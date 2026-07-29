/ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்காக போட்டிபோடும் 5 அணிகள்.. யார் எந்த வீரரை தர முன்வந்தார்கள்? CSK முடிவு என்ன?

2027 ஐபிஎல் தொடங்குவதற்கு இன்னும் 7 முதல் 8 மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில், தற்போதில் இருந்தே அணிகள் வீரர்கள் பரிமாற்றம் குறித்து பேசி வருகின்றனர். ஒவ்வொரு அணியும் தங்களின் அணியை பலமாக மாற்ற தினமும் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக கடந்த மூன்று சீசன்களாக கடுமையாக சொதப்பிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்கள் அணியை பலப்படுத்த பல அணிகளுடன் டீல் பேசி வருகின்றனர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா அந்த அணியில் இருந்து வெளியேறுகிறார் என்ற செய்தி கிடைத்த பிறகு அவருக்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் பேசியது. அதேபோல் வாஷிங்டன் சுந்தர், சாய் கிஷோர் உள்ளிட்டோரையும் வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. அதேநேரத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் இருந்து ஆயூஷ் மாத்ரேவை வாங்க மாற்ற அணிகள் தீவிரமாக முயற்சித்து வருகின்றன.
ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்கும் 5 அணிகள்
ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு தற்போது 19 வயதுதான் ஆகிறது. அதன் காரணமாக அவரால் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக ஒரு அணிக்கு ஓபனராக விளையாட முடியும். அதேசமயம் அவரின் அதிரடியான ஆட்டமும் ரசிகர்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது. இதனால் அவர் ஒரு நட்சத்திர வீரராக வளம் வரலாம் என்பதால் மற்ற அணிகள் அவரை வாங்க நினைக்கிறது. இதுவரை 5 அணிகள் ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்காக சிஎஸ்கே அணியிடம் பேசி இருக்கிறதாம்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI): ஹர்திக் பாண்டியா தொடர்பான டிரேட் பேச்சுவார்த்தையின்போது, மும்பை அணி மாற்று வீரராக ஆயூஷ் மாத்ரேவை சிஎஸ்கே அணியிடம் கேட்டுள்ளது. இந்த டீலுக்கு சிஎஸ்கே ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG): சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் தேவைப்படுகிறது. இதனை அறிந்த லக்னோ அணி சென்னை அணியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அப்போது ஷாபஸ் அகமதுவை தருகிறோம், ஆயூஷ் மாத்ரேவை தாருங்கள் என கேட்டிருக்கிறார்கள். இதற்கும் சென்னை அணி ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி தொடர்புக்கொண்டு பேசி உள்ளது. அப்போது ஆயூஷ் மாத்ரே தாருங்கள், பதிலுக்கு நடராஜன் அல்லது அசுதோஷ் சர்மாவை விட்டுக்கொடுக்க தயார் என கூறி இருக்கிறது. இந்த டீலையும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் நிராகரித்துவிட்டது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT): குஜராத் அணி சென்னை அணியிடம் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்டுள்ளனர். அப்போது வாஷிங்டன் சுந்தரை பணம் கொடுத்து வாங்கவே தயாராக இருக்கிறோம் என கூறி டீலை நிராகரித்துவிட்டது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH): அதேபோல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்டு பதிலுக்கு சலீல் அரோராவை தருகிறோம் என கூறி இருக்கிறது. அதற்கு திட்டவட்டமாக சிஎஸ்கே அணி டீலை மறுத்துவிட்டது.
சிஎஸ்கே வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரேவை டிரேட் முறையில் தூக்க பல அணிகள் போட்டி போடுவதற்கு முக்கிய காரணமே உர்வில் படேல்தான். ஆயுஷ் மாத்ரே காயமடைந்தபோது, அவருக்குப் பதிலாக டாப் ஆர்டரில் களமிறங்க உர்வில் படேலுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. கிடைத்த வாய்ப்பை கச்சிதமாக பயன்படுத்திய உர்வில் படேல், எதிரணிகளின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்து ரன் மழை பொழிந்தார். இதனால் சிஎஸ்கேவின் டாப் ஆர்டர் இடத்திற்கு ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் உர்வில் படேல் இடையே கடும் போட்டி உருவாகியுள்ளது.
அதிரடியாக ஆடக்கூடிய உர்வில் படேலுக்கு பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைத்தால், ஆயுஷ் மாத்ரே பெஞ்சில் தான் அமர வேண்டி வரும். இதை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி மாத்ரேவை தங்கள் அணிக்கு இழுக்க பிற அணிகள் முயன்று வருகின்றன. ஆனால், "யாரையும் விட்டுத்தர முடியாது!" என்பதில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் உறுதியாக உள்ளது. மாத்ரே, உர்வில் படேல் இருவரையுமே டிரேடிங்கில் தர முடியாது என மறுத்துவிட்ட சிஎஸ்கே, டெவால்ட் பிரேவிஸை கூட வேறு வழியே இல்லாத சூழலில் மட்டுமே டிரேட் செய்ய பரிசீலிக்கும் எனத் தெரிகிறது.