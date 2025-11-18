English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கிரிக்கெட்டில் மட்டும் இல்லை! நிஜ வாழ்க்கையிலும் ராஜா! ஜடேஜாவின் சொத்து மதிப்பு!

கிரிக்கெட்டில் மட்டும் இல்லை! நிஜ வாழ்க்கையிலும் ராஜா! ஜடேஜாவின் சொத்து மதிப்பு!

ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டின் மகனாக பிறந்து, இன்று இந்திய அணியின் தவிர்க்க முடியாத வீரராகவும், ஒரு ராஜாவை போலவும் வாழ்ந்து வருகிறார் ரவீந்திர ஜடேஜா.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 18, 2025, 08:12 PM IST
  • மைதானத்தில் வீரர்... நிஜத்தில் ராஜா!
  • ரவீந்திர ஜடேஜாவின் பிரம்மாண்ட வாழ்க்கை.
  • சொத்து விவரங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் Sir என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் ரவீந்திர ஜடேஜா, கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தனது சுழற்பந்து வீச்சாலும், மின்னல் வேக ஃபீல்டிங்காலும் ரசிகர்களை வியக்க வைப்பவர். ஆனால், மைதானத்திற்கு வெளியே அவரது வாழ்க்கை முறை ஒரு மன்னருக்கு இணையாக இருக்கிறது என்பது பலரும் அறிந்திராத ஒன்று. எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து, இன்று தனது கடின உழைப்பால் பல கோடி சொத்துக்களுக்கு அதிபதியாக இருக்கும் ஜடேஜாவின் ராஜ வாழ்க்கை பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க: 2வது டெஸ்ட்டில் இருந்து விலகும் சுப்மன் கில்.. அவருக்கு பதில் வரும் CSK வீரர்? முழு விவரம்!

சொத்து மதிப்பு

இந்திய அணியின் மிக முக்கியமான ஆல்-ரவுண்டரான ஜடேஜாவின் தற்போதைய சொத்து மதிப்பு சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிசிசிஐ உடனான A+ ஒப்பந்தம், ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடனான கோடிக்கணக்கான ஊதியம் மற்றும் பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களின் விளம்பர தூதராக இருப்பதன் மூலம் அவருக்கு இந்த வருமானம் கிடைக்கிறது. குறிப்பாக, ஐபிஎல் ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு தக்கவைக்கப்படும் வீரர்களில் இவரும் ஒருவர்.

ஜாம்நகர் அரண்மனை வீடு

ரவீந்திர ஜடேஜா குஜராத்தில் உள்ள ஜாம்நகரில் வசிக்கிறார். அங்கு அவருக்கு சொந்தமாக நான்கு மாடிகள் கொண்ட பிரம்மாண்டமான பங்களா ஒன்று உள்ளது. இதனை வீடு என்று சொல்வதை விட 'சிறிய அரண்மனை' என்று சொல்வதே பொருத்தமாக இருக்கும். ராஜபுத்திர வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஜடேஜா, தனது வீட்டையும் பாரம்பரிய ராஜ பாணியிலேயே வடிவமைத்துள்ளார். வீட்டின் உள்ளே இருக்கும் கதவுகள், ஜன்னல்கள் மற்றும் ஃபர்னிச்சர்கள் அனைத்தும் விண்டேஜ் முறையில் மரத்தால் செய்யப்பட்டவை. மிகப்பெரிய சரவிளக்குகள், ராஜா காலத்து ஓவியங்கள் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் வீட்டை அலங்கரிக்கின்றன. நவீன வசதிகள் இருந்தாலும், வீட்டின் ஆன்மா பழமை மாறாத ராஜ கம்பீரத்துடன் இருப்பதை அவர் உறுதி செய்துள்ளார்.

குதிரைகள் மீதான காதல்

ஜடேஜாவை பற்றிப் பேசும்போது அவரது குதிரைகளை பற்றிப் பேசாமல் இருக்க முடியாது. கிரிக்கெட்டை தாண்டி அவருக்கு மிகவும் பிடித்த விஷயம் குதிரையேற்றம். ஜாம்நகரில் அவருக்கு சொந்தமாக ஒரு பெரிய பண்ணை வீடு உள்ளது. அங்கு உயர்தரமான வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு குதிரைகளை அவர் வளர்த்து வருகிறார். கிரிக்கெட் போட்டிகள் இல்லாத நேரங்களில், தனது குதிரைகளுடன் நேரம் செலவிடுவதையும், குதிரையேற்றம் செய்வதையும் அவர் வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். சமூக வலைத்தளங்களில் அவர் குதிரைகளுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் அடிக்கடி வைரலாகும்.

கார் மற்றும் பைக் கலெக்ஷன்

வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை போலவே, ஜடேஜாவுக்கும் வேகத்தின் மீது அலாதிப் பிரியம் உண்டு. அவரிடம் பல சொகுசு கார்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, கருப்பு நிற Audi Q7, BMW X1 போன்ற கார்கள் அவரது கரேஜை அலங்கரிக்கின்றன. இது தவிர, உலகப்புகழ் பெற்ற Hayabusa சூப்பர் பைக்கையும் அவர் வைத்துள்ளார். ஜடேஜா எப்போதுமே தன்னை ஒரு Royal Navghan என்று அடையாளப்படுத்தி கொள்வதில் பெருமை கொள்கிறார். விழாக்காலங்களில் அவர் அணியும் ராஜபுத்திர உடை, கையில் வைத்திருக்கும் வாள் மற்றும் அவரது தனித்துவமான மீசை ஆகியவை அவரது கம்பீரத்தைக் காட்டுகின்றன.

மேலும் படிக்க: IND VS SA டெஸ்ட் போட்டியில் மோசமான சாதனை.. இந்தியாவில் இதுவரை இப்படி நடந்ததே இல்லை!

Ravindra Jadeja

