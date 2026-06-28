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உலகக் கோப்பை: நடுவரின் ஆப் சைடு தீர்ப்பு! கொலம்பியா - போர்ச்சுகல் ஆட்டத்தில் சர்ச்சை

Colombia - Portugal match : கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டியில் நடுவரின் ஆப்சைடு தீர்ப்பால் கொலம்பியா போர்ச்சுக்கல் ஆட்டத்தில் மிகப்பெரிய சர்ச்சை வெடித்தது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:53 PM IST
உலகக் கோப்பை: நடுவரின் ஆப் சைடு தீர்ப்பு! கொலம்பியா - போர்ச்சுகல் ஆட்டத்தில் சர்ச்சை
Image Credit: Colombia - Portugal matchSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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