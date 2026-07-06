Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /நிச்சயதார்த்தம் ஆன சில நாட்களில்..பிரித்வி ஷாவின் காதலி போட்ட பகீர் பதிவு!

நிச்சயதார்த்தம் ஆன சில நாட்களில்..பிரித்வி ஷாவின் காதலி போட்ட பகீர் பதிவு!

கிரிக்கெட் வீரர் பிரித்வி ஷாவிற்கு, சமீபத்தில் நிச்சயதார்த்தம் ஆன நிலையில், அவருடைய காதலி சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 06, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:27 PM IST
நிச்சயதார்த்தம் ஆன சில நாட்களில்..பிரித்வி ஷாவின் காதலி போட்ட பகீர் பதிவு!
Image Credit: Prithvi Shaw | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சனி வக்ர பெயர்ச்சி; ஜூலை 27 முதல் 6 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
Shani Vakra peyarchi10 min ago
2
Tamil Nadu weather55 min ago
3
Keerthana1 hr ago
4
Mumbai rain2 hrs ago
5
Kerala Lottery2 hrs ago