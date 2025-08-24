English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்திய அணியில் வாய்ப்பே இல்லை! ஓய்வை அறிவித்த முக்கிய வீரர்!

ராகுல் டிராவிட்டிற்கு பிறகு, இந்திய டெஸ்ட் அணியின் தடுப்புச் சுவர் என்று ரசிகர்களால் அன்புடன் அழைக்கப்பட்டவ புஜாரா அனைத்து விதமான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 24, 2025, 12:58 PM IST
  • இந்திய கிரிக்கெட்டின் தடுப்புச் சுவர்!
  • ஓய்வை அறிவித்த புஜாரா!
  • ஒரு சகாப்தம் முடிவுக்கு வந்தது!

இந்திய அணியில் வாய்ப்பே இல்லை! ஓய்வை அறிவித்த முக்கிய வீரர்!

இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவரான சட்டேஸ்வர் புஜாரா, அனைத்து விதமான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். சமூக வலைதளமான X பக்கத்தில் இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொண்ட புஜாரா, தனது நாட்டிற்காக விளையாடிய பெருமையையும், உணர்ச்சிகரமான தருணங்களையும் நினைவு கூர்ந்தார். "இந்திய ஜெர்சியை அணிந்து, தேசிய கீதத்தை பாடி, ஒவ்வொரு முறையும் களத்தில் இறங்கும் போதும் எனது சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முயற்சித்தது, அந்த உணர்வுகளை வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாது. ஆனால், எல்லா நல்ல விஷயங்களுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு என்பதை போல, மிகுந்த நன்றியுடன் அனைத்து விதமான இந்திய கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெற முடிவு செய்துள்ளேன்," என்று அவர் தனது பதிவில் உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ஐபிஎல்லில் டக் அவுட்டே ஆகாமல் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர்களின் பட்டியல்!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் முக்கிய வீரர் புஜாரா!

ராகுல் டிராவிட்டிற்கு பிறகு, இந்திய டெஸ்ட் அணியின் தடுப்புச் சுவர் என்று ரசிகர்களால் அன்புடன் அழைக்கப்பட்டவர் புஜாரா. அவரது அசைக்க முடியாத பேட்டிங் நுட்பமும், களத்தில் அவர் காட்டும் அபாரமான பொறுமையும், இந்திய அணிக்கு பல சரித்திர வெற்றிகளைத் தேடி தந்துள்ளது. குறிப்பாக, கடினமான வெளிநாட்டு ஆடுகளங்களில், இந்திய அணியின் பேட்டிங்கை ஒரு தூண் போல தாங்கி பிடித்தவர் புஜாரா. ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து மண்ணில் இந்திய அணி பெற்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் தொடர் வெற்றிகளில், இவரது பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது.

புஜாராவின் சாதனைகள்

மொத்த டெஸ்ட் போட்டிகள்: 103
மொத்த ரன்கள்: 7,195
சராசரி: 43.61
சதங்கள் / அரைசதங்கள்: 19 சதங்கள் மற்றும் 35 அரைசதங்கள்.
அதிகபட்ச ஸ்கோர்: 206
ஒருநாள் போட்டிகள்: 5 போட்டிகளில் விளையாடி, 51 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.

சமீபத்திய கிரிக்கெட் வாழ்க்கை

37 வயதான புஜாரா, கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டு, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷி இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார். அதன்பிறகு, அவருக்கு இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், கிரிக்கெட் மீதான தனது தீராத காதலையும், அர்ப்பணிப்பையும் வெளிப்படுத்தும் விதமாக, அவர் தொடர்ந்து உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தார்.

தனது ஓய்வு செய்தியில், புஜாரா தனது சக வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் தனது நெகிழ்ச்சியான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார். அவரது இந்த ஓய்வு, இந்திய கிரிக்கெட்டில், குறிப்பாக டெஸ்ட் வடிவத்தில், ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவை குறிக்கிறது. ஏற்கனவே ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, அஸ்வின் போன்ற வீரர்கள் டெஸ்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள நிலையில் தற்போது ரஹானேவும் ஓய்வை அறிவித்துள்ளது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரிங்கு சிங்கை இரண்டு முறை அறைந்த குல்தீப் யாதவ் - என்ன நடந்தது?

Cheteshwar PujaraPujara RetirementCricketBCCITest Cricket

