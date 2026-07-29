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ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்காக போட்டிபோடும் 5 அணிகள்.. யார் எந்த வீரரை தர முன்வந்தார்கள்? CSK முடிவு என்ன?

சிஎஸ்கே அணியின் இளம் வீரர் ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்காக இதுவரை 5 ஐபிஎல் அணிகள் டீல் பேசியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த அணிகள் எவை? அவர்கள் ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்றாக யாரை தர முன் வந்தனர் உள்ளிட்ட விவரத்தை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 29, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:34 PM IST
ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்காக போட்டிபோடும் 5 அணிகள்.. யார் எந்த வீரரை தர முன்வந்தார்கள்? CSK முடிவு என்ன?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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