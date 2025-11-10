English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வெளியிடப்போகும் முக்கிய செய்தி

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வெளியிடப்போகும் முக்கிய செய்தி

MS Dhoni : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வெளியிடப்போகும் முக்கிய அறிவிப்பு குறித்த அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 10, 2025, 11:19 AM IST
  • ஐபிஎல் 2026 முக்கிய வாரம்
  • நவம்பர் 15ல் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீது எதிர்பார்ப்பு

Trending Photos

சனியின் அருளால்...! நவம்பர் 29க்கு பிறகு இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!
camera icon6
Sani Peyarchi
சனியின் அருளால்...! நவம்பர் 29க்கு பிறகு இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!
2 நாட்களில் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Guru Peyarchi
2 நாட்களில் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
செவ்வாய் ராசியில் சூரியன்: 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், மகிழ்ச்சி பெருகும்
camera icon7
Sun transit in Scorpio
செவ்வாய் ராசியில் சூரியன்: 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், மகிழ்ச்சி பெருகும்
30 வயதை கடந்து..தாமதமாக திருமணம் செய்துகொண்ட 7 தமிழ் நடிகைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Tamil Actress
30 வயதை கடந்து..தாமதமாக திருமணம் செய்துகொண்ட 7 தமிழ் நடிகைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வெளியிடப்போகும் முக்கிய செய்தி

MS Dhoni : ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு பிளேயர்களை தக்கவைப்பது குறித்த விவரங்களை அனைத்து ஐபிஎல் அணிகளும் நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும், பிளேயர் வர்த்தகம் குறித்த அறிவிப்பும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு அப்டேட்டுகளையும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் பெரும் எதிர்பார்ப்போடு எதிர்பார்த்துள்ளனர். அதில், குறிப்பாக, சஞ்சு சாம்சனை சென்னை அணி பிளேயர் டிரேடிங் மூலம் வாங்குகிறதா, ஆல் காஷ் டிரேடிங் மூலம் வாங்குகிறதா? என்பதே மிகப்பெரிய ஹைலைட்

Add Zee News as a Preferred Source

இன்னொன்று, ஐபிஎல் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியிலும், ஆச்சரியத்திலும் ஆழ்த்தும் வகையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணி நிர்வாகம் ஒரு பரபரப்பான செய்தியை உறுதி செய்துள்ளது. எம்.எஸ். தோனி (MS Dhoni) அடுத்த (2026) சீசனிலும் நிச்சயம் CSK-வுக்காக விளையாடுவார் என தலைமைச் செயல் அதிகாரி (CEO) காசி விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பேசும்போது CSK தலைமைச் செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன், "அடுத்த சீசனுக்குத் தான் தயாராக இருப்பேன் என்று எம்.எஸ். தோனி எங்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்," என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 

44 வயதாகும் தோனி, கடந்த சீசனில் அணியை வழிநடத்தினார். அந்த சீசனில் அணி புள்ளிகள் பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்தது. ஒருவேளை, அவர் தன் கிரிக்கெட் பயணத்தை வெற்றிகரமான ஒரு சீசனுடன் நிறைவு செய்ய விரும்பலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. அவர் CSK-வுக்காக விளையாடினால், அது அவருக்கு 17-வது சீசனாகவும், ஐபிஎல்-லில் ஒட்டுமொத்தமாக 19-வது சீசனாகவும் இருக்கும். வரும் சீசனோடு அவர் விடைபெற இருப்பதால், தோனிக்கு மாற்றாக சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வரவும் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது. 

ஏனென்றால், தோனி விளையாடினாலும், CSK அணி நிர்வாகம் அவரது நீண்ட கால ஓய்வுக்குப் பிறகு அணியை வழிநடத்த ஒரு சரியான இந்திய விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனை இப்போதே தயார் செய்ய விரும்புகிறது. இந்தத் தலைவருக்கு ஏற்றவராக சாம்சன் கருதப்படுகிறார். RR அணியில் உள்ள மனக்கசப்புகள் காரணமாக, சாம்சன் வர்த்தகம் மூலம் வேறு அணிக்குச் செல்ல விரும்புவதாகத் தகவல் வெளியாகியிருந்தது. இந்தச் சூழலை CSK பயன்படுத்திக் கொள்ளத் திட்டமிடுகிறது.

சமீபத்திய தகவல்களின்படி, சஞ்சு சாம்சனை வர்த்தகம் செய்வது தொடர்பாக CSK-வும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) அணியும் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்கியுள்ளன. இந்த வர்த்தகத்தில், சாம்சனுக்கு ஈடாக, CSK அணியின் ஒரு முக்கிய வீரர் பரிமாற்றம் செய்யப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த வீரரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கோரியுள்ளதாகவும், அந்த வீரர் RR-க்கு மாறுவதற்குச் சம்மதமா என்பதை அறிவதற்காக அவரிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது என்றும் நம்பகமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சஞ்சு சாம்சனின் சம்பள மதிப்புக்கு இணையாக, ரவீந்திர ஜடேஜா (Ravindra Jadeja) அல்லது ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (Ruturaj Gaikwad) போன்ற வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் சேர்க்கப்படலாம் என்ற ஊகங்கள் எழுந்தாலும், இதில் எந்த வீரர் இடம்பெறுவார் என்பது குறித்த தெளிவான தகவல் நவம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் தெரியவரும். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் மனோஜ் படாலே, சாம்சனை வர்த்தகம் செய்வதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் ஆராய்ந்து வருகிறார். சாம்சனை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG), கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR), டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) போன்ற பல அணி நிர்வாகங்களுடனும் RR பேச்சுவார்த்தைகளைத் திறந்து வைத்துள்ளது.

ஏலத்திற்கு முன்பான தக்கவைப்புக் காலக்கெடுவான நவம்பர் 15-க்கு முன்னதாக இறுதி முடிவை எடுக்க, CSK அணி நிர்வாகம் நவம்பர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் தோனி, கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் பயிற்சியாளர் ஸ்டீஃபன் ஃபிளெமிங் ஆகியோருடன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்த உள்ளது. எனவே, இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மிகப்பெரிய அறிவிப்பை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெளியிடப்போகிறது.

 

மேலும் படிக்க | M.S.Dhoni Retirement : சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தோனி ஓய்வா?

மேலும் படிக்க | தோனி ஐபிஎல்-லில் இருந்து ஓய்வு பெறாதது ஏன்? 2 முக்கிய காரணங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CSKMS DhoniIPL 2026 updatesRavindra JadejaSanju Samson

Trending News