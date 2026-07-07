/சிஎஸ்கே அணிக்கு வரும் 2 DC வீரர்கள்.. பதிலுக்கு இவர்களை டிரேட் செய்ய திட்டம்! முழு விவரம்

ஐபிஎல் டிரேட் விவகாரம் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. முன்னதாக லக்னோ மற்றும் டெல்லி அணி டிரேட் முறையில் ரிஷப் பண்ட் மற்றும் குல்தீப் யாதவை மாற்றிக்கொண்டது. இதையடுத்து பரபரப்பாக பேசம்படும் டிரேட் என்றால் அது ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் தான். இந்த நிலையில், 2027 ஐபிஎல் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் மற்றொரு தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.
அதாவது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியிடம் இரண்டு வீரர்களை கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து இரண்டு வீரர்களை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
சிஎஸ்கே அணி கடந்த சில சீசன்களாக 170 ரன்களை கூட சேஸ் செய்ய முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது. இதனால் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் ஒரு தொடரில் கூட பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறவில்லை. இது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அணியை இன்னும் சரி செய்ய வேண்டி உள்ளது என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் அடுத்த சீசனில் சிஎஸ்கே கம்பேக் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இதன் காரணமாக ஒரு சில மாற்றங்களை அணியில் மேற்கொள்ள நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளது.
இந்த நிலையில்தான், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டிவோல்ட் பிரேவிஸ் மற்றும் ஷிவம் துபே ஆகியோரை கொடுத்துவிட்டு மாற்றாக டேவிட் மில்லர் மற்றும் அசுதோஷ் சர்மாவை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதில் டிவோல்ட் பிரேவிஸை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அவர் நல்ல வீரர் தானே என்ற எண்ணம் பலருக்கு வரலாம்.
பிரேவிஸை கொடுப்பதன் மூலம் அசுதோஷ் சர்மா கிடைக்கிறார். இது சிஎஸ்கே அணியின் எதிர்காலத்திற்கு சிறந்ததாக இருக்கும். அதனாலேயே சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் இப்படியான ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறது. அதேசமயம் ஒரு வெளிநாட்டு வீரரை கூடுதலாக பந்து வீச்சில் பயன்படுத்த முடியும். எனவே இந்த டீலை முடிக்க சென்னை அணி ஆர்வமாக உள்ளது. இதற்கான பேச்சுவார்த்தையும் சென்று கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியும் நிச்சயம் இந்த டீலை விரும்புகிறது. அதனாலேயே சிஎஸ்கே உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது. டெல்லியில் ஏற்கனவே தென்னாப்பிரிக்கா வீரர் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் உள்ளார். தற்போது இந்த டிரேட் டீல் மூலம் டிவோல்ட் பிரேவிஸ் கிடைத்தால் அவர்களுக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கும். இந்த இருவரும் அவர்களது சொந்த நாட்டிற்காக பலமுறை பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து ரன்களை குவித்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் ஷிவம் துபேவும் டெல்லி அணிக்கு தேவைப்படுவார். இதன் காரணமாக டெல்லி அணியும் இந்த டீலை முடிக்க வேண்டும் என நினைக்கும்.
இரு அணிகளுக்குமே இந்த டிரேட் டீல் லாபகரமானது என்பதால், விரைவில் இதனை முடிக்க முயற்சிப்பார்கள் என தெரிகிறது. தற்போது அரசல் புரசலாக காதுக்கு வந்திருக்கும் இந்த செய்தி விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.