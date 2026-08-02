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பாக்ஸிங்கில் 10 மெடல்... இந்தியாவுக்கு 'தங்க மழை' - காமன்வெல்த்தில் கவனிக்க வைத்த வீரர்கள்

Commonwealth Games 2026 : காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியா மொத்தம் 39 பதக்கங்களை இதுவரை குவித்துள்ளது. அதில் 7 தங்கம், 3 வெள்ளி என 10 பதக்கங்களை குத்துச்சண்டையில் இந்தியா வென்றிருக்கிறது.

Written BySudharsan G
Published: Aug 02, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:17 AM IST
பாக்ஸிங்கில் 10 மெடல்... இந்தியாவுக்கு 'தங்க மழை' - காமன்வெல்த்தில் கவனிக்க வைத்த வீரர்கள்
Image Credit: Commonwealth Games 2026 (Image Source : PTI)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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