/உலகக் கோப்பை: நடுவரின் ஆப் சைடு தீர்ப்பு! கொலம்பியா - போர்ச்சுகல் ஆட்டத்தில் சர்ச்சை

2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா தற்பொழுது அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் அனல் பறக்க நடந்து வருகிறது. இதில் உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் தூக்கத்தைக் கெடுக்கும் விதமாக ஒரு சுவாரசியமான, அதே சமயம் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்திய ஆட்டமாக கொலம்பியா மற்றும் போர்ச்சுகல் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி அமைந்துள்ளது. மைதானத்தில் இரண்டு அணிகளும் சம பலத்துடன் மோதிய இந்த ஆட்டம், ரசிகர்களுக்கு இருக்கை நுனி விறுவிறுப்பைத் தந்தது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.
போட்டி தொடங்கிய முதல் நிமிடத்திலிருந்தே இரு அணிகளும் கோல் அடிப்பதற்காக உக்கிரமாகப் போராடினார்கள். போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களும், கொலம்பியா அணியின் தடுப்பாட்ட வீரர்களும் ஒருவருக்குப் பின் ஒருவராக வியூகங்களை அமைத்துத் தாக்கினர். ஆட்டத்தின் பெரும்பகுதி முடிவடைந்த நிலையிலும் இரு அணிகளாலும் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை. மைதானத்தில் ஆக்ரோஷமான ஆட்டம் வெளிப்பட்ட போதிலும், இறுதிவரை பந்து கோல் வலைக்குள் செல்லாமல் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் ஆட்டம் 0-0 என்ற கணக்கில் டிராவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது.
90வது நிமிடத்து அனல் பறந்த கோல்:
ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடமான 90வது நிமிடத்தில், கொலம்பியா அணிக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதைப் பயன்படுத்தி கொலம்பிய வீரர் டேவின்சன் சான்செஸ் மிகத் துல்லியமாக ஒரு ஹெட்டர் மூலம் பந்தை கோல் வலைக்குள் திணித்தார். இதைப் பார்த்ததும் மைதானத்தில் இருந்த கொலம்பிய ரசிகர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று ஆரவாரம் செய்தனர். ஒட்டுமொத்த மைதானமே அதிர்ந்தது. கொலம்பியா வரலாற்று வெற்றியைப் பெற்றுவிட்டது என்றே அனைவரும் நினைத்தனர்.
சர்ச்சையை கிளப்பிய VAR மற்றும் நடுவரின் தீர்ப்பு
ஆனால், ரசிகர்களின் அந்த மகிழ்ச்சி சில நொடிகள் கூட நீடிக்கவில்லை. மைதான நடுவர் உடனடியாக அந்த கோலை நிறுத்திவிட்டு, வீடியோ உதவி நடுவர் ழில்நுட்பத்தின் உதவியை நாடினார். நீண்ட அலசலுக்குப் பிறகு, டேவின்சன் சான்செஸ் ஆப்சைடு பகுதியில் நின்றதாகக் கூறி, அந்த கோல் செல்லாது என நடுவர் அதிரடியாக அறிவித்தார்.
இதன் ரீப்ளே காட்சிகள் திரையில் காட்டப்பட்ட போதுதான் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. சான்செஸின் கால் கட்டைவிரல் அளவு மட்டுமே ஆப்சைடு கோட்டைத் தாண்டி இருந்தது. கால் கட்டைவிரல் கோட்டைத் தாண்டியதற்காகவா ஒரு வரலாற்று கோலை கேன்சல் செய்வீர்கள்? என்று ரசிகர்கள் கொந்தளிக்கத் தொடங்கினர். பிஃபா அமைப்பின் இந்த மிகக் கடுமையான விதிகள் ஆட்டத்தின் இயற்கையான சுவாரசியத்தைக் கெடுப்பதாகப் பலரும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இந்தத் தீர்ப்பு வெளியான அடுத்த நிமிடமே சமூக ஊடகங்களான எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக் தளங்களில் பிபா மற்றும் VAR ஆகிய ஹேஷ்டேகுகள் ட்ரெண்ட் ஆகத் தொடங்கின. கோபமடைந்த ரசிகர்கள் நடுவர்களின் இத்தகைய தீர்ப்புகளைக் கடுமையாகத் திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர். தொழில்நுட்பம் என்ற பெயரில் கால்பந்து விளையாட்டையே மேனிபுலேட் செய்கிறீர்களா? என்றும், இனிமேல் வீரர்கள் நகங்களை கூட வெட்டிவிட்டுத் தான் விளையாட வர வேண்டுமா? என்றும் நெட்டிசன்கள் தங்களது ஆதங்கத்தை மீம்கள் மூலமாகவும், பதிவுகள் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த அதிரடி மற்றும் சர்ச்சையான திருப்பங்களுடன் போட்டி 0-0 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்தது. இந்த டிரா போட்டியின் மூலம், புள்ளிப் பட்டியலின் அடிப்படையில் கொலம்பியா அணி தனது பிரிவில் முதலிடத்தைப் பிடித்து நாக்அவுட் சுற்றுக்கு கெத்தாக முன்னேறியுள்ளது. அதே நேரத்தில், போர்ச்சுகல் அணியும் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்குள் நுழைந்துள்ளது.
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