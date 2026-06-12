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ரொனால்டோவின் 1.5 மணிநேர வருமானத்தை... சம்பாதிக்க 250 ஆண்டுகள் ஆகுமாம் - ஷாக் தகவல்

Cristiano Ronaldo: பிரபல கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஒரு போட்டியில் ரூ.30 கோடி சம்பாதிக்கிறார். அப்படியிருக்க, ஒரு சராசரி இந்தியர் ரொனால்டோவின் ஒரு போட்டி சம்பளத்தை, சம்பாதிக்க எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:45 PM IST
ரொனால்டோவின் 1.5 மணிநேர வருமானத்தை... சம்பாதிக்க 250 ஆண்டுகள் ஆகுமாம் - ஷாக் தகவல்
Image Credit: Image Credit : Cristiano Ronaldo | Image Source : X/@Ronaldo Fan Page

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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