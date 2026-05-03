மும்பை அணியுடன் வெற்றிக்கு பிறகு.. ருதுராஜ் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

இந்த 2026 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் சீசனில், தொடர் தோல்விகளால் துவண்டு போயிருந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, தனது சொந்த மண்ணான சேப்பாக்கத்தில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்த சீசனின் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது. அதை தொடர்ந்து, கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்தியது. பிறகு முன்னாள் சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியையும் 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றி கொண்டு, மீண்டும் புள்ளி பட்டியலில் முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த தொடர் வெற்றிகளுக்கு பிறகு, சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அணியின் செயல்பாடு, ரசிகர்களின் ஆதரவு மற்றும் அடுத்தக்கட்ட திட்டங்கள் குறித்து பேசியுள்ளார்.
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 3, 2026
100 சதவீதம் உழைப்பை கொடுப்போம் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட்!
வெற்றிக்கு பிறகு ருதுராஜ் பேசுகையில், "ஒரு பெரிய அணிக்கு எதிராக வெற்றி பெறுவது எப்போதுமே நல்ல உணர்வை தருகிறது. தொடக்கத்தில் பவர் பிளே ஓவர்களில் சற்றே ரன்கள் சென்றாலும், அதன் பிறகு நாங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டோம். அன்ஷுல் காம்போஜ் ஆடுகளத்தின் தன்மையை புரிந்துகொண்டு எளிமையான திட்டங்களுடன் சிறப்பாக பந்து வீசினார். அதேபோல நூர் அகமதுவும் தனது முந்தைய தவறுகளை திருத்திக் கொண்டு முக்கியமான நேரங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இது அணிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய நேர்மறையான விஷயம்.
அணிக்கு தேவையான சரியான பேலன்ஸை கொண்டு வர நாங்கள் விரும்பினோம். அதனால் தான் 8 மற்றும் 9-வது இடங்களில் களமிறங்கி அதிரடியாக விளையாடக்கூடிய, அதே சமயம் பந்துவீசக்கூடிய பிரசாந்த் வீர் மற்றும் ராமகிருஷ்ணா கோஷ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பளித்தோம். அவர்கள் இருவரும் வலைப்பயிற்சியில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டனர். டி20 கிரிக்கெட்டில் இதுபோன்று சில நல்ல திட்டங்கள் கைகூடும் போது அது பெரிய வெற்றியை தரும். எங்கள் தவறுகளை திருத்திக்கொண்டு, எங்களை நம்பி வரும் ரசிகர்களுக்காகவும் இந்த அணிக்காகவும் எங்கள் 100 சதவீத உழைப்பை தொடர்ந்து கொடுப்போம்" என்று ருதுராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சிறப்பான சிஎஸ்கே பந்துவீச்சு
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்ட்யா, முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். பவர் பிளே மற்றும் மிடில் ஓவர்களில் சென்னை அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்தியதோடு, சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். சிறப்பாக பந்துவீசிய அன்ஷுல் காம்போஜ் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 159 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
ருதுராஜ், கார்த்திக் சர்மாவின் சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்
160 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு தொடக்கமே சற்று அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. பவர்பிளே முடிவில் சிஎஸ்கே 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 62 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. எனினும், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் இளம் வீரரான கார்த்திக் சர்மா இருவரும் இணைந்து சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தனர். இருவரும் மும்பை அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். சிஎஸ்கே அணி 18.1 ஓவர்களிலேயே 160 ரன்களை எடுத்து 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
