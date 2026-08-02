/பாக்ஸிங்கில் 10 மெடல்... இந்தியாவுக்கு 'தங்க மழை' - காமன்வெல்த்தில் கவனிக்க வைத்த வீரர்கள்

Commonwealth Games 2026 Medal Tally: 23வது காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியா வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை குவித்து வருகிறது. இந்த குத்துச்சண்டை வீரர்களின் பவர்புல்லான குத்துகளால் தங்க 'மழையே பொழிந்துள்ளது'.
குத்துச்சண்டையில் மட்டும் 7 தங்கப்பதக்கம், 3 வெள்ளிப்பதக்கம் என 10 பதக்கங்களை இந்தியா வென்றிருக்கிறது. ஒரு காமன்வெல்த் தொடரில், குத்துச்சண்டையில் அதிக பதக்கங்களை வென்ற நாடு என்ற பெருமையையும் இந்தியா பெற்றது.
காமன்வெல்த் போட்டி இன்றுடன் நிறைவடையும் நிலையில், இந்தியாவை பொருத்தவரை மொத்தம் 39 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. அதில் 13 தங்கப்பதக்கங்கள், 17 வெள்ளிப்பதக்கங்கள், 9 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும்.
ஆஸ்திரேலிாய 65 தங்கம், இங்கிலாந்து 26 தங்கம், கனடா 18 தங்கம் என பதக்கப்பட்டியலில் முறையே முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன. இந்தியா 4வது இடத்தில் உள்ளது.
|இடம்
|நாடு
|தங்கம்
|வெள்ளி
|வெண்கலம்
|மொத்தம்
|1
|ஆஸ்திரேலியா
|62
|40
|51
|153
|2
|இங்கிலாந்து
|26
|41
|34
|101
|3
|கனடா
|18
|20
|21
|59
|4
|இந்தியா
|13
|17
|9
|39
|5
|ஸ்காட்லாந்து
|13
|8
|17
|38
இந்தியா இதற்கு முன் 2010ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் போட்டிகளை டெல்லியில் நடத்தியது. அப்போது 39 தங்கம், 26 வெள்ளி, 36 வெண்கலத்துடன் 101 பதக்கங்களை வென்று, இந்தியா பதக்கப்பட்டியலில் 2வது இடத்தை பிடித்தது. வழக்கம்போல் ஆஸ்திரேலியா 74 தங்கத்துடன் முதலிடத்தை பிடித்தது.
இந்தியா 100 பதக்கங்களை வென்றது அந்த முறை மட்டும்தான். அதற்கு பின், கடந்த முறை, அதாவது 2022 பர்மிங்காம் காமன்வெல்த் தொடரில் 22 தங்கம், 16 வெள்ளி, 23 வெண்கலம் என மொத்தம் 61 பதக்கங்களை பெற்றிருந்தது, இதுவே இந்தியா இரண்டாவதாக பெற்ற அதிகபட்ச பதக்கங்களாகும்.
How the medal table looks at thpic.twitter.com/9C6PMMDZJT— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) August 1, 2026
ஆனால், 2022ஆம் ஆண்டில் இந்தியா அதிக பதக்கங்களை வென்ற மல்யுத்தம், டேபிள் டென்னிஸ், பேட்மிண்டன், ஹாக்கி, ஸ்குவாஷ், கிரிக்கெட் உள்ளிட்ட 6 போட்டிகள் நடப்பாண்டில் கிடையாது. மல்யுத்தத்தில் 12 பதக்கம், டேபிள் டென்னிஸில் 7, பேட்மிண்டனில் 6 என மொத்தமாக 30 பதக்கங்களை கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் வென்றிருந்தது.
இம்முறை அவை இல்லாததால் பதக்கங்கள் குறைந்துள்ளன. தற்போது இத்தொடர் ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோவ் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. கனடாவின் விக்டோரியாவில்தான் இத்தொடர் முதலில் நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால், அதிக செலவு காரணமாக விக்டோரியா தொடரை நடத்த முன்வரவில்லை. எனவே, செலவுகளை குறைப்பதற்காக கிளாஸ்கோவ் காமன்வெல்த் போட்டிகளிலில் மேற்குறிப்பிட்ட விளையாட்டுகளை சேர்க்கவில்லை என்பது குறிப்பிடதக்கது.
குத்துச்சண்டை: ப்ரீத்தி பவார், ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா, சாக்ஷி சௌத்ரி, பிரியா கங்காஸ், அருந்ததி சௌத்ரி, சச்சின் சிவாச் மற்றும் நரேந்தர் பெர்வால் ஆகியோர் தங்கப்பதக்கங்களை வென்றனர். ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற லவ்லினா போர்கோஹைன், ஜதுமணி சிங், அங்குஷ் பங்கா ஆகியோர் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றனர்.
தடகளம்: Decathlon விளையாட்டில் வெண்கலம் வென்று, முதல்முறை இந்த விளையாட்டில் பதக்கம் வென்றவர் என்ற பெருமையை பெற்றவர், தேஜஸ்வின் சங்கர். 2 நாள்கள் நடைபெறும் இப்போட்டி ஓட்டப்பந்தயம் மட்டுமில்லை தடை ஓட்டப்பந்தயம், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல், ஷாட் புட், டிஸ்கஸ் த்ரோ, போல் வால்ட், ஈட்டி எறிதல் உள்ளிட்ட 10 டிராக் அண்ட் பீல்ட் ஆட்டங்கள் நிறைந்த போட்டியாகும். அதேபோல், குல்வீர் சிங் இந்த முறை இரண்டு பதக்கங்களை வென்றிருக்கிறார், இதை செய்யும் முதல் இந்தியரும் இவர்தான். 1000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெள்ளியும், 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெண்கலமும் வென்று அசத்தினார்.
ஈட்டி எறிதல்: இந்த முறை நீரஜ் சோப்ரா வெள்ளி வென்றது ஒருபுறம் இருக்க, இந்தியாவின் யஷ் விர் சிங் வெண்கலம் பதக்கத்தை வென்று கவனம் ஈர்த்தார்.
பாரா வீரர்கள்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா தடகள போட்டிகளில் இந்த முறை இந்தியாவுக்கு 3 தங்கம், 2 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் கிடைத்துள்ளது. திலீப் மஹது கவித், சோமன் ராணா, ஷர்மிளா தங்கர் ஆகியோர் தங்கமும்; முகமது பாசில் மோர்சிங்கனகட், ஷுபம் ஜூயல் ஆகியோர் வெள்ளியும்; ஷில்பா கே. ஷைலா வெண்கலமும் வென்றார். பாரா பவர்லிப்டிங் போட்டியில் இந்தியாவின் ஜாந்து குமார் வெண்கலம் வென்று அசத்தினார்.
தமிழக வீரர்கள்: ஆடவர் பளு தூக்குதலில் ராஜா முத்துப்பாண்டி (வெள்ளி); ஆடவர் மும்முறை தாண்டுதல் போட்டியில் பிரவீன் சித்ரவேல் (வெள்ளி), செல்வ பிரபு (வெண்கலம்) உள்ளிட்ட மூன்று பதக்கங்களை தமிழக வீரர்கள் வென்றுள்ளனர்.