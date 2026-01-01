சதம் அடித்து மிரட்டிய CSK கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்.. IND vs NZ தொடரில் இடம் கன்ஃபார்ம்?

Ruturaj Gaikwad Century In Vijay Hazare Trophy: இந்தியாவின் பிரபல உள்ளூர் தொடரான விஜய் ஹசாரே டிராபி கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் தமிழகம், புதுச்சேரி, மும்பை, டெல்லி உள்ளிட்ட 38 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன. இதில் மகாராஷ்டிரா அணிக்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் விளையாடுகிறார். அவரே அந்த அணியை தலைமை தாங்கி வழியும் நடத்துகிறார். இந்த நிலையில், நேற்று (டிசம்பர் 31, 2025) நடைபெற்ற போட்டியில் சதம் அடித்து அசத்தி இருக்கிறார் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்.
Ruturaj Gaikwad Vijay Hazare Trophy Performance: கலக்கிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - விஜய் ஹசாரே டிராபி போட்டியில் சதம்
மகராஷ்டிரா அணி உத்தரகாண்ட் அணிக்கு எதிராக நேற்று (டிசம்பர் 31) விளையாடியது. இப்போட்டியில், முதலில் மகராஷ்டிரா அணியே பேட்டிங் செய்தது. 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 331 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியது. அதிகபட்சமாக கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 113 பந்துகளில் 124 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 12 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்சர்களும் ஆகும். இது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ரசிகர்களை குஷியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
வரும் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் ஐபிஎல் தொடங்க இருப்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும். இந்த மாதத்தில் வரும் 11ஆம் தேதி நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் தொடங்க இருக்கிறது. அதற்கு முன்பாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் இந்த அசத்தலான ஆட்டம் நியூசிலாந்து தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பை மேலும் பிரகாசமாக்கி உள்ளது. முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்கா தொடருக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாத நிலையில்,அவரது இடத்தில் களமிறங்கி அசத்தினார்.
Ruturaj Gaikwad In IND vs SA ODI Series: தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் சதம்
அத்தொடரின் முதல் போட்டியில் அவர் 8 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்து இருந்தாலும் அடுத்த போட்டியில் கலக்கினார். இரண்டாவது போட்டியில் 83 பந்துகளில் 105 ரன்கள் அடித்து அசத்தினார். மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் அவர் களமிறங்கும் அவசியம் ஏற்படவில்லை. அதற்கு முன்னரே ரோகித் மற்றும் கோலி போட்டியை முடித்துவிட்டனர். இந்த நிலையில், தற்போது விஜய் ஹசாரே டிராபியில் கலக்கி உள்ள அவர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டிகளில் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Shreyas Iyer vs Ruturaj Gaikwad: ஸ்ரேயாஸ் இல்லை என்றால் வாய்ப்பு நிச்சயம்
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டிகளை காயம் காரணமாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தவறவிட்டார். அதன் காரணமாகவே ருதுராஜ்-க்கு பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைத்தது. தற்போது காயத்தில் இருந்து குணமடைந்துள்ள ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியூசிலாந்து தொடரில் கம்பேக் கொடுப்பார் என கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை அவர் இந்திய அணியில் இடம் பெற முடியாமல் போனால் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் களமிறக்கப்பட்டது போல இத்தொடரிலும் களமிறக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
IND vs NZ ODI: இந்திய அணி அறிவிப்பு எப்போது?
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கு எதிரான இந்திய அணி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ஜனவரி 3 அல்லது 4ஆம் தேதிகளில் இத்தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.
