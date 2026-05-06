ஃபார்முக்கு திரும்பியது எப்படி? ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஓபன் டாக்!

நடப்பு 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தொடக்க போட்டிகளில் தனது ஃபார்மை இழந்து தவித்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. முதல் 5 போட்டிகளில் வெறும் 63 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து மோசமான தொடக்கத்தை கொடுத்த அவர், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான ஆட்டத்தில் ஆட்டமிழக்காமல் 67 ரன்கள் குவித்து, கேப்டன் இன்னிங்ஸ் ஆடி அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றார். தனது இந்த மாபெரும் கம்பேக் குறித்தும், அணிக்கு தேவையான வெற்றி குறித்தும் அவர் பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.
அழுத்தமும் மோசமான ஃபார்மும் என்னை பாதித்தது
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளுக்கு பிறகு, தனது மோசமான ஃபார்ம் குறித்து பேசிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட், “மோசமான ஃபார்ம் மற்றும் கேப்டன்சிக்கான அழுத்தம் ஒரு கட்டத்தில் என் மைண்ட்செட்டை வெகுவாக பாதித்தது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆனால், என்னுடைய அந்த கடினமான காலகட்டத்தில் அணியின் மற்ற வீரர்கள் சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுத்து என்னை கவர் செய்து கொண்டார்கள். குறிப்பாக, சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா போன்றவர்கள் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது, என் மீதிருந்த அழுத்தத்தை வெகுவாக குறைத்தது,” என்று நெகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், தனது ஷாட்கள் மீதும் திறமை மீதும் தனக்கு எப்போதுமே முழு நம்பிக்கை இருந்தது என்றும், அதனை டி20-க்கு ஏற்றவாறு மாற்றுவதற்கு சிறிது நேரம் தேவைப்பட்டது என்றும் கூறினார்.
சிஎஸ்கே பந்துவீச்சாளர்கள்
இந்த சீசனில் சென்னை அணியின் பந்துவீச்சு ஒரு கட்டத்தில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது. இதுபற்றி வெளிப்படையாக பேசிய ருதுராஜ், “உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் எங்கள் அணியில் மிரட்டலான X-Factor பந்துவீச்சாளர்கள் யாருமில்லை. ஆனால், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பந்துவீசுவதுதான் எங்கள் பலம். அன்ஷுல் கம்போஜ் ஒரு பேட்ஸ்மேனை போல யோசித்து எளிமையாக பந்துவீசுவதும், நூர் அகமதுவின் துல்லியமான சுழற்பந்து வீச்சும் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலம் சேர்த்துள்ளன,” என்று பந்துவீச்சாளர்களின் கடின உழைப்பை பாராட்டினார்.
ப்ளே-ஆஃப் கனவு
நேற்று டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 48-வது லீக் போட்டியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் சிஎஸ்கே அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்ய முடிவெடுத்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 155 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியின் பேட்ஸ்மேன்களால் சிஎஸ்கே பந்துவீச்சை எதிர்கொண்டு பெரிய அளவில் ரன்களை குவிக்க முடியவில்லை. 156 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய சிஎஸ்கே அணிக்கு, தொடக்க வீரராகக் களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தார். 17.3 ஓவர்களிலேயே சிஎஸ்கே அணி வெறும் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 159 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி இலக்கை எளிதாக எட்டியது.
மேலும் படிக்க | ”சொந்த ஊர் பாசம்”.. ராஜஸ்தான் அணியை ரூ. 15,600 கோடிக்கு வாங்கிய உரிமையாளர்! யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | காயத்தால் வெளியேறும் 5-வது வீரர்: சிஎஸ்கே அணியில் தொடரும் 'இன்ஜூரி' தலைவலி! மாற்று வீரர் யார்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ