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ஏமாற்றிய ரொனால்டோ... திணறிய போர்ச்சுகல்... மேஜிக் செய்த டிஆர் காங்கோ

Portugal vs DR Congo : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், போர்ச்சுகல் - டிஆர் காங்கோ அணிகளுக்கு இடையிலான குரூப் சுற்று போட்டி 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ ஒரு கோல் கூட அடிக்காமல் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்தார், இதனால் உலகம் முழுவதும் உள்ள அவரது ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 18, 2026, 12:44 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:24 AM IST
ஏமாற்றிய ரொனால்டோ... திணறிய போர்ச்சுகல்... மேஜிக் செய்த டிஆர் காங்கோ
Image Credit: Image Credit : Cristiano Ronaldo | Image Source : X/RonaldoFansClub

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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