இரண்டுமே பலம் வாய்ந்த அணிகள் என்பதால், இன்றைய போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்று ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். 

மேலும் படிக்க: காயத்தால் வெளியேறும் 5-வது வீரர்: சிஎஸ்கே அணியில் தொடரும் 'இன்ஜூரி' தலைவலி! மாற்று வீரர் யார்?

டெல்லி vs சென்னை: அதிரடி ஆட்டம் நிச்சயம்!

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை இன்று எதிர்கொள்கிறது. இந்த சீசனின் ஆரம்பத்தில் சில சறுக்கல்களை சந்தித்த சிஎஸ்கே அணி, அதன் பிறகு மீண்டு வந்து வெற்றி பாதைக்கு திரும்பியுள்ளது. ப்ளே-ஆஃப் சுற்றை உறுதி செய்ய மீதமுள்ள பெரும்பாலான போட்டிகளில் சென்னை அணி கட்டாயம் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற நெருக்கடியில் உள்ளது. அதேபோல, டெல்லி ஆடுகளம் அதிரடி பேட்டிங்கிற்கு பெயர் போனது என்பதால், இரு அணிகளின் பேட்ஸ்மேன்களும் ரன் மழை பொழிவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இன்றைய போட்டிக்கான சென்னை அணியின் ஆடும் லெவனில் சில குறிப்பிட்ட மாற்றங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தோனி விளையாடுவாரா?

இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் இருந்து சென்னை ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றம் அளித்து வருவது எம்.எஸ். தோனி விளையாடாததுதான். காலில் ஏற்பட்ட காயம் மற்றும் தசைப்பிடிப்பு காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் அவர் களமிறங்கவில்லை. அவர் தற்போது முழு உடல் தகுதியை எட்டிவிட்டாலும், அவருக்கு ஓய்வு தேவைப்படுவதால் தொடர்ந்து ஆடும் லெவனில் இடம்பெறாமல் இருந்து வருகிறார். எனவே, இன்றைய டெல்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்திலும் அவர் விளையாடுவாரா என்பது பெரிய கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. 

ராமகிருஷ்ணா கோஷ் விலகல் – அகீல் உசேன் வருகை

மும்பை அணிக்கு எதிரான கடந்தப் போட்டியில் சிஎஸ்கே அணிக்காக அறிமுகமான ராமகிருஷ்ணா கோஷ் சிறப்பாகப் பந்துவீசி விக்கெட்டை வீழ்த்தி அசத்தினார். ஆனால், அந்த போட்டியின்போது அவரது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதால், இந்த சீசனில் இருந்தே அவர் முழுமையாக விலகியுள்ளார். இந்நிலையில் அவருக்குப் பதிலாக இன்றைய ஆட்டத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளை சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் அகீல் உசேன் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் பந்துவீச்சில் மட்டுமின்றி, மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கிலும் கணிசமான ரன்களை அடிக்கும் திறமை பெற்றவர். இது சென்னை அணிக்கு கூடுதல் பலத்தைக் கொடுக்கும்.

பலம் வாய்ந்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்

மறுபுறம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் மிகவும் பலம் வாய்ந்த அணியாக வலம் வருகிறது. கே.எல். ராகுல், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் என அதிரடி பேட்ஸ்மேன்கள் அந்த அணியில் நிறைந்துள்ளதால், இன்றைய போட்டியில் விறுவிறுப்புக்குப் பஞ்சம் இருக்காது. குறிப்பாக, டெல்லி அணியின் தொடக்க வீரர் கே.எல். ராகுல் சிறந்த ஃபார்மில் உள்ளதால், இன்றைய ஆட்டத்தில் அவர் எவ்வளவு ரன்களைக் குவிப்பார் என்று அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். 

சிஎஸ்கே-வின் உத்தேச ஆடும் லெவன்

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், அக்கேல் உசேன், பிரசாந்த் வீர், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், முகேஷ் சௌத்ரி, சர்பராஸ் கான்

மேலும் படிக்க: தோனி ஓய்வு: அறிவிப்பு மட்டுமே பாக்கி? சிஎஸ்கே ரசிகர்களை வாட்டும் தல மர்மம்!

