/ரொனால்டோவின் 1.5 மணிநேர வருமானத்தை... சம்பாதிக்க 250 ஆண்டுகள் ஆகுமாம் - ஷாக் தகவல்

Cristiano Ronaldo vs Average Indian Salary Comparison : 41 வயது சிங்கம், பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் களமிறங்கியிருக்கிறது. போர்ச்சுகல் அணிக்காக விளையாடும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவை எதிர்நோக்கி உலகமே காத்திருக்கிறது.
அமெரிக்கா, கனடா, மெக்ஸிகோ நாடுகளில் ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி, ஜூலை 20ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கும் பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில், கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ விளையாடும் போட்டிகளின் டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்றுத் தீர்ந்துள்ளது. அந்தளவிற்கு அவருக்கு வெறித்தனமான ரசிகப்படை இருக்கிறது.
இதனால்தான் அவருக்கு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கிறது, இதனாலேயே அவரின் வருமானமும் அதிகம் இருக்கிறது. அவர் 90 நிமிடங்களில் சுமார் 30 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறார். அதாவது ஒரு போட்டியை விளையாடினால், அவரிடம் இந்த அளவிற்கு பணம் குவிக்கிறது. இதை எப்படி கணக்கிடுகிறோம் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
எதற்கு ரொனால்டோவுக்கு இவ்வளவு பில்டப் என நீங்கள் யோசிப்பது எனக்கும் புரிகிறது. ஆனால், இது வெறும் பில்டப் மட்டுமில்லை, இந்தியாவில் வாழும் சராசரி மனிதனின் வருமானத்தையும், ரொனால்டோவின் வருமானத்தையும் ஒப்பிடுவதற்கு இத்தனை தகவல்களும்...
இந்தியாவை பொருத்தவரை வைட் காலர் வேலையில் ஒருவர் ஆண்டுக்கு ரூ.12 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கிறார் என வைத்துக்கொள்வோம். அப்படியென்றால், ரொனால்டோ ஒரு போட்டிக்கு பெறும் ரூ.30 கோடியை சம்பாதிக்க, ஒரு சராசரி இந்தியர் எத்தனை ஆண்டுகள் உழைக்க வேண்டும் தெரியுமா...?
30 கோடியை, 12 லட்சத்துடன் உடன் வகுத்தால் 250 வரும். அதாவது, இப்போது ஆண்டு வருமானமாக ரூ.12 லட்சம் பெறும் இந்தியர், ரூ.30 கோடியை சம்பாதிக்க சுமார் 250 ஆண்டுகள் ஆகும்.
அதேபோல், ரூ.10 ஆயிரம் கோடி ரொனால்டோ சொத்து மதிப்பை, ஆண்டு வருமானம் ரூ.12 லட்சம் உள்ள நபர் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்றால் 83,333 ஆண்டுகள் ஆகுமாம். கேட்கவே தலைசுத்துதா... இதுதான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.