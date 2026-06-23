/ரொனால்டோவின் மிரட்டலடி... ஹாட்ரிக் ஜஸ்ட் மிஸ்; 5 கோல் அடித்து போர்ச்சுகல் வெற்றி!

FIFA World Cup 2026, Portugal vs Uzbekistan : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் சுற்றில் போர்ச்சுகல் அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தியுள்ளது. போர்ச்சுகல் நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ 2 கோல்களை அடித்து மிரட்டினார்.
அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ஹவுஸ்டன் நகரின் ஹவுஸ்டன் மைதானத்தில் K பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள போர்ச்சுகல் - உஸ்பெகிஸ்தான் அணிகள் இந்திய நேரப்படி ஜூன் 23ஆம் தேதி இரவு 10.30 மணிக்கு மோதின.
இதில் வென்றதன் மூலம் போர்ச்சுகல் அணி ரவுண்ட் ஆப் 32 எனும் அடுத்தச் சுற்றுக்கான வாய்ப்பை ஏறத்தாழ உறுதிசெய்துள்ளது. இதே பிரிவில் அடுத்து இந்திய நேரப்படி ஜூன் 24ஆம் தேதி காலை 7.30 மணிக்கு நடைபெற உள்ள கொலம்பியா - டிஆர் காங்கோ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.