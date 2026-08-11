/Explainer: சிஎஸ்கே-வில் நடக்கும் அதிரடி மாற்றங்கள்.. 2027ல் ஐபிஎல் கோப்பையை தட்டி தூக்குமா?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டில் தோனி தலைமையில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. அதன்பின்னர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு கேப்டன்சி மாற்றப்பட்ட நிலையில், கடந்த மூன்று சீசன்களாக கடுமையாக தடுமாறி வருகிறது. இதன் காரணமாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போது அணியை முழுமையாக கட்டமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், 2027 ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றுமா? அணிக்குள் நடக்கும் அதிரடி மாற்றங்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
சிஎஸ்கே அணி தனது முதல் படியாக தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த ஸ்டீபன் பிளேமிங்கை வெளியேற்றி உள்ளது. தற்போது அவருக்கு பதிலாக வேறு ஒருவரை தேடி வருகிறது. இதற்காக ராகுல் டிராவிட்டிடம் பேசி உள்ளனர். ஆனால் தோனி எனது முடிவில் தலையீட கூடாது என அவர் போட்ட கண்டிஷன் ஒத்துவராததால், அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு விடை கொடுத்துவிட்டனர். தற்போது, மற்ற பயிற்சியாளர்களை பரிசீலித்து வருகின்ற்னர். குறிப்பாக பிரண்டன் மெக்கல்லத்தை நியமிக்க திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அணியில் நிலவி வந்த பினிஷர் பிரச்சனைக்கு தீர்வாக, இளம் வீரர் கார்த்திக் சர்மாவை பினிஷர் ரோலுக்கு தயார்படுத்தும் பொறுப்பை தோனியே ஏற்றுக்கொண்டு, அவரை சேப்பாக்கத்தில் நடக்கும் பயிற்சி ஆட்டங்களில் பவர் ஹிட்டிங் பேட்டிங்கில் சிறந்து விளங்க செய்துள்ளார். கார்த்திக் சர்மாவின் இந்த முன்னேற்றத்தால் தோனியின் நம்பிக்கை அவருக்குக் கிடைத்துள்ள நிலையில், ஃபார்ம் அவுட்டில் இருக்கும் 33 வயதான ஷிவம் துபேவை டெல்லி கேபிடல்ஸ் அல்லது லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்கு டிரேடிங் முறையிலோ அல்லது ஏலத்திலோ அனுப்ப தோனி முடிவு செய்துள்ளார். மேலும், ரூ. 14.20 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட பிரசாந்த் வீரையும் ஏலத்திற்கு அனுப்ப சிஎஸ்கே நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் சுழற்பந்து வீச்சை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல், வெளி மைதானங்களிலும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தக்கூடிய வேகப்பந்து வீச்சு கூட்டணியை உருவாக்க நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, புதிய பந்தில் விக்கெட் வீழ்த்தக்கூடிய வைத்துள்ளது.
பிரசாந்த் வீர் (ரூ. 14.20 கோடி) மற்றும் ஷிவம் துபே ஆகியோரை வெளியேற்றுவதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணிக்கு ரூ. 20 கோடிக்கும் மேலான தொகை கிடைக்கும். இந்தத் தொகையை கொண்டு அணிக்கு தேவையான தரமான ஆல்ரவுண்டர் மற்றும் வெளிநாட்டு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரை கைப்பற்ற சிஎஸ்கே முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்கிடையில், ஹர்திக் பாண்டியாவையும் சிஎஸ்கே அணி டிரேட் செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஆனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் டிமெண்ட் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒத்துவரவில்லை. அதாவது அவர்கள் ஷிவம் துபே மற்றும் ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்கின்றனர். சிஎஸ்கே ஆயூஷ் மாத்ரேவை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை, மாறாக ஷிவம் துபே மற்றும் கலீல் அகமதுவை கொடுக்க முன்வந்தனர். இருப்பினும் மும்பை ஆயூஷ் மாத்ரே வேண்டும் என்பதில் மிகவும் பிடிவாதமாக இருக்கின்றனர். இதனால் இந்த பேச்சுவார்த்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ரவீந்திர ஜடேஜா அணியை விட்டு சென்ற பின்னர், அந்த இடத்தை நிறப்ப சரியான வீரர் யாரும் கிடைக்கவில்லை. அவரது இடத்தில் செயல்படவே பிரசாந்த் வீரை எடுத்தனர். ஆனால் அவர் செட்டாகவில்லை. இதனால் தற்போது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருக்கும் சாய் கிஷோர் அல்லது வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு குறி வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களில் சாய் கிஷோர் சிஎஸ்கே அணிக்கு வரவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
காரணம், குஜராத் அணியில் தனக்கு போதிய வாய்ப்பு கிடைக்காததால் சாய் கிஷோர் அதிருப்தியில் இருக்கிறார். குஜராத் அணியிடம் தன்னை விடுவிக்குமாறும் சிஎஸ்கே அணிக்கு டிரேட் செய்துவிடுமாறும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அதனால் சாய் கிஷோர் சிஎஸ்கே அணிக்கு வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
1. இளமையும் அனுபவமும் இணைந்த கட்டமைப்பு: பிரண்டன் மெக்கல்லம் போன்ற அதிரடி பயிற்சியாளர், தோனியின் நேரடி வழிகாட்டுதலில் உருவாகும் கார்த்திக் சர்மா போன்ற பினிஷர் மற்றும் சாய் கிஷோர் போன்ற உள்ளூர் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் இணைவது அணிக்கு மிகப்பெரிய பலம் சேர்க்கும்.
2. நிதி பலம் (Purse Value): பிரசாந்த் வீர், ஷிவம் துபே போன்ற வீரர்களை விடுவிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் பெரும் தொகையை கொண்டு ஏலத்தில் சிறந்த வெளிநாட்டு விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் ஆல்ரவுண்டர்களை வாங்க முடியும்.
3. ருதுராஜின் தலைமை முயற்சி: கடந்த மூன்று சீசன்களின் பின்னடைவுகளில் இருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை ஒரு திறமையான தலைவராக மாற்ற உதவும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் என்பது வெறும் வீரர்களை மட்டும் நம்பியிருக்கும் அணி அல்ல. அது ஒரு வலுவான சிஸ்டம். தற்போதைய இந்த அதிரடி சீரமைப்புகள் அனைத்தும் 2027 ல் மீண்டும் கோப்பையை கைப்பற்றுவதற்கான சரியான அடித்தளமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டமிடல்கள் அனைத்தும் கச்சிதமாக அமையும் பட்சத்தில், 2027 ஐபிஎல் தொடரில் 'மஞ்சள் படை' தனது 6 வது கோப்பையை கைப்பற்றி கம்பீரமாக கம்பேக் கொடுப்பது உறுதி!