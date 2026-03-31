CSK செய்த 2 பெரிய தவறுகள்.. அணியின் முக்கிய பிரச்சனை! பிளேஆஃப் கனவுக்கு ஆபத்து

Reason For Chennai Super Kings Defeat Against Rajasthan Royals: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் ஐபிஎல் போட்டியில் படுமோசமான தோல்வியை சந்தித்தது அந்த அணி ரசிகர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சிஎஸ்கேவின் தோல்விக்கு அவர்கள் செய்த  2 முக்கிய தவறுகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 31, 2026, 07:32 AM IST
  • 2026 ஐபிஎல் மார்ச் 28 தொடங்கி நடந்து வருகிறது
  • சிஎஸ்கே முதல் போட்டியிலேயே தோல்வி
  • செய்த 2 பெரிய தவறுகள்

Reason For Chennai Super Kings Defeat Against Rajasthan Royals: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் மூன்றாவது போட்டி நேற்று நடைபெற்ற நிலையில், அதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி மிகவும் மோசமாக விளையாடி படுதோல்வியை அடைந்தது. 

சிஎஸ்கே மானத்தை காப்பாற்றிய ஜேமி ஓவர்டன் 

டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் ரியான் பராக் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. பெரிய ஸ்கோரை தங்களது அணி குவிக்கும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், 19.4 ஓவர்களில் வெறும் 127 ரன்கள் மட்டுமே அடித்தது. நட்சத்திர வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன் 6, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 6, ஆயூஷ் மாத்ரே 0, சிவம் துபே 6 என அனைவரும் ஒற்றை இலக்கு ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். ஆல் ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் அடித்த 43 ரன்களே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 100 ரன்களை கடக்க உதவியது. 

சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னர் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 12.1 ஓவர்களில் 128 ரன்கள் எடுத்து 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது. முதல் போட்டியிலேயே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வென்று தனது வெற்றிப் பயணத்தை தொடங்கும் என எதிர்பார்த்திருந்த ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இந்த தோல்விக்கு இயற்கை காரணம் ஒன்றும், சிஎஸ்கே அணி செய்த இரண்டு முக்கிய தவறுகளும் உள்ளன. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

இயற்கை காரணம் என்ன? 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் போட்டி நேற்று (மார்ச் 30) கெளகாத்தியில் நடைபெற்றன. இப்போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக மைதானம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் லேசான மழை பெய்தது. பொதுவாக மழை பெய்தால், பந்தில் அதிக ஸ்விங் இருக்கும். காற்றில் பந்து நன்றாக வளைந்து செல்லும். இது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டர்கள் அடுத்தடுத்த ஆட்டமிழக்க முக்கிய காரணம் ஆகும். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றிக்கு டாஸ் மிக முக்கிய காரணமாகும். அவர்கள் டாஸில் வென்றதால் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்திருந்தனர். இதுவே சிஎஸ்கே அணி டாஸை வென்றிருந்தால், அவர்கள் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை பேட்டிங் செய்ய அனுமதித்திப்பர். 

சிஎஸ்கே அணி செய்த இரண்டு முக்கிய தவறுகள் 

முதல் தவறு: சிஎஸ்கே அணி உர்வில் படேல் என்ற அதிரடியான பேட்டரை தனது அணியில் கடந்த ஆண்டில் இருந்து வைத்திருக்கிறது. ஆனால் இப்போட்டியில் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்காமல், மேத்தீவ் ஷாட்டுக்கு வாய்ப்பளித்தனர். ஒருவேளை உர்வில் படேலை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வந்திருந்தால். அது மிடில் ஆர்டரில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்க கூடும்.   

இரண்டாவது தவறு: மைதானத்தில் மழை பெய்திருக்கிறது. பந்தும் அங்கும் இங்கும் அலைகிறது. இந்த நேரத்தில், சற்று பொருமையாக இருந்திருக்க வேண்டும். பவர் ப்ளே முடியும் வரை பொருமையாக விளையாடி விக்கெட்டை கையில் வைத்திருந்தால், நிச்சயம் பெரிய ஸ்கோரை குவித்திருக்க முடியும். பவர்ப்ளேவில் அவர்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டை இழந்ததே அவர்களின் தோல்விக்கு மற்றொரு முக்கிய காரணம் ஆகும். 

சிவம் துபே தோல்விக்கு ஒரு காரணம் 

மிடில் ஆர்டரில் களம் இறங்கிய சிவம் துபே கொஞ்சம் பொருமையாக ரன்களை குவித்திருக்க வேண்டும். அங்கு 50 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்களை இழந்திருக்கும் நிலையில் ஜடேஜா பந்தை வீணாக சிக்சர் அடிக்க முயன்றூ கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவர் ஜடேஜா வீசிய அந்த ஓவரில் ஒரு சிக்சர் அடித்துவிட்டார். அதன்பின் சிங்கிள் எடுத்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் பொறுப்புடன் செயல்படாமல், சிக்சருக்கு ஆசைபட்டு, விக்கெட்டை இழந்தார். அவர் சிறிது நேரம் களத்தில் நீட்டித்திருந்தால், ஆட்டத்தின்போக்கு மாறி இருக்கும். ஓரளவு நல்ல ஸ்கோரை எடுத்திருக்கலாம். 

பிளே ஆஃப் செல்வது கடினம்   

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பந்து வீச்சு இப்போட்டியில் எடுபடவில்லை. கலீல் அகமது போன்றோர் சிறப்பாக பந்து வீசி இருந்தாலும், அவர்களுக்கு போதுமான ஸ்கோர் இல்லை. இலக்கு சிறுதி என்பதால், அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. பந்து வீச்சாளர்கள் களத்தில் தாக்கத்தை எற்படுத்த வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் சொதபும் பட்சத்தில் பிளே ஆஃப் கனவுக்கே ஆபத்து ஏற்படும். முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இம்முறை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு செல்வது கடினம் தான் என கணித்துள்ளனர். 

சிஎஸ்கேவின் அடுத்த போட்டி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அடுத்த போட்டியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டு விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் ஏப்ரல் 03 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.இந்த போட்டியில் தங்களது தவறுகளை சரி செய்து கொண்டால் சிஎஸ்கே அணி வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. 

