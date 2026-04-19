இப்படியே போன பிளே ஆஃப் கஷ்டம்தான்.. சிஎஸ்கே அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எதிர்பார்த்த படி விளையாடாமல் கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. தொடரின் தொடக்கத்தில் முதல் மூன்று தோல்விகளை சந்தித்த சிஎஸ்கே, அதன்பிறகு இரண்டு வெற்றிகளால் நம்பிக்கை அளித்தது. ஆனால் அந்த ஃபார்மை தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியாமல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்து மீண்டும் மோசமான பாதைக்கு திரும்பி உள்ளது. ஒரு காலத்தில் Consistent Team என்று பெயர் பெற்ற CSK, தற்போது அதலபாதாளத்தில் தொங்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த சரிவுகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் 3 முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. பார்க்கலாம்.
SRH அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்துள்ளது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஹைதராபாத் அணி 195 ரன்களையே அடித்தது. அந்த அணி விளையாடிய விளையாட்டிற்கு நிச்சயம் 220 ரன்கள் வரை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் மிடில் ஓவர்களில் சிஎஸ்கே அணி சிறப்பாக பந்து வீசி கட்டுப்படுத்தியதால் அந்த அணி 200 ரன்களையே எட்ட தவறியது. இதனால் சென்னை அணி எளிதில் வெற்றி பெறும் என நினைத்த நிலையில், 184 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து படுதோல்வியை அடைந்தது. சிஎஸ்கே அணி கம்பேக் கொடுத்துவிட்டது என நம்பிய ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு தோல்வியை பரிசாக கொடுத்துள்ளது.
சிஎஸ்கே அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்
1) பவர் ப்ளே பந்துவீச்சில் சொதப்பல்
சென்னை அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் SRH அணியை பவர்ப்ளேவிலேயே கட்டுப்படுத்த தவறியதுதான். ஹைதராபாத் அணி பவர்ப்ளேவில் முழு அதிக்கம் செலுத்தியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த அவர்கள் பவர் ப்ளே அதாவது 6 ஓவர்கள் முடிவிலேயே 75 ரன்களை குவித்தது. இதுவே சிஎஸ்கே அணிக்கு முதல் பின்னடைவாக அமைந்தது. அந்த அணியை 50 அல்லது 60 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தி இருந்தால் 190 ரன்களைக்கு கீழ் தடுத்திருக்க முடியும். சிறிய டார்க்கெட் வைக்கப்படும் நிலையில், அதனை நிதானமாக அடித்து வெற்றி பெற்றிருக்கலாம்.
2) பேட்டிங்கில் சொதப்பல்
சிஎஸ்கே அணி 195 ரன்கள் என்ற இலக்கை சேஸ் செய்யும் போது, பேட்டர்கள் களத்தில் முழுமையாக நின்று ஆதிக்க செய்ய தவறிவிட்டனர். மாறாக கடுமையாக சொதப்பி மற்றொரு தோல்விக்கு வழிவகுத்துள்ளனர். தொடக்க வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுக்க தவறினர். ஒன் டவுனில் இறங்கிய ஆயூஷ் மாத்ரேவும் அதிரடியாக விளையாட நினைத்து 30 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். பின்னர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை தவறவிட்டது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. இதனால் தேவையான ரன் ரேட்டும் உயர்ந்து அழுத்தம் அதிகரித்தது.
மறுபக்கம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் ஹென்ரிச் கிளெசன் ஆகியோர் அரைசதம் அடித்து அணியை நிலைநிறுத்திய நிலையில், சிஎஸ்கே அணியில் ஒருவர் கூட இறுதி வரை நின்று ஆட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவில்லை. இந்த நிலைத்தன்மை இல்லாமையே தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
3) ருதுராஜ் செய்த தவறு
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தொடர்ந்து பேட்டிங்கில் சொதப்பி வருகிறார். அவர் இருக்கையில், மறுபக்கம் இருக்கும் பேட்டர்களுக்கு அழுத்தம் கூடுகிறது. காரணம் ருதுராஜ் அதிரடியாக விளையாட தவறுவதால், ஆயூஷ் மாத்ரே, சஞ்சு சாம்சன் போன்ற வீரர்கள் அதிரடியாக விளையாட நினைத்து தங்களது விக்கெட்டை இழந்துவிடுகிறார்கள். இது முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது.
இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வெறும் 82 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோல் ஆயூஷ் மாத்ரேவிற்கு காயம் ஏற்பட்டபோது, கேப்டன் ருதுராஜ் அவரை பெவிலியன் அனுப்பி இருக்க வேண்டும். மாத்ரேவுக்கு சற்று ஓய்வு கிடைத்திருந்தால், அவர் இறுதி கட்டத்தில் ரன்களை குவித்து அணியை வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு சென்றிருப்பார்.
சேஸிங்கில் 8 வருட சிக்கல்
சிஎஸ்கே அணி 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் 175 ரன்களுக்கு மேலான டார்க்கெட்டை சேஸ் செய்ததே இல்லை. கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகளாக இந்த சொதப்பல் தொடர்ந்து வருவது சென்னை அணிக்கு கூடுதல் பின்னடைவாக உள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன் ரன்கள் குவித்த போட்டியில் வெற்றி
தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் டெல்லிக்கு எதிரான போட்டியில் 115 கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக 48 ரன்களையும் குவித்தார். இந்த இரண்டு போட்டிகளிலுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றி அடைந்துள்ளது. மற்ற 4 போட்டிகளிலும் சாம்சன் ரன்கள் அடிக்க தவறினார். அதில் எல்லாம் சிஎஸ்கே அணி தோல்வியையே தழுவி இருக்கிறது.
டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் டக் அவுட்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிரடி வீரர் டெவால் ப்ரீவிஸ் டக் ஆவுட் ஆனது மற்றொரு பெரிய அடியாக விழுந்தது. அவர் தான் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். ஒருவேளை அவர் களத்தில் நின்றிருந்தால், ஆட்டம் சிஎஸ்கே அணி பக்கம் மாறி இருக்கும்.
இப்படியே போனால் பிளே ஆஃப் கஷ்டம்
சிஎஸ்கே அணி இத்தொடரில் கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. அந்த அணி 6 பொட்டிகளில் வெறும் 2 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளது. இன்னும் 7 லீக் ஆட்டங்கள் உள்ளன. அதில் 6 போட்டிகளில் வென்றால்தான், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலை உருவாகி உள்ளது.
அடுத்த போட்டி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இப்போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் எம். எஸ், தோனி பங்கேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் அணியில் இணையும் பட்சத்தில் கூடுதல் பலாமாக இருக்கும். கேப்டன் எடுக்கும் முடிவுகளில் கூடுதல் தெளிவு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
