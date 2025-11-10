சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வெளியிடப்போகும் முக்கிய செய்தி

MS Dhoni : ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு பிளேயர்களை தக்கவைப்பது குறித்த விவரங்களை அனைத்து ஐபிஎல் அணிகளும் நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும், பிளேயர் வர்த்தகம் குறித்த அறிவிப்பும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு அப்டேட்டுகளையும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் பெரும் எதிர்பார்ப்போடு எதிர்பார்த்துள்ளனர். அதில், குறிப்பாக, சஞ்சு சாம்சனை சென்னை அணி பிளேயர் டிரேடிங் மூலம் வாங்குகிறதா, ஆல் காஷ் டிரேடிங் மூலம் வாங்குகிறதா? என்பதே மிகப்பெரிய ஹைலைட்
இன்னொன்று, ஐபிஎல் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியிலும், ஆச்சரியத்திலும் ஆழ்த்தும் வகையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணி நிர்வாகம் ஒரு பரபரப்பான செய்தியை உறுதி செய்துள்ளது. எம்.எஸ். தோனி (MS Dhoni) அடுத்த (2026) சீசனிலும் நிச்சயம் CSK-வுக்காக விளையாடுவார் என தலைமைச் செயல் அதிகாரி (CEO) காசி விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பேசும்போது CSK தலைமைச் செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன், "அடுத்த சீசனுக்குத் தான் தயாராக இருப்பேன் என்று எம்.எஸ். தோனி எங்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்," என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
44 வயதாகும் தோனி, கடந்த சீசனில் அணியை வழிநடத்தினார். அந்த சீசனில் அணி புள்ளிகள் பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்தது. ஒருவேளை, அவர் தன் கிரிக்கெட் பயணத்தை வெற்றிகரமான ஒரு சீசனுடன் நிறைவு செய்ய விரும்பலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. அவர் CSK-வுக்காக விளையாடினால், அது அவருக்கு 17-வது சீசனாகவும், ஐபிஎல்-லில் ஒட்டுமொத்தமாக 19-வது சீசனாகவும் இருக்கும். வரும் சீசனோடு அவர் விடைபெற இருப்பதால், தோனிக்கு மாற்றாக சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வரவும் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது.
ஏனென்றால், தோனி விளையாடினாலும், CSK அணி நிர்வாகம் அவரது நீண்ட கால ஓய்வுக்குப் பிறகு அணியை வழிநடத்த ஒரு சரியான இந்திய விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனை இப்போதே தயார் செய்ய விரும்புகிறது. இந்தத் தலைவருக்கு ஏற்றவராக சாம்சன் கருதப்படுகிறார். RR அணியில் உள்ள மனக்கசப்புகள் காரணமாக, சாம்சன் வர்த்தகம் மூலம் வேறு அணிக்குச் செல்ல விரும்புவதாகத் தகவல் வெளியாகியிருந்தது. இந்தச் சூழலை CSK பயன்படுத்திக் கொள்ளத் திட்டமிடுகிறது.
சமீபத்திய தகவல்களின்படி, சஞ்சு சாம்சனை வர்த்தகம் செய்வது தொடர்பாக CSK-வும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) அணியும் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்கியுள்ளன. இந்த வர்த்தகத்தில், சாம்சனுக்கு ஈடாக, CSK அணியின் ஒரு முக்கிய வீரர் பரிமாற்றம் செய்யப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த வீரரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கோரியுள்ளதாகவும், அந்த வீரர் RR-க்கு மாறுவதற்குச் சம்மதமா என்பதை அறிவதற்காக அவரிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது என்றும் நம்பகமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சஞ்சு சாம்சனின் சம்பள மதிப்புக்கு இணையாக, ரவீந்திர ஜடேஜா (Ravindra Jadeja) அல்லது ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (Ruturaj Gaikwad) போன்ற வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் சேர்க்கப்படலாம் என்ற ஊகங்கள் எழுந்தாலும், இதில் எந்த வீரர் இடம்பெறுவார் என்பது குறித்த தெளிவான தகவல் நவம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் தெரியவரும். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் மனோஜ் படாலே, சாம்சனை வர்த்தகம் செய்வதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் ஆராய்ந்து வருகிறார். சாம்சனை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG), கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR), டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) போன்ற பல அணி நிர்வாகங்களுடனும் RR பேச்சுவார்த்தைகளைத் திறந்து வைத்துள்ளது.
ஏலத்திற்கு முன்பான தக்கவைப்புக் காலக்கெடுவான நவம்பர் 15-க்கு முன்னதாக இறுதி முடிவை எடுக்க, CSK அணி நிர்வாகம் நவம்பர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் தோனி, கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் பயிற்சியாளர் ஸ்டீஃபன் ஃபிளெமிங் ஆகியோருடன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்த உள்ளது. எனவே, இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மிகப்பெரிய அறிவிப்பை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெளியிடப்போகிறது.
