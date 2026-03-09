254 கால கிரிக்கெட் வரலாறு தகர்ந்தது! 5 பந்துகளில் 5 விக்கெட் - நியூசி பவுலரின் சாதனை

Cricket History : நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 2026 டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் தோற்றிருக்கும் இந்தவேளையில், அந்நாட்டு உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்தின் புகழ்பெற்ற பிளங்கெட் ஷீல்ட் தொடரில், சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய 30 வயது வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரட் ராண்டல், ஒரே ஓவரில் தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார்.
மெக்லீன் பூங்காவில் நிகழ்ந்த மேஜிக்
மார்ச் 8 அன்று நேப்பியரில் உள்ள மெக்லீன் பூங்காவில் (McLean Park) நடைபெற்ற சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மற்றும் நார்தர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் 2-வது நாளில் இந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது. 1772-ஆம் ஆண்டு முதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த 254 ஆண்டு கால வரலாற்றில், இதுவரை எந்தவொரு பந்துவீச்சாளரும் 5 பந்துகளில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது இல்லை என கிரிக்கெட் புள்ளிவிவர நிபுணர்கள் சங்கத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
விக்கெட்டுகள் விழுந்த விதம்: ஒரு மிரட்டலான ஸ்பெல்
சென்ட்ரல் ஸ்டேக்ஸ் அணிக்காகப் பந்துவீசிய ராண்டல், தனது இரண்டாவது ஓவரின் கடைசிப் பந்தில் வேட்டையைத் தொடங்கினார்.
1-வது விக்கெட்: ஹென்றி கூப்பர், ராண்டலின் பந்து ஸ்விங் ஆகும் எனக் கணிக்கத் தவறி பந்தை அடிக்காமல் விட, அது நேராக ஆஃப் ஸ்டம்பைத் தகர்த்தது.
2-வது விக்கெட்: தனது அடுத்த ஓவரின் முதல் பந்திலேயே முன்னாள் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் வீரர் ஜீத் ராவலை போல்டாக்கினார்.
3-வது விக்கெட்: அடுத்த பந்தில் ஜோ கார்டரின் பேட்டில் உரசிச் சென்ற பந்தை விக்கெட் கீப்பர் கர்டிஸ் ஹீபி கச்சிதமாகப் பிடித்தார்.
4-வது விக்கெட்: நான்காவது பந்தில் ஓ'டோனலை அவுட் செய்து 'டபுள் ஹேட்ரிக்' சாதனை புரிந்தார்.
5-வது விக்கெட்: வரலாற்றுச் சாதனையான ஐந்தாவது விக்கெட்டாக கிறிஸ்டியன் கிளார்க்கை அவுட் செய்தார். கிளார்க்கின் பேட்டில் பட்ட உள் விளிம்பு பந்து ஸ்டம்பைத் தாக்கியது.
புள்ளிவிவரங்களும் வரலாற்றுச் சிறப்பும்
இந்த அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் ராண்டல் 11 ஓவர்களில் வெறும் 25 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 7 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இது சென்ட்ரல் ஸ்டேக்ஸ் அணியின் 75 ஆண்டுகால வரலாற்றில் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளரின் மிகச்சிறந்த பந்துவீச்சுப் பதிவாகும். இதற்கு முன்னதாக 2025-இல் அயர்லாந்து வீரர் கர்டிஸ் காம்பர் ஒரு டி20 போட்டியில் இது போன்ற சாதனையைச் செய்திருந்தாலும், நீண்ட வடிவமான முதல் தர கிரிக்கெட்டில் இதுவே முதல்முறை. ராண்டலின் இந்த அதிரடியால் நார்தர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அணி 82 ரன்களுக்குச் சுருண்டு, ஃபாலோ-ஆன் ஆனது. இந்தச் சாதனை பிரட் ராண்டலின் பெயரை கிரிக்கெட் வரலாற்றில் நீங்காத இடத்தைப் பிடிக்கச் செய்துள்ளது.
