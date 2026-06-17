/ஏமாற்றிய ரொனால்டோ... திணறிய போர்ச்சுகல்... மேஜிக் செய்த டிஆர் காங்கோ

Portugal vs DR Congo, FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குரூப் K பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகள் போர்ச்சுகல் - டிஆர் காங்கோ அணிகள் இன்று ஹவுஸ்டன் மைதானத்தில் மோதின. இந்திய நேரப்படி இப்போட்டி ஜூன் 17ஆம் தேதி இரவு 10.30 மணிக்கு தொடங்கியது.
இப்போட்டிக்கு முன் பிபா தரவரிசை பட்டியலில், போர்ச்சுகல் 5வது இடத்திலும், டிஆர் காங்கோ 46வது இடத்திலும் இருந்தன. 41 வயதான ரொனால்டோ உள்ளிட்ட பல் நட்சத்திர வீரர்களை வைத்திருப்பதால் பலமான அணியாக தென்பட்டது. இந்த முறை கால்பந்து உலகக் கோப்பை ரொனால்டோவுக்குதான் என அவரது ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் விரும்புகின்றனர்.
போட்டி ஆரம்பித்த 6வது நிமிடத்தில் போர்ச்சுகல் வீரர் பெட்ரோ நெட்டோ அற்புதமான கார்னர் கிக்கை அடிக்க, ஜோவோ நெவ்ஸ் தலையாலேயே கோல் அடித்தார். இதனால், போர்ச்சுகல் 1 கோலில் முன்னிலை பெற்றது. முதல் பாதி முடியும் தருவாயில் காங்கோ அணியின் யோன் விஸ்ஸா கோடித்து மிரட்டினார். இதனால் முதல் பாதியிலேயே ஆட்டம் சமன்நிலையை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியில் எந்த அணியும் கோல் அடிக்கவில்லை. பல கோல் முயற்சிகள் தடுக்கப்பட்டன, முறியடிக்கப்பட்டன. இதனால் ஆட்டம் 1-1 என்ற கணக்கில் டிராவானது. தலையால் கோல் அடித்த ஜோவோ நெவ்ஸ் ஆட்ட நாயகன் (Superior Play of the age) விருதை வென்றார்.
ஷாட்ஸ் - போர்ச்சுகல் 9, காங்கோ 8;இலக்கின் மீதான ஷாட்ஸ் - போர்ச்சுகல் 3, காங்கோ 2. அங்கு போர்ச்சுகல் அணி 75% பந்தை தன்வசம் வைத்தது, மீதி 25% தான் காங்கோ அணியிடம் இருந்தது. பாஸ்களும் போர்ச்சுகல் 769 என்ற நிலையில், காங்கோ 222 பாஸ்களை அடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. போட்டி டிரானவதை தொடர்ந்து, போர்ச்சுகல் 2 இடம் சரிந்து 7வது இடத்திற்கும், டிஆர் காங்கோ 3 இடங்கள் முன்னேறி 64வது இடத்தில் உள்ளது.
41 வயதான ரொனால்டோ அசத்தலாக விளையாடி போர்ச்சுகலை வெற்றிபெறவைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இவை அனைத்து தவிடுபொடியானது. ரொனால்டோ 2 ஷாட்களை மட்டுமே அடித்தார். அவரது இருந்தாரா இல்லையா என்பதே தெரியாமல் போனது. இதனால் ரொனால்டோ ரசிகர்கள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
போர்ச்சுகல் அணிக்கு அடுத்து ஜூன் 23ஆம் தேதி உஸ்பெகிஸ்தான் அணியையும், ஜூன் 28ஆம் தேதி கொலம்பியா அணியையும் உள்ளன. அதேபோல், டிஆர் காங்கோ அணி ஜூன் 24ஆம் தேதி கொலம்பியா அணியையும், ஜூன் 28ஆம் தேதி உஸ்பெகிஸ்தான் அணியையும் எதிர்கொள்கிறது.