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ரொனால்டோவின் மிரட்டலடி... ஹாட்ரிக் ஜஸ்ட் மிஸ்; 5 கோல் அடித்து போர்ச்சுகல் வெற்றி!

Portugal vs Uzbekistan : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் சுற்றில் போர்ச்சுகல் அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தியுள்ளது. போர்ச்சுகல் நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ 2 கோல்களை அடித்து மிரட்டினார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 24, 2026, 12:50 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:50 AM IST
ரொனால்டோவின் மிரட்டலடி... ஹாட்ரிக் ஜஸ்ட் மிஸ்; 5 கோல் அடித்து போர்ச்சுகல் வெற்றி!
Image Credit: Image Credit : Cristiano Ronaldo | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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