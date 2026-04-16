CSK அணிக்கு பெரிய அடி.. ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய கலீல் அகமது! அவருக்கு பதில் யார்?

Khaleel Ahmed Ruled Out Of IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான கலீல் அகமது 2026 ஐபிஎல் தொடரை விட்டு முழுமையாக விலகி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 16, 2026, 01:42 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகல்
  • அவருக்கு கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது தொடை பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது
  • அவருக்கு மாற்று வீரராக வர இரண்டு வீரர்களுக்கு வாய்ப்புள்ளது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும்

CSK IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதல் மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியடைந்திருந்த நிலையில், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்தது. இந்த நிலையில், அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது. 

கலீல் அகமது 2026 ஐபிஎல்லில் இருந்து விலகல் 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் தொடரில் சிஎஸ்கே அணி மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதல் மூன்று போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்தாலும், அடுத்தடுத்து இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று கம்பேக் கொடுத்தது. இதனால் அந்த அணி ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் இருந்து வருகின்றனர். புள்ளிப்பட்டியலில் 10 வது இடத்தில் இருந்த அணி தற்போது 8வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறது. வரும் போட்டிகளில் வென்று டாப் 5க்குள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த நிலையில், பேரிடியாக ஒரு செய்தி வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருக்கும் கலீல் அகமது 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகி உள்ளார். 

தொடைப் பகுதியில் காயம் - Quadriceps Injury

கடந்த ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி நடைபெற்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது, கலீல் அகமது 17 வது ஓவரை வீச வந்தார். 5 பந்துகளை வீசிய அவருக்கு 6வது பந்தை வீச முடியவில்லை. அவருக்கு திடீரென தொடை பகுதியில் வலி ஏற்பட்டதன் காரணமாக அவர் களத்தை விட்டு வெளியேறினார். மீதமுள்ள அந்த ஒரு பந்தை குர்ஜப்நீத் சிங் வீசினார். இந்த சூழலில், போட்டி முடிந்த பின்னர் கலீல் அகமதுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் அவருக்கு தசைநார் கிழிவு (Quadriceps Injury) இருந்தது தெரியவந்தது. 

மூன்று மாதங்கள் ஓய்வு 

இந்த நிலையில்தான், இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். இந்த காயத்தில் இருந்து குணமடைய குறைந்தது 10 முதல் 12 வாரங்கள் அதாவது 3 மாதங்கள் வரை ஆகலாம் என்பதால் மருத்துவர்கள் ஓய்வெடுக்க பரிந்துரைத்துள்ளனர். 

முக்கிய பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது - சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவு 

கலீல் அகமது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளராக கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் இருந்தே இருந்து வருகிறது. அந்த சீசனில் 14 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 15 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருந்தார். அதன்பின் அவரை 4.8 கோடிக்கு தக்கவைத்துக்கொண்டது சிஎஸ்கே அணி.  நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் அவர் 5 போட்டிகளில் 2 விக்கெட்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இருப்பினும் அவரது பந்து வீச்சு சிஎஸ்கே அணிக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்ராக இருந்து வந்தது. அவரது பவர் ப்ளே பந்து வீச்சு முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், அவர் தொடரை விட்டு வெளியேறி இருப்பது சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. 

கம்பேக் கொடுத்த சிஎஸ்கே 

சிஎஸ்கே அணியும் இப்போதுதான் ஒரு சீரான நிலைக்கு திரும்பி வருகிறது. இதனை அந்த அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டே கூறி இருந்தார். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான வெற்றிக்கு பின்னர் பேசிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அணி இப்போது தான் முழ்மையான ஒரு வடிவத்திற்கு திரும்பி வருகிறது. ஒவ்வொரு வீரரும் தங்களின் பொறுப்பை உணர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல அறிகுறி என கூறி இருந்தார். 

கலீல் அகமதுக்கு பதில் யார்? 

கலீல் அகமதுக்கு பதிலாக மீதமுள்ள போட்டிகளில் விளையாடும் வீரர் யார் என்பதை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இது தொடர்பாக விரைவில் அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கலீல் அகமதுக்கு பதிலாக விளையாட அணியில் சில வீரர்கள் உள்ளனர். 

முகேஷ் செளதிரி: இடது கை வேகபந்து வீச்சாளர் முகேஷ் செளதிரி உள்ளார். இவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 2022 ஆம் ஆண்டில் 13 போட்டிகளில் விளையாடி 16 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி உள்ளார். அதன்பின் அடுத்தடுத்த தொடர்களில் அவருக்கு விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. 

ராமகிருஷ்ணா கோஷ்: இவர் மகராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர். வலது கை மிடியம் ஃபாஸ்ட் பவுலரான இவர் ஒரு ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். இவர் இதுவரை எந்த ஐபிஎல் போட்டிகளிலும் விளையாடவில்லை. 2025 ஆம் ஆண்டில் இருந்து சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து வருகிறார். முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 6 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அவர் 11 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஆயுஷ் மத்ரே, கார்த்திக் ஷர்மா, சர்ஃபராஸ் கான், உர்வில் பட்டேல், அன்ஷுயில் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ வில்லியம் ஷார்ட், அமன் கான், சாக் ஃபௌல்க்ஸ், ஷிவம் துபே, நூர் அகமது, முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், குர்ஜப்னீத் சிங், அகேல் ஹொசைன், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர்.

