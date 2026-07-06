/நிச்சயதார்த்தம் ஆன சில நாட்களில்..பிரித்வி ஷாவின் காதலி போட்ட பகீர் பதிவு!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் பிரித்வி ஷாவிற்கு, அகிருதி அகர்வால் என்பவருடன், சில தினங்களுக்கு முன்புதான் திருமணம் நடைப்பெற்றது. அகிருதி அகர்வால், நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த கையோடு, இன்ஸ்டாவில் அவர் வெளியிட்ட சில பதிவுகள் வைரலானது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் பிரித்வி ஷாவிற்கு, 26 வயது ஆகிறது. இவருக்கும், அகிரிதி அகர்வாலிற்கும், திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. இந்த நிகழ்வின் புகைப்படங்களை இருவரும் தங்களுடைய இன்ஸ்டா தளத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்திருந்தனர். அக்ரிதி அகர்வால், இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலமாகவும் யூடியூபராகவும் இருக்கிறார்.
நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த அடுத்த தினமே, அக்ரிதி சில சர்ச்சைக்குரிய பதிவுகளை வெளியிட்டார். அதில், அவர் பிரித்வி ஷாவின் பெயரையோ, வேறு யாருடைய பெயரையும் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், இது அவர் குறித்ததாக இருக்குமோ என அனைவரையும் சந்தேகிக்க வைத்துள்ளது.
அவர், தன்னுடைய பதிவில் தான் பலமுறை ஏமாற்றப்பட்டிருப்பதாகவும், இருப்பினும் தான் ஒரு வார்த்தைக்கூட பேசவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும், ஒரு பெரிய அடியை முன்னே எடுத்து வைத்தும், இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கிறது என்பதை நம்ப முடியவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து, அனைத்து சர்ச்சைகளும் உண்மையே. அவனைப்பற்றி நீங்கள் சமூக வலைதளத்தில் பார்க்கும் எல்லாம் உண்மைதான் என்று அப்பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
பிருத்வி ஷாவின் காதலி, இப்படியொரு பதிவை வெளியிட்ட உடனேயே அந்த பதிவு வைரலாக ஆரம்பித்து விட்டது. இதனால் பலரும் இவர் யாரைப்பற்றி சொல்கிறார் என்று விவாதங்களை கிளப்ப ஆரம்பித்து விட்டனர். இதைத்தொடர்ந்து, அந்த பதிவுகளை டெலிட் செய்த அக்ரிதி, விரைவில் இன்னொரு ஸ்டோரியை போட்டார். அதில், “பலரும் தவறாக புரிந்து காெண்டீர்கள்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். கொஞ்ச நேரத்திற்கு காணாமல் போயிருந்த நிச்சயதார்த்தம் குறித்த பதிவுகள் மீண்டும் ப்ரொஃபைலில் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இப்போது அந்த பதிவுகளில் அவர் கமெண்ட் செக்ஷனை ஆஃப் செய்து வைத்திருந்தார். இதையெல்லாம் அவர் எதற்கு செய்கிறார் என்கிற குழப்பம் ரசிகர்கள் மனங்களில் நீடித்திருக்கிறது.
அகிருதி இப்படியொரு பதிவை வெளியிட்ட உடனேயே, சமூக வலைதளங்களில் பலரும் இது பிரித்வி ஷா பற்றியதா என்று விசாரிக்க தொடங்கி விட்டனர். ஒரு சிலர் உண்மை என்று நிரூபிக்கப்படாத குற்றச்சாட்டுகளையும் பரப்ப ஆரம்பித்து விட்டனர்.
பிரித்வி ஷா, தன்னுடைய ப்ரைம் டைமில் பலமான கிரிக்கெட் வீரராக இருந்தார். 2026ஆம் ஆண்டின் ஐபிஎல் தொடரில், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் இடம் பெற்றிருந்தார். ஆனால், மோசமான உடற்தகுதி மற்றும் ஃபார்ம் அவுட் காரணமாக இந்த சீசனில் அவருக்கு விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.