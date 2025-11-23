டிராவிஸ் ஹெட்டால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இத்தனை கோடி நஷ்டம்... ஏன் தெரியுமா?

The Ashes, Australia vs England: 143 ஆண்டுகால வரலாறு கொண்ட ஆஷஸ் தொடரில் இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதிக்கொள்ளும். 1882ஆம் ஆண்டில் சொந்த மண்ணில் ஏற்பட்ட இங்கிலாந்தின் தோல்வியே ஆஷஸ் தொடர் உருவாக காரணமாக அமைந்தது எனலாம்.
இதுவரை நடந்துள்ள 71 ஆஷஸ் தொடர்களில் ஆஸ்திரேலியா 34 முறையும், இங்கிலாந்து அணி 32 முறையும் தொடரை வென்றுள்ளன, 5 தொடர்கள் மட்டுமே சமனில் முடிந்திருக்கிறது. இங்கிலாந்தில் கடந்த 2023இல் நடந்த ஆஷஸ் தொடர் 2-2 என்ற கணக்கில் சமனில்தான் முடிந்தது.
The Ashes, Australia vs England: ஆஸ்திரேலியா முன்னிலை
அந்த வகையில், 2025-26 ஆஷஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நேற்று முன்தினம் (நவ. 21) தொடங்கியது. ஆஷஸ் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டி தொடங்கிய முதலிரண்டு நாள்களிலேயே நிறைவடைந்துவிட்டது. முழுமையாக மூன்று நாள்கள் மிச்சமிருக்க 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்று அசத்தியது. தற்போது இந்த தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலியா முன்னிலை
143 ஆண்டுகால ஆஷஸ் தொடரில், 137 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிக குறுகிய காலத்தில் ஒரு டெஸ்ட் போட்டி நிறைவடைந்திருக்கிறது எனலாம். ஆஷஸ் தொடரில் இதுதான் இரண்டு நாள்களில் நிறைவடைந்த போட்டியாகும். நடப்பு தொடரில் பெர்த்தில் நடந்த முதல் போட்டியின் முதல் நாளிலேயே மொத்தம் 19 விக்கெட்டுகள் சரிந்தன. இங்கிலாந்து முதலில் பேட்டிங் செய்து 172 ரன்களை எடுத்த நிலையில், அடுத்து ஆஸ்திரேலியா 132 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தது. 40 ரன்கள் முன்னிலையுடன் வந்த இங்கிலாந்து 164 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டாக 205 ரன்களை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நேற்று நிர்ணயித்தது.
The Ashes, Australia vs England: டிராவிஸ் ஹெட் அதிரடி
முதல் மூன்று இன்னிங்ஸிலும் ஹாரி ப்ரூக்கை தவிர வேறு யாருமே அரைசதம் அடிக்கவில்லை. அப்படியிருக்க, ஆஸ்திரேலிய ஓபனர் கவாஜா காயத்தால் அவதிப்பட வழக்கத்திற்கு மாறாக டிராவிஸ் ஹெட் ஓபனிங்கில் களமிறங்கினார். அவர் 69 பந்துகளில் சதம் அடித்து ஆஸ்திரேலியாவின் வெற்றிக்கு பெரும் பங்காற்றினார். இரண்டு இன்னிங்ஸையும் சேர்த்து 10 விக்கெட்டை வீழ்த்திய ஸ்டார்க் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
The Ashes, Australia vs England: கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ரூ.17.35 கோடி இழப்பு
டிராவிஸ் ஹெட் மொத்தத்தில் 83 பந்துகளை சந்தித்து 16 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 123 ரன்களை விளாசினார். டிராவிஸ் ஹெட்டின் இந்த அதிரடி ஆட்டம் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு பல கோடி இழப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளதாம். 5 நாள்கள் நடக்க வேண்டிய டெஸ்ட் போட்டி வெறும் 2 நாள்களில் முடிந்ததால் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுமார் ரூ.17.35 கோடி இழப்பு நேர்ந்துள்ளதாக ABC Sports ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
The Ashes, Australia vs England: இழப்புக்கு என்ன காரணம்?
இப்போட்டியை நேற்று (சனிக்கிழமை) சுமார் 50 ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் நேரில் கண்டுகளித்தனர். அதில் பெரும் பகுதி இங்கிலாந்து ரசிகர்களும் அடக்கம். அந்தளவிற்கு மைதானம் நிரம்பி வழிந்ததை காண முடிந்தது. அப்படியிருக்க, மூன்று நாள்கள் ஆட்டத்திற்கான டிக்கெட்டும் முழுமையாக விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டன. இதனால், அனைத்து விற்ற டிக்கெட்டுகளையும் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா Refund செய்தாக வேண்டும். இதனால், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
