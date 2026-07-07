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சிஎஸ்கே அணிக்கு வரும் 2 DC வீரர்கள்.. பதிலுக்கு இவர்களை டிரேட் செய்ய திட்டம்! முழு விவரம்

CSK IPL Trade Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியிடம் இரண்டு வீரர்களை கொடுத்துவிட்டு 2 மாற்று வீரர்களை டிரேட் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:25 PM IST
சிஎஸ்கே அணிக்கு வரும் 2 DC வீரர்கள்.. பதிலுக்கு இவர்களை டிரேட் செய்ய திட்டம்! முழு விவரம்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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