சிஎஸ்கே vs மும்பை இந்தியன்ஸ்! தோல்வி அடைந்தால் பிளே ஆப் வாய்ப்பு இல்லையா?

ஐபிஎல் தொடரின் பரம எதிரிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதும் 44வது லீக் போட்டி, இன்று சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதுவதால், இந்த எல் கிளாசிகோ போட்டி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சீசன் இரு அணிகளுக்குமே சிறப்பானதாக அமையவில்லை. முந்தைய ஆட்டங்களில் ஏற்பட்ட சரிவுகளிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இரு அணிகளும் உள்ளன. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடி வெறும் நான்கு புள்ளிகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது.
அதேபோல, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் தங்களது சொந்த மண்ணான சேப்பாக்கத்தில் கடைசியாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அந்த போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி பவர்பிளேயில் ககிசோ ரபாடாவின் வேகத்தில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஆறு நாள் இடைவெளிக்கு பிறகு களமிறங்கும் சிஎஸ்கே, தனது தோல்வி பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தீவிரமாக பயிற்சி செய்து வருகிறது.
ஏப்ரல் 23 பின்னணி
இந்த சீசனில் இரு அணிகளும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் முதல் முறையாக மோதின. அந்த போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து, ட்ரேடிங் மூலம் அணிக்கு வந்த அதிரடி வீரர் சஞ்சு சாம்சனின் அபார சதத்தால் 207/6 என்ற பிரம்மாண்டமான ஸ்கோரை பதிவு செய்தது. பின்னர் களமிறங்கிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, அகீல் ஹொசைனின் சுழல் பந்துவீச்சில் சிக்கி 104 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றியை பதிவு செய்தது. அந்த போட்டியில் மும்பை அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் ரோஹித் சர்மா காயத்தால் விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பலம் மற்றும் பலவீனம்
கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தனது தனிப்பட்ட ஃபார்ம் மற்றும் கேப்டன்சி பொறுப்புகளால் சற்று நெருக்கடியில் உள்ளார். எம்.எஸ். தோனியின் ஆட்டம் குறித்தான சந்தேகங்களும் எழுந்துள்ள நிலையில், சொந்த மண்ணான சேப்பாக்கத்தில் விளையாடுவது அணிக்கு மிக பெரிய உளவியல் ரீதியான பலமாக இருக்கும். சமீப காலங்களில் மும்பை அணிக்கு எதிரான 10 போட்டிகளில் 7-ல் சிஎஸ்கே வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபுறம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் மஹேல ஜெயவர்த்தனே, தங்கள் அணியின் முக்கிய பிரச்சனையாக நிலைத்தன்மையற்ற ஆட்டத்தையே சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். எனினும், சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா ஆகியோர் மேட்ச் வின்னர்கள் என்றும், அவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஃபார்முக்கு திரும்பி போட்டியை மாற்றுவார்கள் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
சேப்பாக்கம் மைதானம் பொதுவாக சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாகவே அமையும். எனினும், சமீபத்திய போட்டிகளில் பனிப்பொழிவு ஒரு முக்கிய காரணியாக இருப்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பந்துவீசவே விரும்புவார். நடப்பு சீசனில் இரு அணிகளும் மோசமான ஃபார்மில் இருந்தாலும், சிஎஸ்கே அணி தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடுவதாலும், முந்தைய போட்டியில் மும்பையை வீழ்த்திய நம்பிக்கையிலும் இருப்பதால், வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், மும்பை அணி தனது பிளே-ஆஃப் கனவை தக்கவைக்க இந்தப் போட்டியில் கட்டாயம் வெல்ல வேண்டிய நெருக்கடியில் இருப்பதால், ஆட்டத்தில் அனல் பறக்கும் என்று உறுதியாக நம்பலாம்.
